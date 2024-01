Premiki pri Muri in Kopru

Potem ko so pri Muri v ponedeljek razkrili, da bo njihov član Julen Lamy, je danes sodelovanje sklenil še 25-letni Ljubljančan Nuhanović. Za Radomlje je v vseh tekmovanjih odigral 154 tekem, ob tem pa dosegel sedemnajst zadetkov. Pogodbo s Sobočani je podpisal do konca leta 2025.

"Sandi Nuhanović je nogometaš, ki zelo dobra pozna slovensko ligo. Njegov način igre in delovne navade se skladajo s tem, kar želimo videti v Muri. Verjamem, da bo takoj zaostril konkurenco na sredini igrišča in nam pomagal do čim boljših rezultatov. Veseli me, da je Muro prepoznal kot pravo stopničko za korak naprej v svoji karieri," je za spletno stran kluba dejal direktor Robert Koren. Obenem so pri klubu dodali še, da se srbski nogometaš Mihajlo Spasojević po petih mesecih sporazumno poslavlja.

Kadrovske spremembe so prek Facebooka razkrili tudi pri Kopru. Prihaja Karlo Bručič, nogometaš, ki je bil v sezoni 2021/22 že član te ekipe. Bručić je podpisal pogodbo do konca te sezone. Sporazumno pa so končali sodelovanje z Nardinom Mulahusejnovićem.

