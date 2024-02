Domžale blestele proti močnim Avstrijcem, Olimpija izgubila v Ljubljani

Slovenske nogometne prvoligaške klube deli le še teden dni do začetka spomladanskega dela. Veliko klubov je tako že odigralo generalko. Olimpija je izgubila z Wolfsbergerjem (0:1), Koprčani so ugnali Rožmanovo Sarajevo (1:0), Bravo je na gostovanju v Bratislavi remiziral s slovaškim prvakom Slovanom (1:1), Mura je odpravila Bistrico (2:0), Domžale so navdušile proti Hartbergu (5:3), Radomlje so bile boljše od Primorja (3:0), Rogaška pa je napolnila mrežo Kolubari (5:1).

Nogometna sobota je bila pestra tudi za slovenske klube. Na Kodeljevem se je Olimpija, ki bo očitno v spomladanski del krenila brez najboljšega strelca 1. SNL Ruija Pedra, pomerila z avstrijskim Wolfsbergerjem AC. Izgubila je z 0:1, a trener Zoran Zeljković ostaja optimist: ''Verjamem, da bomo od tega nekaj odnesli in spomladanski del začeli tako, kot je treba.'' V Stožice prihaja prihodnji konec tedna Rogaška.

Koprčani so v generalki na Bonifiki z 1:0 premagali Sarajevo, ki ga vodi Simon Rožman, njegov športni direktor pa je Senijad Ibričić, sicer tudi nekdanji kanarček. Zmagoviti zadetek je z bele točke dosegel avstralsko-hrvaški novinec Deni Jurić. Kanarčki so se v petek na Hrvaškem pomerili še s Kolubaro in se razšli brez zmagovalca (2:2), v polno pa sta zadela zimska novinca Nigerijec Wisdom Sule in Hrvat Petar Petriško.

Bravo je imel generalko v Bratislavi, kjer se je pomeril s serijskim slovaškim prvakom Slovanom, ki si je v konferenčni ligi zagotovil evropsko pomlad ter jeseni premagal Olimpijo v Stožicah, nato pa so mu zmaji vrnili udarec na Slovaškem. Milan Tučić je povedel ljubljanski klub v vodstvo. Napadalec bi lahko nadaljeval kariero pri Šiškarjih, kjer je pred leti že navduševal. Ima proste papirje, nazadnje pa je igral na Japonskem.

Črno-beli so v generalki v Renkovcih premagali drugoligaša Bistrico z 2:0. V prvem polčasu je zadel v polno Nikola Jovičević, v drugem pa novinec Julien Lamy, ki se je preselil v Prekmurje iz knežjega mesta. Za Bistrico je igral tudi Marcos Tavares mlajši, ki ga je Maribor posodil drugoligašu.

Domžalčani so se izkazali v generalki. Kar s 5:3 so odpravili četrtouvrščenega avstrijskega prvoligaša Hartberg. Trener Dušan Kosić je bil lahko zadovoljen z učinkovitostjo v napadu, veliko manj pa z prebojnostjo obrambe, ki je klonila trikrat. Za rumeno družino so se med strelce vpisali Jošt Pišek, Nick Perc, Danijel Šturm, ki je prejšnji mesec debitiral za slovensko reprezentanco v ZDA, Benjamin Markuš in mladi biser domžalskega kluba Luka Topalović. Domžalčani so odigrali tudi tekmo z drugoligašem Brinje Grosuplje in se razšli z 1:1.

Izjemen zadetek nogometaša Domžal Jošta Piška, ki je golu proti Hartbergu dodal kar štiri asistence:

Izbranci Oliverja Bogatinova so v generalki za spomladanski del v Ajdovščini premagali Primorje s 3:0. Mrežo Ajdovcev so zatresli nekdanji up Olimpije Nemanja Gavrić, Brazilec Caio Da Cruz in Hrvat Ivan Krolo.

Rogaška je priprave na Hrvaškem sklenila z visoko zmago nad Kolubaro. Zabila je kar pet zadetkov, največ v letu 2024. Znova se je med strelce vpisal tudi hrvaški novinec Patrik Mijić, ki je dres Rogaške oblekel štirikrat in dosegel kar osem golov, tako da bi lahko v napadu nadomestil Nejca Gradišarja, ki odhaja na Madžarsko.

V nedeljo se bosta v generalki pomerila jesenski prvak Celje in Aluminij, Maribor pa se bo v zadnji tekmi pred začetkom spomladanskega dela v torek pomeril z Bistrico.

