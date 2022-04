Berić začenja avanturo na Daljnem vzhodu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert Berić, ki je za slovensko reprezentanco odigral 24 tekem in zabil dva gola, je nazadnje igral v ZDA za Chicago Fire (sezoni 2020 in 2021). V tem obdobju ni dobil priložnosti za igranje za Slovenijo, seveda tudi zaradi protikoronskih omejitev pri transferjih med Evropo in ZDA.

Od januarja je bil prost igralec. Ta petek je na svojem Instagramu objavil, da začenja novo avanturo. Sicer je bilo že od januarja jasno, da odhaja na Kitajsko, a zdaj je tudi uradno postal član kluba Tianjin Jinmen Tiger. Klub iz Tianjina, predmestja Pekinga, je bil lani 12. v prvi kitajski ligi, ki se je letos razširila na 18 klubov. Sezona se začenja sredi maja.