Biser Barcelone uresničil sanje in padel na kolena

V vrstah Barcelone je zablestel nov nogometni dragulj. Katalonci so v zadnjem desetletju svetu predstavili ogromno nadarjenih najstnikov. Tradicijo nadaljuje Brazilec Vitor Roque. Star je 18 let, je najdražji letošnji nakup na svetu, saj je Barcelona zanj odštela 40 milijonov evrov, v sredo pa je na tekmi proti Osasuni postal veliki junak. Pri rezultatu 0:0 je vstopil v igro in po 72 sekundah odločil zmagovalca! Veselje je bilo nepopisno, mladi Južnoameričan je od sreče padel na kolena in proslavljal prvi zadetek po selitvi v Evropo.

Barcelona ima novega mladega junaka. Katalonci se spopadajo z rezultatsko krizo, pred srečanjem z Osasuno so na zadnjih petih tekmah kar trikrat izgubili, za dodaten nemir pa je poskrbela napoved trenerja Xavija, da po koncu sezone zapušča vroči stolček. Nogometaše Barcelone, ki so izgubili stik z vodilnim dvojcem Girona – Real Madrid, je tako v sredo čakala zelo pomembna tekma proti Osasuni. Gostje iz Pamplone so se dobro upirali, Barceloni je načrte prekrižala še zgodnja poškodba Ferrana Torresa, nato pa je v 62. minuti v igro vstopil Vitor Roque. Star je komaj 18 let, Barcelona pa je zanj zapravila 40 milijonov evrov, zato navijači od njega pričakujejo veliko.

V Evropo je prišel iz brazilskega kluba Athletico Paranaense, ki je z njegovo prodajo zaslužil 40 milijonov evrov. Foto: Reuters

Na uvodnih dveh nastopih se mladi Brazilec ni vpisal med strelce, v tretje pa se mu je izšlo. In to kako! Za zadetek je potreboval le 72 sekund. Izkoristil je podajo Joaa Cancela in zatresel mrežo Osasune. Od sreče je padel na kolena in proslavljal največji dosežek, odkar se je preselil v Evropo. Postal je junak srečanja, zlati adut Xavija. Zadetek je zadoščal za sladko zmago Barcelone, s katero so Katalonci prekinili niz dveh porazov in se vodilni Gironi približali na sedem točk zaostanka.

"Presrečen sem zaradi zadetka in zmage Barcelone. Moje sanje so se uresničile. Trener mi vedno govori, naj ostanem pred golom miren. Naj marljivo delam in bom še naprej dobival priložnosti za nastop, ki jih bom skušal izkoristiti," je 18-letni Brazilec povedal za DAZN. V prihodnjem obdobju bi lahko na igrišču dočakal še več minut, saj so Ferran Torres, Joao Felix in Raphinha pri Barceloni na seznamu poškodovanih igralcev.

Po prvem zadetku v dresu Barcelone je padel na kolena in ga proslavil na čustven način. Foto: Guliverimage

Med letošnjimi najdražjimi zimskimi prestopi prevladujejo zelo mlada imena, kar polovica od prvih desetih je Brazilcev, dva pa Belgijca. Eden izmed teh, 18-letni Arthur Vermeeren, je v sredo debitiral za Atletico in zaigral skupaj z Janom Oblakom.

Najdražji letošnji prestopi:

Nogometaš (država) Starost Prejšnji klub Novi klub Znesek* Vitor Roque (Bra) 18 Athletico Paranaense (Bra) Barcelona (Špa) 40 Sacha Boey (Fra) 23 Galatasaray (Tur) Bayern München (Nem) 30 Radu Dragusin (Rom) 21 Genoa (Ita) Tottenham (Ang) 25 Eljif Elmas (SMk) 24 Napoli (Ita) RB Leipzig (Nem) 24 Renan Lodi (Bra) 25 Marseille (Fra) Al Hilal (SAr) 23 Lucas Beraldo (Bra) 20 Sao Paulo (Bra) PSG (Fra) 20 Gabriel Moscardo (Bra) 18 Corinthians (Bra) PSG (Fra) 20 Arthur Vermeeren (Bel) 18 Royal Antwerp (Bel) Atletico Madrid (Špa) 18 Marcos Leonardo (Bra) 20 Santos (Bra) Benfica Lizbona (Por) 18 Cryil Ngonge (Bel) 23 Verona (Ita) Napoli (Ita) 18

*Znesek je v milijonih evrov.

Vir: Transfermarkt.de