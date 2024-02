V Celju odmeva strelski šov kapetana

Jesenski prvak 1. SNL Celje je v generalki za spomladanski del pomendral Aluminij. Gostitelji so na tekmi v knežjem mestu, ki je bila zaprta za gledalce, zmagali s 4:1. Odločilno prednost so si zagotovili v prvem polčasu, ko so mrežo Kidričanov zatresli kar štirikrat (4:0). Trikrat je v polno zadel kapetan Denis Popović in dokazal, da je pred začetkom spomladanskega dela ujel pravo formo.

Večina slovenskih nogometnih klubov je generalko pred začetkom spomladanskega dela, ki bo ljubitelje domačega nogometa osrečil prihodnji konec tedna, odigrala že v soboto, Celje in Aluminij pa sta se domenila, da se v nedeljo na stadionu Z'dežele spopadeta v prijateljski tekmi in poskrbita za ''prvoligaški'' dvoboj. Varovanci Damirja Krznarja, ki so prezimili na prvem mestu in imajo pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo deset točk prednosti, tako da so veliki favoriti za osvojitev naslova, so pokazali visoko stopnjo pripravljenosti.

Damir Krznar je bil na generalki proti Aluminiju veliko bolj zadovoljen s predstavo ekipe v prvem polčasu. Foto: www.alesfevzer.com

V prvem polčasu so nadigrali goste iz Kidričevega, katerim napovedujejo še krčevit boj za obstanek. Celjani so v uvodnih 45 minutah prevladovali na igrišču in si priigrali prepričljivo prednost s 4:0. Najprej je po asistenci Žana Karničnika zadel v polno Rus Egor Prutsev, nato pa se je začel šov kapetana Denisa Popovića. Izkušeni Celjan, ki je pred nekaj leti nosil tudi dres članske reprezentance, je dosegel hat-trick. Najprej je potisnil žogo v mrežo po tem, ko je vratar Aluminija pred tem odbil strel Luke Menala, ki je asistiral tudi za zadnji zadetek Celja.

Vsi zadetki Celja na tekmi proti Aluminiju:

Če je Celjanom pripadel prvi, pa je bil Aluminij uspešnejši v drugem polčasu. Trenerja Roberta Pevnika je v dobro voljo spravil Marko Brkljača. 19-letni hrvaški povratnik, nekdanji up splitskega Hajduka, se je preselil v Zagreb k Dinamu in spravil v jezo privržence dalmatinskega velikana, zdaj pa se je v želji po redni tekmovalni formi preselil v Slovenijo. Na tekmi je v 67. minuti dosegel častni zadetek in postavil končni rezultat 4:1.

Za Celjane, ki jih je s tribun spremljal tudi poškodovani Luka Bobičanec, ta bi se lahko soigralcem pridružil na delu konec marca, so igrali Rozman (od 45. Jurhar), Karničnik (od 75. Klašnja), Milić, Vuklišević (od 75. Adetunji), Ajhmajer (od 60. Matko), Dulca (od 46. Kouter), Zabukovnik (od 60. Vrbanec), Prutsev (od 46. Kvesić), Popović (od 46. Svetlin), Menalo (od 46. Aarons) in Edmilson (od 60. Bajde). Tako je prvič na celjskem stadionu po petih mesecih nastopil povratnik Aljoša Matko.

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Celje 2:0 / 16. 1. Celje : Osijek (Hrv/1) 1:0 Prutsev 22. 1. Celje : Pogon Szczecin (Pol/1) 1:1 avtogol 26. 1. Celje : Prishtina (Kos/1) 3:1 Zec, Bajde, Dulca 30. 1. Celje : Austria Lustenau (Avt/1) 0:1 / 4. 2. Celje : Aluminij (Slo/1) 4:1 Popović 3, Prutsev

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 13. 1. Olimpija : Jarun (Hrv/2) 8:0 Jakupović 3, Ačimović, Brest, Bristrić, Diogo Pinto, Jorge Silva 22. 1. Olimpija : Debrecen (Mad/1) 4:0 Diogo Pinto, Bristrić, Raul, Ne. Motika 24. 1. Olimpija : Ludogorec Razgrad (Bol/1) 0:3 / 27. 1. Olimpija : Novi Pazar (Srb/1) 2:2 Ristić, Ne. Motika 27. 1. Olimpija : Banik Ostrava (Češ/1) 2:3 Raul, Jakupović 3. 2. Olimpija : Wolfsberger AC (Avt/1) 0:1 /

