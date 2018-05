Mariborčan, ki si bo spet nadel rokavice Jana Oblaka

Tako kot marca bo Vid Belec med vratnici Slovenije stopil tudi na sobotni prijateljski tekmi v Podgorici in ekipi Tomaža Kavčiča poskušal pomagati do pozitivnega izida.

Marca, ko je Slovenija igrala proti Avstriji v Celovcu in Belorusiji v Stožicah, je bil z reprezentanco sprva Jan Oblak, nesporna številka ena Slovenije, ki spada med najboljše vratarje na svetu, a je tik pred tekmo z Avstrijci nastop zaradi manjših težav s poškodbo odpovedal. Zdaj zvezdnika madridskega Atletica, spet zaradi težav z zdravjem, ni že od vsega začetka, jasno pa je, kdo ga bo spet nadoknadil.

Mariborčan pravi, da zanj reprezentančna akcija ob koncu sezone, ki pa zanj ni bila prav naporna, saj je v Italiji branil bolj malo, ni odveč in se klicu selektorja vedno rad odzove.

"Reprezentanca ne sme biti nikoli moteča. Res je, da je konec sezone. Noge so težke, glava je polna, a reprezentanca je reprezentanca," pravi Vid Belec, ki je v prvi polovici sezone v prvi italijanski ligi branil za Benevento, v drugi pa ga je novopečeni drugoligaš posodil v Sampdorio. V Genovi je dolgo časa čakal na debi in ga v zadnjih dveh prvenstvenih krogih le dočakal.

Marca je na dveh tekmah prejel pet golov. Seveda si želi, da bi bilo tokrat drugače. Foto: Vid Ponikvar

Odpraviti napake, ki so jih počeli marca

"Ta teden se je treba pripraviti, trenirati tako, kot je treba in popraviti vtis s prejšnjih tekem," se 27-letni vratar zaveda, da poraza proti Avstriji (0:3) in Belorusiji (0:2) nista bila ravno prava reklama za ekipo novega selektorja Tomaža Kavčiča.

"Reprezentanca je nova, tokrat pa je še bolj prenovljena. Treba je poizkusiti nekaj stvari in se uigrati. Mislim, da lahko že tokrat odpravimo napake, ki smo jih počeli marca. Gremo odigrati korektno tekmo. V Podgorici želimo iztržiti čim več," še pravi vratar, ki ima v reprezentanci že vrsto let vlogo rezervista in vskoči takrat, ko je to potrebno. Do zdaj se je to zgodilo šestkrat.

Rad bi ostal v Genovi

Nekaj besed je namenil tudi svoji klubski prihodnosti. "Pri Sampdorii sem bil kot posojen nogometaš. Zdaj imajo v Genovi možnost, da mojo pogodbo odkupijo. Težko povem, kaj se bo zgodilo, a upam, da bom ostal član Sampdorie," je željo izrazil nekdanji vratar številnih evropskih klubov. V Italiji je bil še član Interja, Crotoneja in Carpija. V Turčiji je branil za Konyaspor, na Portugalskem pa za Olhanense. Slovenijo je zapustil kot najstnik, ko se je na Apeninski polotok podal iz NK Maribor.

