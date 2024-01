Celje do najvišje zmage v tem letu, polom Mure proti Afričanom

Danes so pripravljalno tekmo odigrali štirje slovenski nogometni prvoligaši. Jesenski prvaki Celjani so v Turčiji s 3:1 premagali kosovsko Prishtino, Mura pa je doživela prepričljiv poraz proti predstavniku Južne Afrike (1:5). Domžalčani so v Novigradu s 3:2 premagali ukrajinski Rukh, Bravo pa je v Čatežu izgubil proti avstrijskemu drugoligašu Riedu z 1:2.

Izbranci Damirja Krznarja so na južni turški obali na maratonskem dvoboju, trajal je dvakrat po 60 minut, premagali Prishtino s 3:1. Po prvem polčasu, v katerem so za Celjane nastopili Obradović, Karničnik, Zec, Vuklišević, Milić, Zabukovnik, Vrbanec, Prutsev, Popović, Menalo in Bajde, so vodili z 2:0, med strelce pa sta se vpisala reprezentant David Zec in Gregor Bajde. V nadaljevanju, takrat so celjske barve zastopali Jurhar, Ajhmajer, Klašnja, Vuklišević, Krefl, Dulca, Kouter, Aarons, Svetlin, Mačak in Adetunji, je Romun Marco Dulca povišal prednost na 3:0, tekmec iz Kosova, ki je prej zapravil 11-metrovko, pa je v zaključku srečanja le dosegel častni gol.

Bravo je v Čatežu doživel prvi letošnji poraz. Z 1:2 je ostal praznih rok proti avstrijskemu drugoligašu Riedu. Edini zadetek za Šiškarje je dosegel Milan Tučić, stari znanec 1. SNL, ki je nazadnje nastopal na Japonskem, zdaj pa nosi dres Brava, a z njim še ni sklenil dogovora. Tučić je v 36. minuti postavil končni rezultat dvoboja.

Častni gol bisera Mure za 1:5

Mura, ki je med tednom ostala brez najboljšega strelca Dardana Shabanhaqhaja, a tudi prejela rekordni zaslužek, je v četrtem pripravljalnem nastopu vknjižila tretji poraz. Tokrat je proti južnoafriškemu klubu TS Galaxy izgubila kar z 1:5. Po prvem polčasu, dvoboj je začela v postavi Mihelak, Pucko, Dobrovoljc, Katić, Trontelj, Kurtović, Tripi, Jovićević, Kasalo, Saitoski in Spasojević, je zaostajala kar z 0:4. Afriški klub je vodil že s 5:0, nato pa je v 89. minuti častni zadetek za Prekmurce dosegel 18-letni up Niko Kasalo.

Zmagoviti zadetek Stuparevića proti Rukhu:

75' GOOOL

Stuparević po enajstmetrovki v polno že drugič danes!#DomRuh 3:2 pic.twitter.com/6NBznQOyLo — NK Domžale (@NKDomzale) January 26, 2024

Domžalčani so se v Novigradu na Hrvaškem pomerili z ukrajinskim Rukhom. Rumena družina je dvakrat zaostajala, a se vrnila v dvoboj in na koncu poskrbela za popoln preobrat. Dva zadetka je prispeval Srb Filip Stuparević, na seznam strelcev pa se je vpisal še 19-letni Edvin Krupić.

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Celje 2:0 / 16. 1. Celje : Osijek (Hrv/1) 1:0 Prutsev 22. 1. Celje : Pogon Szczecin (Pol/1) 1:1 avtogol 26. 1. Celje : Prishtina (Kos/1) 3:1 Zec, Bajde, Dulca 30. 1. Celje – Austria Lustenau (Avt/1) 4. 2. Celje – Aluminij (Slo/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 13. 1. Olimpija : Jarun (Hrv/2) 8:0 Jakupović 3, Ačimović, Brest, Bristrić, Diogo Pinto, Jorge Silva 22. 1. Olimpija : Debrecen (Mad/1) 4:0 Diogo Pinto, Bristrić, Raul, Ne. Motika, 24. 1. Olimpija : Ludogorec Razgrad (Bol/1) 0:3 / 27. 1. Olimpija – Novi Pazar (Srb/1) 27. 1. Olimpija – Banik Ostrava (Češ/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 13. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 0:2 / 17. 1. Koper : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 Groznica 21. 1. Koper : Zaglebie Lubin (Pol/1) 0:2 / 24. 1. Koper : Fakel Voronež (Rus/1) 0:2 / 27. 1. Koper – WSG Tirol (Avt/1) 3. 2. Koper – Sarajevo (BiH/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Nafta (Slo/2) : Maribor 0:3 Jakupović 2, Barišić 22. 1. Maribor : Trenčin (Slk/1) 0:0 / 25. 1. Maribor : Lech Poznan (Pol/1) 0:3 / 28. 1. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Rakow Czestochowa (Pol/1) 1. 2. Maribor – Tuzla City (BiH/1) 6./7. 2. Maribor – Bistrica (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Rijeka (Hrv/1) : Bravo 0:0 / 20. 1. Bravo : Austria Celovec (Avt/1) 1:1 Hribar 26. 1. Bravo : Ried (Avt/2) 1:2 Tučić 30. 1. Bravo – Rukh Vynnyky (Ukr/1) 31. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 20. 1. Mura : Velež Mostar (BiH/1) 1:2 Proleta 22. 1. Mura : Kisvarda (Mad/1) 1:3 Kasalo 24. 1. Mura : Rakow Czestochowa (Pol/1) 1:0 Cottrell 26. 1. Mura : TS Galaxy (JAR/1) 1:5 Kasalo 28. 1. Mura – Arsenal Tula (Rus/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 13. 1. Austria Celovec (Avt/1) : Domžale 3:2 Markuš, avtogol 20. 1. Domžale : Leoben (Avt/2) 0:0 / 23. 1. Domžale : Slask Wroclaw (Pol/1) 1:2 Topalović 26. 1. Domžale : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:2 Stuparević 2, Krupić 27. 1. Domžale – Javor Ivanjica (Srb/1) 3. 2. Domžale – Brinje Grosuplje (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 9. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 0:2 / 13. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Pogačar, Močnik 19. 1. Orijent (Hrv/2) : Radomlje 1:3 Cruz, Nuhanović, Šošić 20. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 1:2 Davidović 2 23. 1. Radomlje : Makedonija GJP (SMk/1) 2:0 Cruz, Šošić 27. 1. Radomlje – Brinje Grosuplje (Slo/2) 30. 1. Radomlje – Tekstilac (Srb/2) 31. 1. Radomlje – Radnički Beograd (Srb/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 9. 1. Aluminij : Hajduk Split (Hrv/1) 0:3 / 15. 1. Aluminij : Rudar Velenje (Slo/2) 3:0 Baskera 2, Susso 20. 1. Aluminij : Rudeš (Hrv/1) 2:3 Gorenak, Martić 24. 1. Aluminij : Sarajevo (BiH/1) 0:3 / 27. 1. Aluminij – Makedonija GJP (SMk/1) 4. 2. Aluminij – Celje (Slo/1)

Rogaška