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 13. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 0:2 / 17. 1. Koper : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 Groznica 21. 1. Koper : Zaglebie Lubin (Pol/1) 0:2 / 24. 1. Koper : Fakel Voronež (Rus/1) 0:2 / 27. 1. Koper : WSG Tirol (Avt/1) 2:1 Vešner Tičić, Jelenič 2. 2. Koper : Kolubara (Srb/2) 2:2 Sule, Petriško 3. 2. Koper : Sarajevo (BiH/1) 1:0 Jurić

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Nafta (Slo/2) : Maribor 0:3 Jakupović 2, Barišić 22. 1. Maribor : Trenčin (Slk/1) 0:0 / 25. 1. Maribor : Lech Poznan (Pol/1) 0:3 / 28. 1. Maribor : Šahtar Doneck (Ukr/1) 0:0 / 1. 2. Maribor : Surkhon Termez (Uzb/1) 3:0 Jakupović 3 1. 2. Maribor : Tuzla City (BiH/1) 0:0 / 6. 2. Maribor – Bistrica (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Rijeka (Hrv/1) : Bravo 0:0 / 20. 1. Bravo : Austria Celovec (Avt/1) 1:1 Hribar 26. 1. Bravo : Ried (Avt/2) 1:2 Tučić 30. 1. Bravo : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:0 Poplatnik, Ivanšek, Selan 31. 1. Bravo : Hartberg (Avt/1) 1:0 Stanković 3. 2. Slovan Bratislava (Slk/1) : Bravo 1:1 Tučić

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 20. 1. Mura : Velež Mostar (BiH/1) 1:2 Proleta 22. 1. Mura : Kisvarda (Mad/1) 1:3 Kasalo 24. 1. Mura : Rakow Czestochowa (Pol/1) 1:0 Cottrell 26. 1. Mura : TS Galaxy (JAR/1) 1:5 Kasalo 28. 1. Mura : Arsenal Tula (Rus/2) 0:0 / 3. 2. Mura : Bistrica (Slo/2) 2:0 Jovičević, Lamy

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 13. 1. Austria Celovec (Avt/1) : Domžale 3:2 Markuš, avtogol 20. 1. Domžale : Leoben (Avt/2) 0:0 / 23. 1. Domžale : Slask Wroclaw (Pol/1) 1:2 Topalović 26. 1. Domžale : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:2 Stuparević 2, Krupić 27. 1. Domžale : Javor Ivanjica (Srb/1) 3:1 Topalović, Kolobarić, Krstovski 3. 2. Domžale : Hartberg (Avt/1) 5:3 Pišek, Perc, Šturm, Markuš, Topalović 3. 2. Domžale : Brinje Grosuplje (Slo/2) 1:1 Krupić

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 9. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 0:2 / 13. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Pogačar, Močnik 19. 1. Orijent (Hrv/2) : Radomlje 1:3 Cruz, Nuhanović, Šošić 20. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 1:2 Davidović 2 23. 1. Radomlje : Makedonija GJP (SMk/1) 2:0 Cruz, Šošić 27. 1. Radomlje : Brinje Grosuplje (Slo/2) 2:4 Gavrić, Ljutić 30. 1. Radomlje : Tekstilac (Srb/2) 3:0 Vokić, Cruz, Šošić 31. 1. Radomlje : Radnički Beograd (Srb/2) 0:1 / 3. 2. Primorje (Slo/2) : Radomlje 0:3 Gavrić, Cruz, Krolo

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 9. 1. Aluminij : Hajduk Split (Hrv/1) 0:3 / 15. 1. Aluminij : Rudar Velenje (Slo/2) 3:0 Baskera 2, Susso 20. 1. Aluminij : Rudeš (Hrv/1) 2:3 Gorenak, Martić 24. 1. Aluminij : Sarajevo (BiH/1) 0:3 / 27. 1. Aluminij : Makedonija GJP (SMk/1) 1:0 Jovan 4. 2. Celje (Slo/1) : Aluminij 4:1 Brkljača

