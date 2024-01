Barcelona do tesne zmage, Oblak dobil gol, a slavil

Katalonski velikan Barcelona je na zadnjih petih tekmah izgubil kar trikrat, v obračun z Osasuno, katero je letos že premagala v polfinalu španskega superpokala v Savdski Arabiji, pa je vstopil po dveh zaporednih porazih. Za dodatno slabo voljo je v Barceloni poskrbela napoved trenerja Xavija, da bo po koncu sezone zapustil vroči stolček. V Kataloniji iščejo primernega kandidata, za zdaj pa se najbolj pogosto omenjajo Rafael Marquez, Mehičan trenira B ekipo Barcelone, Thiago Motta, Brazilec z italijanskim potnim listom vodi Bologno, Garcia Pimineta, trener Las Palmasa in celo Michel, ki vodi hit sezone, katalonske sosede iz Girone. Katalonci so Osasuno premagali z 1:0, edini gol na tekmi pa je v 63. minuti dosegel 18-letni napadalec Vitor Roque, ki je v igro vstopil minuto pred tem.

Izbranci Diega Simeoneja v tej sezoni še niso izgubili na domačem igrišču in tudi zdaj z Rayom Vallecanom niso. Ga pa niso premagali kot 28. avgusta, ko je bilo kar 7:0. To je bila ena izmed 200 tekem, na katerih je Jan Oblak zadržal mrežo nedotaknjeno, kar je izjemen dosežek kapetana slovenske reprezentance. Na tej tekmi 201. take še ni dosegel, saj ga je ob koncu prvega polčasa premagal Alvaro Garcia. Atletico ni blestel. Bledo predstavo je z zadetkom v prvem polčasu omilil Reinildo, ko je med padcem z glavo poslal žogo v mrežo Raya. V nadaljevanju je imel Rayo terensko premoč in več nevarnih akcij, potem pa so domači prek Memphisa Depaya v 82. minuti zadeli, a je VAR pokazal, da je šlo za prepovedan položaj. V razburljivi končnici pa sta Atletico in Depay vendarle prišla do veljavnega gola, Nizozemec je že v sodnikovem dodatku izkoristil slabo posredovanje vratarja gostov za končnih 2:1.

V četrtek se lahko na prvo mesto zavihti Real Madrid. Gostuje pri Getafeju..