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Celje 2:0 / 16. 1. Celje : Osijek (Hrv/1) 1:0 Prutsev 22. 1. Celje : Pogon Szczecin (Pol/1) 1:1 avtogol 26. 1. Celje : Prishtina (Kos/1) 3:1 Zec, Bajde, Dulca 30. 1. Celje : Austria Lustenau (Avt/1) 0:1 / 4. 2. Celje – Aluminij (Slo/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 13. 1. Olimpija : Jarun (Hrv/2) 8:0 Jakupović 3, Ačimović, Brest, Bristrić, Diogo Pinto, Jorge Silva 22. 1. Olimpija : Debrecen (Mad/1) 4:0 Diogo Pinto, Bristrić, Raul, Ne. Motika 24. 1. Olimpija : Ludogorec Razgrad (Bol/1) 0:3 / 27. 1. Olimpija : Novi Pazar (Srb/1) 2:2 Ristić, Ne. Motika 27. 1. Olimpija : Banik Ostrava (Češ/1) 2:3 Raul, Jakupović 3. 2. Olimpija : Wolfsberger AC (Avt/1) 0:1 /

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 13. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 0:2 / 17. 1. Koper : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 Groznica 21. 1. Koper : Zaglebie Lubin (Pol/1) 0:2 / 24. 1. Koper : Fakel Voronež (Rus/1) 0:2 / 27. 1. Koper : WSG Tirol (Avt/1) 2:1 Vešner Tičić, Jelenič 2. 2. Koper : Kolubara (Srb/2) 2:2 Sule, Petriško 3. 2. Koper : Sarajevo (BiH/1) 1:0 Jurić

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Nafta (Slo/2) : Maribor 0:3 Jakupović 2, Barišić 22. 1. Maribor : Trenčin (Slk/1) 0:0 / 25. 1. Maribor : Lech Poznan (Pol/1) 0:3 / 28. 1. Maribor : Šahtar Doneck (Ukr/1) 0:0 / 1. 2. Maribor : Surkhon Termez (Uzb/1) 3:0 Jakupović 3 1. 2. Maribor : Tuzla City (BiH/1) 0:0 / 6. 2. Maribor – Bistrica (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Rijeka (Hrv/1) : Bravo 0:0 / 20. 1. Bravo : Austria Celovec (Avt/1) 1:1 Hribar 26. 1. Bravo : Ried (Avt/2) 1:2 Tučić 30. 1. Bravo : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:0 Poplatnik, Ivanšek, Selan 31. 1. Bravo : Hartberg (Avt/1) 1:0 Stanković 3. 2. Slovan Bratislava (Slk/1) : Bravo 1:1 Tučić

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 20. 1. Mura : Velež Mostar (BiH/1) 1:2 Proleta 22. 1. Mura : Kisvarda (Mad/1) 1:3 Kasalo 24. 1. Mura : Rakow Czestochowa (Pol/1) 1:0 Cottrell 26. 1. Mura : TS Galaxy (JAR/1) 1:5 Kasalo 28. 1. Mura : Arsenal Tula (Rus/2) 0:0 / 3. 2. Mura : Bistrica (Slo/2) 2:0 Jovičević, Lamy

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 13. 1. Austria Celovec (Avt/1) : Domžale 3:2 Markuš, avtogol 20. 1. Domžale : Leoben (Avt/2) 0:0 / 23. 1. Domžale : Slask Wroclaw (Pol/1) 1:2 Topalović 26. 1. Domžale : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:2 Stuparević 2, Krupić 27. 1. Domžale : Javor Ivanjica (Srb/1) 3:1 Topalović, Kolobarić, Krstovski 3. 2. Domžale : Brinje Grosuplje (Slo/2) 1:1 Krupić 3. 2. Domžale : Hartberg (Avt/1) 5:3 Pišek, Perc, Šturm, Markuš, Topalović

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 9. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 0:2 / 13. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Pogačar, Močnik 19. 1. Orijent (Hrv/2) : Radomlje 1:3 Cruz, Nuhanović, Šošić 20. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 1:2 Davidović 2 23. 1. Radomlje : Makedonija GJP (SMk/1) 2:0 Cruz, Šošić 27. 1. Radomlje : Brinje Grosuplje (Slo/2) 2:4 Gavrić, Ljutić 30. 1. Radomlje : Tekstilac (Srb/2) 3:0 Vokić, Cruz, Šošić 31. 1. Radomlje : Radnički Beograd (Srb/2) 0:1 / 3. 2. Primorje (Slo/2) : Radomlje 0:3 Gavrić, Cruz, Krolo

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 9. 1. Aluminij : Hajduk Split (Hrv/1) 0:3 / 15. 1. Aluminij : Rudar Velenje (Slo/2) 3:0 Baskera 2, Susso 20. 1. Aluminij : Rudeš (Hrv/1) 2:3 Gorenak, Martić 24. 1. Aluminij : Sarajevo (BiH/1) 0:3 / 27. 1. Aluminij : Makedonija GJP (SMk/1) 1:0 Jovan 4. 2. Aluminij – Celje (Slo/1)

Rogaška