Berić ostaja na Kitajskem, Mura in Bravo odprla vrata povratnikoma

Robert Berić se je novemu klubu Changchun Yatai pridružil kot prosti igralec. Pred tem je v članski konkurenci branil barve Krškega, Interblocka in Maribora (vsi Slovenija), v Avstriji je nosil dres Sturma in Rapida, v Franciji St. Etienna, v Belgiji Anderlechta, v ZDA Chicaga in na Kitajskem Tianjina. Foto: Guliverimage