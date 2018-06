Dan, ko bosta Zahovića na novo spisala zgodovino?

Danes ob 20.15 bo močno oslabljena slovenska nogometna reprezentanca v Podgorici na prijateljski tekmi proti Črni gori nastopila še tretjič pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča in poskušala popraviti slab vtis, ki ga je pustila marca na tekmah proti Avstriji in Belorusiji. To je tudi dan, ko zelo verjetno prvič po 14 letih v reprezentanci nastopil Zahović. Ne Zlatko, najboljši strelec reprezentance vseh časov, ampak njegov sin Luka, ki ima, če bo zaigral, lepo priložnost, da spiše zgodovino.

Slovenija bo prijateljsko tekmo proti Črni gori odigrala danes ob 20.15.

28. aprila 2004 je osemdesetič, še zadnjič, v reprezentanci na prijateljski tekmi proti Švici zaigral Zlatko Zahović in na tisti tekmi v Ženevi, kjer je reprezentanca pod vodstvom Bojana Prašnikarja izgubila z 1:2, zabil še svoj zadnji, 35. reprezentančni gol, kar je rekord.

Danes, 14 let, dva meseca in štiri dni pozneje, kar znese 5.178 dni, če vas morda zanima, bo najverjetneje priložnost za debi v reprezentanci dočakal njegov sin Luka Zahović, ki je selektorja Tomaža Kavčiča navdušil z 18 goli v 17 prvenstvenih nastopih v majici Maribora v spomladanskem delu sezone.

Če se bo to zgodilo, bomo v reprezentanci še drugič videli na delu sina, potem ko je v njej že igral oče. Zgodovino sta spisala Marko Elsner, ki je za Slovenijo dve tekmi odigral leta 1992, in njegov sin Luka Elsner, ki je edinkrat v izbrani vrsti zaigral 16 let pozneje.

Zlatko Zahović je za Slovenijo zadnjič nastopil in tudi zadel v Ženevi aprila leta 2004. Foto: Reuters

Če bo Luka Zahović dobil priložnost in zadel ...

Lahko pa mlajši Zahović, ki je ta teden treniral zelo dobro in si prislužil tudi nekaj pohval selektorja, če bo dobil priložnost za igro in potrdil odlično strelsko formo, poskrbi za nov mejnik.

Če bo morda zadel, bosta z očetom na novo spisala zgodovino slovenskega nogometa in postala prva oče in sin, ki sta dosegla zadetka za Slovenijo.

Napadalec Maribora tekme sicer ne bo začel v prvi postavi, a bi se lahko na igrišče prišel pozneje. Selektor bo imel danes na voljo namreč kar šest menjav in ob dejstvu, da je 22-letni Mariborčan v res izjemni strelski formi, Kavčič pa ima ob tokratni akciji nemalo težav s sestavo ekipe, se bo to verjetno tudi zgodilo.

Toliko bolj zaradi tega, ker je kot zadnji nastop na tekmi v Podgorici odpovedal še napadalec Robert Berić.

Slovenci so odpadali drug za drugim

Jana Oblaka ni bilo na zbor. Foto: Žiga Zupan/Sportida Slovenija je v Podgorici oslabljena tako zelo, kot že dolgo ni bila.



Aljaž Struna, Luka Krajnc, Leo Štulac in Jure Balkovec so tokratno tekmo, ki ni v terminu Fife, morali odpovedati zaradi obveznosti v drugi italijanski ligi.



Najbolj cenjeni slovenski nogometaši Jan Oblak, Kevin Kampl in Josip Iličić so tokratno akcijo zaradi utrujenosti in poškodb po naporni sezoni izpustili v dogovoru s selektorjem.



Dolgoletni reprezentant Valter Birsa pa je selektorju sporočil, da se od reprezentance pri 31 letih nekoliko presenetljivo poslavlja.



Potem je zaradi operacije kile odpadel še Nejc Skubic in na koncu še Berić, ki si je v času priprav na Brdu pri Kranju poškodoval nos.

Kakšna bo enajsterica Slovenije?

Dovolj o Zahoviću, poglejmo, s kakšno postavo se bo Kavčič lotil Črnogorcev, ki so na lestvici Fife na 43. mestu (Slovenija je šele 65.). Tudi tokrat se bo držal igralnega sistema 4-2-3-1, na katerega prisega že od nekdaj.

