Legendarnemu Hrvatu, ki se z Olimpijo ni razšel lepo, se nasmiha nova služba

Robert Prosinečki je vodil Olimpijo do polovice leta 2022, nato pa ga je nasledil Španec Albert Riera. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Predsednik tamkajšnje zveze Dejan Savičević, tako poroča črnogorski časnik Vijesti, bi rad videl Roberta Prosinečkega na položaju selektorja. To niti ne čudi, saj bi se tako po mnogih letih združila nekdanja soigralca pri Crveni zvezdi in jugoslovanski reprezentanci.

Zanimivo je, da je v vlogi selektorja ene izmed držav, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije, že nekdanji trener Olimpije. To je Srb Sava Milošević, še eden izmed nekdanjih strategov ljubljanskega kluba, ki se lahko pohvali z izjemno nogometno kariero. Milošević vodi Bosno in Hercegovino, s katero bo prihodnji mesec nastopal v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2024. V polfinalu ga čaka zelo zahteven dvoboj z Ukrajino.

Robert Prosinečki je leta 1998 pomagal Hrvaški do tretjega mesta na SP v Franciji, pred tem je s Crveno zvezdo postal evropski in svetovni prvak. Je eden redkih tujcev, ki so igrali tako za Real Madrid kot tudi Barcelono. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

S tem, kako je biti selektor, ima Prosinečki že bogate izkušnje. Danes 55-letni Hrvat je bil v preteklosti selektor BiH, pa tudi Azerbdajžana. Zdaj bi lahko postal še selektor Črne gore.