Če se bo hotela Olimpija prvič v zgodovini kluba uvrstiti v elitno ligo prvakov in si priigrati sanjski zaslužek, saj bo vsak udeleženec ligaškega dela prejel skoraj 19 milijonov evrov, bo morala v kvalifikacijah preskočiti štiri ovire. Udeležencev bo tako kot v prejšnji sezoni 36, med njimi kar šest angleških klubov. Ime prvega tekmeca bodo spoznali danes, ko se bo v Nyonu ob 14. uri začel žreb kroglic.

Uvodni ples kroglic v sezoni 2025/26, na katerem bo sodelovala tudi Olimpija, se bo začel ob 14. uri. Foto: Reuters

Uefa je pred žrebom že tradicionalno po geografskem ključu razdelila udeležence v več skupin. Tako je Olimpija pristala v tretji skupini, seznam morebitnih tekmecev pa se je skrčil na štiri imena. Zeleno-beli se lahko pomerijo s prvaki Armenije, Belorusije, Kazahstana in San Marina.

Skupine pred žrebom: Skupina 3:

Nosilci: Olimpija Ljubljana (Slo), Ludogorec Razgrad (Bol), Zrinjski Mostar (BiH), Budućnost (ČG)

Nenosilci: Dinamo Minsk (Blr), Kairat Almaty (Kaz), Noah (Arm), Virtus AC 1964 (SMr) Skupina 1:

Nosilci: Malmö (Šve), Žalgiris (Lit), RFS (Lat), KuPS Kuopio (Fin), The New Saints (Wal)

Nenosilci: Shkendija (SMk), Levadia Tallinn (Est), Hamrun Spartans (Mal), Milsami Orhei (Mol), Iberia 1999 Tbilisi (Gru) Skupina 2:

Nosilci: FCSB (Rom), Lincoln Red Imps (Gib), Drita (Kos), Breidablik (Isl), Linfield (SIr)

Nenosilci: Inter Club d'Escaldes (And), Differdange 03 (Luk), Vikingur (Fer), Shelbourne (Irs), Egnatia (Alb)

Od "palčkov" iz San Marina do oddaljenega Kairata

Z naskokom najlažjo oviro bi predstavljal prvak San Marina Virtus. Nogometaši s statusom amaterja se po kakovosti, izkušnjah in še čem drugim ne morejo primerjati z Ljubljančani, zato bi Virtus predstavljal popolnega tekmeca za evropsko uverturo v sezoni 2025/26. Tudi zaradi bližine potovanja, na katerega bi se lahko podalo večje število privržencev Olimpije.

Navijači Noaha so lani proslavljali zgodovinski uspeh, preboj armenskega kluba v ligaški del konferenčne lige. Foto: Guliverimage

Med morebitnimi tekmeci pa so tudi tri veliko bolj nevarne in neugodne ekipe. Denimo armenski Noah, ki je lani v kvalifikacijah za konferenčno ligo presenetil grškega velikana AEK Atene. Po novem ga vodi Hrvat Sandro Perković, ki je v zadnjem delu prejšnje sezone začasno vodil zagrebški Dinamo, v moštvu pa prednjačijo tujci iz najboljših nogometnih držav sveta.

Ker bi morali prepotovati več kot šest tisoč kilometrov, bi lahko določene težave predstavljal tudi prvak oddaljenega Kazahstana Kairat. Mariborčani dobro pomnijo, kako so z eno boljših generacij doživeli neuspeh proti Astani, ki jih je drago stal, saj takrat niso mogli računati na možnost popravnih izpitov.

Kairat nastopa na stadionu Ortalyq v Almatiju, mestu z več kot dvema milijonoma prebivalcev. Foto: Guliverimage

Olimpija pa v tej sezoni lahko. Mora preskočiti le dve oviri v kvalifikacijah in bo dosegla tisto, kar je označila kot prvi cilj. To je nastop v glavnem delu evropskega tekmovanja. Vsekakor pa se bo trudila, da bi dosegla največji uspeh in postala šele drugi slovenski klub, ki bi zaigral v elitni ligi prvakov. To je za zdaj uspelo le Mariboru (trikrat), glede na močno konkurenco, ki vlada v kvalifikacijah, pa bi bil to pravcati podvig.

Olimpija bi se lahko pomerila tudi s prvakom Belorusije Dinamom iz Minska, ki zaradi napetih razmer na tistem delu sveta ne sme igrati domačih tekem na beloruskih tleh. Ko so se tako Celjani leta 2023 v kvalifikacijah za konferenčno ligo pomerili z beloruskim Nemanom, je ta igral domačo tekmo na nevtralnem prizorišču na Madžarskem.

Malce po 14. uri bo tako znano, s kom se bo v začetku julija, ko bo napočil čas za začetek kvalifikacij za ligo prvakov, spoprijela Olimpija.