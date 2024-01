Letos jih je največ dosegel mladi Bosanec

Danes sta pripravljalni tekmi izmed slovenskih prvoligaških klubov odigrala soseda Domžale in Radomlje. Dvakratni slovenski prvaki so v Umagu namučili vodilnega poljskega prvoligaša Slask in izgubili z 1:2, mlinarji pa so priprave v Rovinju sklenili s tretjo zaporedno zmago, po Istri in Orijentu so vzeli mero še prvoligašu iz Severne Makedonije. Znova se je med strelce vpisal Madžid Šošić, s štirimi zadetki najboljši strelec klubov 1. SNL v letu 2024.