Med vratnicama bo zagotovo stal Vid Belec (Sampdoria, Italija). Nesporno je tudi to, da bo na levi strani obrambe zaigral kapetan Bojan Jokić (Ufa, Rusija), v sredni obrambe pa je nesporen nastop najbolj cenjenega slovenskega branilca Mihe Mevlje (Zenit, Rusija).

Miha Blažič utegne postati nov debitant v slovenski reprezentanci. Foto: nzs.si

Ob njem bomo v zadnji vrsti dočakali enega debitanta. Miha Blažič (Ferencvaroš, Madžarska) ali Matija Boben (Rostov, Rusija) bosta zaigrala od prve minute. Oba za člansko izbrano vrsto še nista nastopila (zaigrala sta sicer za B reprezentanco lani januarja v Abu Dabiju).

Na desni strani obrambe selektor tako ali tako nima izbire. Martin Milec ali pa njegov predhodnik na desni strani obrambe Maribora, zdaj nogometaš zagrebškega Dinama Petar Stojanović, ki se je v reprezentanco vrnil po daljšem času, sta opciji.

Na sredini igrišča dvomov ni. Tam bosta igrala izkušena Jasmin Kurtić (Spal, Italija) in Rene Krhin (Nantes, Francija).

Na levi strani veliko pričakujemo od Benjamina Verbiča, ki bo skušal potrditi odlično formo iz kijevskega Dinama in bi moral biti eno prvih imen slovenske reprezentance v prihodnosti.

Benjamin Verbič bo moral počasi tudi v reprezentanci vzeti vajeti v svoje roke. Foto: nzs.si

Na desni strani napada se za mesto v postavi potegujeta Domen Črnigoj (Lugano, Švica) in napadalec poljske Jagiellonie Roman Bezjak.

Med njima bo igral Miha Zajc, ki naj bi bil naslednik reprezentančno upokojenega Birse in je v tej sezoni navduševal v drugi italijanski ligi, z Empolijem se je uvrstil v tamkajšnjo prvo ligo.

V napadu ni vprašljiv Tim Matavž, ki je na Nizozemskem v majici Vitesseja v tej sezoni zabil 17 golov, a je v reprezentanci v zadnjem času povsem ugasnil.

Gola ta 29-letni napadalec, ki je z desetimi goli na večni lestvici strelcev v slovenski reprezentanci na visokem šestem mestu, če verjamete ali ne, ni zabil že kar pet let. Res pa je, da odkar je zadnjič zadel, ni prav pogosto igral. V tem času je zbral le 12 nastopov in bil le dvakrat na igrišču od prve do zadnje minute.

Verjetna začetna enajsterica:

Belec; Jokić, Mevlja, Boben (Blažič), Milec (Stojanović); Krhin, Kurtić; Verbič, Zajc, Črnigoj (Bezjak); Matavž.

Od leta 2008 je ostal samo še Bojan Jokić

V Podgorici na štadionu Pod Gorico, ki sprejme nekaj več kot 15 tisoč gledalcev, naj bi bilo v času tekme zelo vroče, okoli 25 stopinj Celzija, mogoče pa so tudi nevihte.

Nogometaši so v petek zvečer preizkusili zelenico štadiona v Podgorici. Foto: nzs.si

Slovenija je s Črno goro, ki je neodvisna država postala junija 2006, že igrala avgusta leta 2008, ko je pod vodstvom Matjaža Keka v prijateljski tekmi remizirala z 1:1.

Oba gola smo takrat videli v prvem polčasu. Za domače je zadel zvezdnik Mirko Vučinić, za Slovence, pri katerih je bil od zdajšnjih reprezentantov zraven samo kapetan Jokić, pa Dare Vršič.

Slovenski nogometaši in selektor Kavčič, za katere je tokratna tekma kljub prijateljskemu značaju kar pomembna, saj morajo pred septembrom, ko bo šlo zares, popraviti slab marčevski vtis, so v Podgorico sicer pripotovali v petek in zvečer na prizorišču tekme opravili uradni trening.

K sreči hudič tokrat ni imel mladih, novih poškodb na zadnjem treningu pred tekmo ni bilo.

