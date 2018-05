Še en udarec za selektorja. Komu se je zameril?

Glede na to, da je tekma s Črno goro prijateljskega značaja, je strokovno vodstvo slovenske reprezentance ocenilo, da ni potrebe po tveganju poslabšanja poškodbe, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

Selektor Tomaž Kavčič tokrat med drugimi ne bo mogel računati na Nejca Skubica, Kevina Kampla, Jana Oblaka in Josipa Iličića ter nekatere nogometaše iz italijanske druge lige.

Vsi drugi so zdravi. "Mislim, da zelo dobro treniramo. Delamo na postavljanju, posesti žoge in menim da gre vse v pravo smer. Verjamem, da se bomo v Črni gori pokazali v dobri luči, čeprav se bomo pomerili z zelo kvalitetno reprezentanco," je pred današnjim treningom dejal Miha Blažič. Slovenski branilec ima pred sobotnim dvobojem jasne želje. "Vsaka ekipa si želi ohraniti mrežo nedotaknjeno, po drugi strani pa doseči zadetek. Mi nismo nič drugačni," pravi Blažič.

Reprezentanco je zapustil tudi napadalec Saint Etienna Robert Berić. Foto: Vid Ponikvar

Res gre na zob

Vtis s prijateljskih tekem, tako proti Avstriji kot Belorusiji so Slovenci izgubili, želi popraviti tudi Domen Črnigoj. "Kdor si je ogledal treninge, lahko opazi, da se gre res na zob in mislim, da je tudi to razlika v primerjavi s prejšnjo akcijo. Verjamem, da bomo v soboto dokazali, da znamo igrati nogomet in da sta bili zadnji dve tekmi bolj kot ne slučaj, bo pa zato potrebno prenesti dobre zadeve iz treningov na samo tekmo," meni Črnigoj.

Ta ob tem poudarja, da bi moralo biti nošenje reprezentančnega dresa izjemen motiv za vse nogometaše. "Na zbor reprezentance prihajamo zato, ker zastopamo barve Slovenije. Tu ni nikoli motiv denar, tu igramo s srcem. Pokazati moramo pravi odnos, dati vsi vse od sebe in če bo tako, bodo zagotovi sledili tudi lepi rezultati."

Prišel je Valter Birsa

Ob koncu današnjega treninga je prišel reprezentante pozdraviti tudi Valter Birsa, ki je pred dnevi sklenil reprezentančno kariero.

