Matjažu Keku zavrelo zaradi sodniških kraj in še česa

Slovenska nogometna reprezentanca danes v Podgorici ne bo gostovala prvič. Pred 11 leti se je v prijateljski tekmi razšla brez zmagovalca (1:1). Dvoboj so zaznamovale pristranske odločitve švicarskega sodnika v škodo Slovenije, dva rdeča kartona in prekrasen zadetek Dareta Vršiča. Selektor Matjaž Kek konca dvoboja ni dočakal na klopi.

Črnogorski nogometni ljubitelji so komaj čakali 22. avgust, ko je v Podgorici gostovala Slovenija. Črna gora je bila takrat najmlajša članica Mednarodne nogometne zveze (Fifa), srečanje s Kekovo četo pa šele četrto, odkar je bila sprejeta v svetovno nogometno družino.

Kek se je odpovedal Čehu, Ačimović pa reprezentanci

Milenko Ačimović se je pred srečanjem s Črno goro odločil za konec reprezentančne poti. Foto: Reuters Slovenija se je na gostovanje k ''nekdanjim bratom'', ki so častili samostojnost države, odpravila z močno spremenjeno zasedbo. Selektor Matjaž Kek je tik pred začetkom priprav prejel odpoved Milenka Ačimovića, ki se je zaradi vse bolj pogostih težav z zdravjem poslovil od državnega dresa.

Zaradi zdravstvenih težav so odpadli Robert Koren, Andrej Komac in Zlatan Ljubijankić, zaradi klubskih obvez je manjkal Milivoje Novaković, zaradi rumenih kartonov, ki so mu preprečili igranje naslednje kvalifikacijske tekme, ni bilo Boštjana Cesarja, manjkala sta tudi Nastja Čeh in Matej Mavrič …

Kek je tako na vročem gostovanju, kjer je dvoboj potekal v poletni sparini, kjer je živo srebro kazalo čez 30 stopinj, predstavil pomlajeno ekipo. V dobro voljo sta ga spravila zlasti Dalibor Stevanović in Dare Vršič, ki sta odlično sodelovala v zvezni vrsti.

Črna gora : Slovenija 1:1 (1:1) Strelca: Vučinić 28./11-m; Vršič 42. Postava Slovenije: Handanović, Ilić (od 54. Brečko), Mörec (od 83. Mihelič), Cipot, Jokić (od 65. Kokot); Žlogar, Kirm, Stevanović (od 80. Šukalo), Vršič (od 80. Lazić), Birsa (od 54. Semler), Lavrič; selektor Matjaž Kek.

Dvojna kazen Sloveniji

Mirko Vučinić je premagal Samirja Handanovića z bele točke. Foto: Reuters Sokoli, takšen je vzdevek črnogorskih nogometašev, so prešli v vodstvo z bele točke. Uspešen je bil Mirko Vučinić, takratni prvi zvezdnik Črne gore.

Napadalec Rome je premagal znanca iz serie A Samirja Handanovića, ki si je pred tem dovolil veliko napako. Reševal jo je Fabijan Cipot, a je kot zadnji v obrambni vrsti nepravilno ustavil črnogorskega napadalca.

Švicarski sodnik je takrat razburil slovenski tabor, saj je pokazal na belo točko, čeprav se je prekršek zgodil izven kazenskega prostora.

Tako so Slovenci prejeli dvojno kazen. Črnogorci so dobili najstrožjo kazen, Cipot pa je prejel rdeči karton in poskrbel, da so lahko izbranci Zorana Filipovića, tedanjega črnogorskega selektorja, igral več kot 60 minut z igralcem več.

Evrogol Vršiča, na koncu izključen še Kek

Dare Vršič, ki je takrat igral v Romuniji, se je v Podgorici izkazal s prekrasnim zadetkom. Foto: Vid Ponikvar Prednosti vseeno niso izkoristili. Slovenci so še pred koncem prvega polčasa izenačili. Vršič je z močnim in natančnim strelom z levo nogo z roba kazenskega prostora zatresel domačo mrežo. To je bil njegov drugi zadetek za reprezentanco v šele tretjem nastopu. Že pred tem je namučil črnogorskega vratarja z neugodnim strelom s 30 metrov.

Sokoli so bili bližje zmagi, a je Simon Vukčević v 75. minuti zapravil stoodstotno priložnost. Žoga je za las švignila mimo vratnice, ko je bil Handanović že premagan. Dve minuti pozneje je Vučinić stresel okvir vrat.

V zadnjih minutah je bilo vroče. Kapetan Klemen Lavrič, s to tekmo se je končalo obdobje, ko sta kapetanski trak najpogosteje nosila Ačimović in Čeh, je dosegel gol, a je bil zadetek zaradi domnevnega prekrška v napadu razveljavljen.

Selektor Kek je ugovarjal pri sodnikih in moral predčasno na tribuno. V izdihljajih tekme je črnogorski rezervist Srđan Radonjić zapravil lepo priložnost za zmago z 2:1. Končalo se je z remijem 1:1 ter spoznanjem, da se je pomlajena slovenska zasedba, čeprav je imela igralca manj, v težkih igralnih razmerah znala zoperstaviti Črnogorcem.

Preveč enostransko sojenje Matjaž Kek je skušal ustaviti nalet domačinov. Foto: Vid Ponikvar Kaj je Matjaž Kek po tekmi v Podgorici povedal za Sportal? ''Tako 'iz klopi' je bilo zaznati preveč enostransko sojenje v korist domačinov, kar za tekme prijateljskega značaja ni primerno. Kot da ne bi smeli zmagati. Škoda, saj bi to vlilo dodatne samozavesti fantom. Bila bi lepa nagrada za njihov trud, saj so igrali 60 minut po peklenski vročini z igralcem manj. Moram pohvaliti njihov tekaški prispevek,'' je dejal takratni slovenski selektor, ki je tri leta pozneje dosegel reprezentančni vrhunec in Slovenijo vodil na svetovnem prvenstvu na jugu Afrike (2010). Kako pa je doživel izključitev, zaradi katere je moral v zadnjih minutah zapustiti klop in se preseliti na tribune? ''Tudi s klopi je možno narediti nekaj, da bi spremenil potek dogajanja. Vsaj včasih. Pritisk domačih je bil v zadnjih minutah največji na tekmi. Preveč so nas pritisnili v kazenski prostor, tekma se je 'lomila'. Moja premišljena reakcija je bila posledica poizkusa, da bi ta nalet domačinov zaustavil in pridobil čas za ekipo, da se ponovno organizira. Enostavno mi je 'zavrelo'. Ne toliko pri razveljavljenem zadetku Lavriča, kot ob 'kraji' domačinov, ki so izvedli prosti udarec 15 metrov globje na naši polovici kot bi sicer smeli. Bilo je že preveč očitno, saj so si na ta račun priigrali lepo priložnost. Ni pa bilo z moje strani nič verbalnega z žaljivo vsebino. Le reakcija, saj so bila čustva na vrhuncu. Ko si enkrat 'v tekmi', zlahka reagiraš na tak način. Po tekmi sem se sodnikom opravičil. Sproščeno smo si izmenjali pogovor, tako da z njihove strani ni bilo nikakršnih zamer,'' je pojasnil zdajšnji trener Rijeke. Tako je bilo leta 2007.

Kako se bo dvoboj med Črno goro in Slovenijo končal danes? Na prijateljskem dvoboju, ki se bo začel ob 20.15, bo prvo zmago, odkar je selektor, lovil Tomaž Kavčič. Nekdanji Kekov pomočnik in ožji sodelavec na SP 2010 …