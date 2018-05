V reprezentanci je čez noč postal veteran

Benjamin Verbič je na zbor reprezentance na Brdo pri Kranju prišel direktno s krajšega oddiha v New Yorku in hitro ugotovil, da v izbrani vrsti po nekaterih odpovedih in odhodih kar naenkrat spada med izkušenejše nogometaše. Ob tem pa je dočakal tudi veselo vest iz Kijeva. Pri tamkajšnjem Dinamu, h kateremu je prišel v začetku leta, so ga izbrali za igralca meseca maja.

Po koncu prve polovice sezone pred tednom dni pri kijevskem Dinamu, ki je pozimi zanj Köbenhavnu odštel štiri milijone evrov, je zadovoljen odšel na nekajdnevni oddih v New York, potem pa se vrnil v Evropo, domov in se v nedeljo pojavil na zboru reprezentance. Pravi, da brez težav.

Na oddihu v New Yorku:

When in New York 🍕 A post shared by Benjamin Verbic (@benjaminverbic7) on May 22, 2018 at 2:56pm PDT

V reprezentanci je bil še nedavno med manj izkušenimi, kar niti ne čudi, saj je za Slovenijo prvič zaigral pred tremi leti, za njo pa do zdaj odigral 15 tekem in dosegel tri gole. Na tokratni akciji, na kateri je odsotnih nekaj nosilcev igre (Jan Oblak, Kevin Kampl, Josip Iličić ...), nekateri pa so se od reprezentance poslovili (Valter Birsa, Boštjan Cesar ...), pa je kar naenkrat med izkušenejšimi in tistimi, ki bodo morali skrbeti za red in rezultate.

"Ja, kar čez noč sem se znašel med izkušenejšimi. Prišlo je zelo veliko novih igralcev. Sam sem v reprezentanci že tri leta, tako da sem med bolj izkušenimi. Videli bomo novo reprezentanco, treba jo bo peljati v nove zmage," pravi Benjamin Verbič, ki ga je v teh dneh doletela tudi vesela novica iz Kijeva.

Izbran je bil za igralca meseca maja in le potrdil, da se je pri velikanu ukrajinskega nogometa Dinamu v prvih mesecih odlično znašel. Zanj je sicer v 14 nastopih dosegel pet golov.

Postal je igralec meseca maja pri Dinamo Kijevu:

"Zelo sem zadovoljen s polovico sezone, ki je za mano. Najprej sem imel nekaj pomislekov, ker sem se selil na zimo, ampak potem sem po nekem času ugotovil, da sem se odločil pravilno. Zelo sem zadovoljen v Dinamu in vesel sem, da sem dosegel tudi nekaj golov," pravi Vojničan o začetku ukrajinske epizode, z Dinamom je bil sicer državni in pokalni podprvak prvak.

Popraviti marčevski vtis

Toda zdaj z glavo ni v Ukrajini, ampak predvsem pri Sloveniji in vprašanju, kako izboljšati slab marčevski vtis, poraza proti Avstriji (0:3) in Belorusiji (0:2) ob debiju novega selektorja Tomaža Kavčiča.

Po slabih predstavah na tekmah proti Avstriji in Belorusiji želi Sloveniji pomagati popraviti vtis. Foto: Vid Ponikvar

"Naredili smo nekaj analiz. Seveda nismo igrali dobro in tega se zavedamo. Nismo zabili niti enega gola, izgubljali nismo zato, ker ne bi imeli srečo, ampak smo igrali slabo. Veliko se pogovarjamo o temu. Vemo, da smo še sveža ekipa z novim selektorjem. Treba se bo uigrati in poskrbeti za to, da bo vsak vedel, kaj dela. Da bomo dihali kot eno in se borili," recept, ki je v teoriji slišati povsem enostaven, v praksi pa to ni, pozna 24-letni nekdanji nogometaš Celja.

Z veseljem se je odzval, saj je profesionalec

"V Črno goro gremo po pozitiven rezultat, to pa je vedno zmaga. Želimo popraviti marčevski vtis. Predvsem igro moramo spraviti na višjo raven. Ne smemo dopuščati priložnosti v obrambi, prav tako bomo morali pokazati več uigranosti v napadu. Treba bo igrati povezano in ne raztrgano," pravi Verbič. "Moramo se tudi znati odzvati ob izgubljenih žogah. Stati moramo skupaj, napadati žogo. Še veliko je stvari. To moramo popraviti," je nadaljeval.

Pravi, da se vabilu na reprezentančne akcije vedno z veseljem odzove. Foto: Vid Ponikvar

Z ne najbolj ugodnim terminom, ki prihaja po koncu napornih sezon, se ne ubada. Sam je v tej sezoni odigral že 47 tekem, a bo z veseljem tudi 48. "Smo profesionalci. Vedno, ko dobimo klic selektorja, se z veseljem odzovemo. Tudi tokrat sem se z veseljem odzval," je povedal reprezentant, ki je marca sicer igral samo na prvi tekmi, v Celovcu, tekmo z Belorusi v Stožicah pa izpustil zaradi lažje poškodbe.

