Noč je bila burna, Londončani razjezili Francoze

Švedski čudežni deček Lucas Bergvall, ki bo v petek dopolnil 18 let in postal polnoleten, je očitno izbral novega delodajalca. Po poročanju Sky Sports se ni odločil za Barcelono, ki ga je vztrajno vabila v Katalonijo, ampak se je ogrel za Tottenham. O tem poroča tudi italijanski novinar Fabrizio Romano.

🚨⚪️ Lucas Bergvall to Tottenham, here we go! Barcelona have just been told from player’s camp that he changed his mind and he will join Spurs.#THFC ready to pay more than €10m to Djugården with add-ons, agreement done.



Medical will take place on Friday.@TurkishAirlines ✈️ pic.twitter.com/hDVsiAK2Ci