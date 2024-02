Ronaldovi razbili Messijeve s 6:0, nor gol s 70 metrov! #video

V Savdski Arabiji sta se v prijateljskem srečanju pomerila Al-Nassr in Inter Miami, pri katerih kot glavna zvezdnika izstopata Cristiano Ronaldo in Lionel Messi. Portugalec in Argentinec bi se lahko pomerila med seboj, mnogi so ta dvoboj preimenovali v njun ''zadnji ples'', a jima je načrte prekrižale zdravje. Ronaldo je manjkal zaradi poškodbe mečne mišice, Messi pa je zaradi viroze odigral le zadnjih sedem minut. Na zelenici se je Al-Nassr znesel nad Interjem. Že po 12 minutah je vodil s 3:0, na koncu pa zmagal kar s 6:0. Za potezo večera je z neverjetnim zadetkom, dosegel ga je kar s 70 metrov, poskrbel Španec Aymeric Laporte.

Ronaldovi so se izkazali za prehud zalogaj za Messijeve. Gostom iz ZDA so v teniškem žargonu zavezali kravato. Al-Nassr, eden najboljših klubov iz Savdske Arabije, je navdušil občinstvo z visoko zmago s kar 6:0. Ljubitelji nogometa so pričakovali superzvezdniški obračun Cristiana Ronalda in Lionela Messija.

Lionel Messi in soigralci si ob prihodu v Savdsko Arabijo zagotovo niso predstavljali, da jo bodo odnesli s tako visokim porazom. Foto: Guliverimage

Na tribunah je bilo vse v znamenju omenjenih asov, ki navdušujeta tudi globoko v četrtem desetletju. CR7 je bil žal prisiljen izpustiti spektakel zaradi poškodbe mečne mišice, Messi, aktualni svetovni prvak, pa zaradi viroze ni zaigral v udarni postavi, ampak je vstopil v igro šele v 83. minuti, ko je bil že postavljen končni rezultat.

LAPORTE HAS SCORED FROM HIS OWN HALF VS INTER MIAMI! 🤯 https://t.co/UptPBmSNnt — TC (@totalcristiano) February 1, 2024

Za potezo večera je poskrbel Španec Aymeric Laporte. Nekdanji branilec Manchester Cityja je v 12. minuti povišal prednost gostiteljev na 3:0, mrežo gostov iz Miamija, na vratih je stal Drake Callender, pa je zatresel po neverjetnem prostem strelu s kar 70 metrov. Tako je v polno zadel s svoje igralne polovice in kaznoval čuvaja mreže Interja za nepremišljeno dejanje, ko je odkorakal predaleč proč od svojih vrat. Ko se je žoga po izvrstno odmerjenem strelu Španca že bližala njegovim vratom, je bilo za Američana že prepozno.

Navdušenje Cristiana Ronalda ob spektakularnem zadetku Laporteja:

Cristiano Ronaldo’s reaction to Laporte’s half way line goal 😂❤️



pic.twitter.com/x3km2NsKw9 — Janty (@CFC_Janty) February 1, 2024

Za Al-Nassr so se med strelce vpisali še Portugalec Otavio, Savdijec Mohammed Marran in Brazilec Anderson Talisca, ki je zadel v polno kar trikrat.

Lionel Messi je vstopil v igro v 83. minuti. Foto: Guliverimage

Na delu je bilo kar nekaj zvezdnikov. Poleg Laporteja sta pri domačih zaigrala tudi Hrvat Marcelo Brozović in Brazilec Alex Telles, za goste pa so zaigrali številni nekdanji asi Barcelone. To so bili poleg Messija še Urugvajec Luis Suarez ter Španca Sergio Busquets in Jordi Alba, a je klub iz lige MLS vseeno utrpel hud poraz (0:6).