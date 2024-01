Olimpija nemočna proti Ludogorcu, Mura ugnala poljskega prvaka

Danes so v Turčiji odigrali pripravljalne tekme trije slovenski prvoligaški klubi. Slovenski prvak Olimpija je doživel prvi letošnji poraz. S 3:0 je bil boljši bolgarski Ludogorec in se tako zmajem maščeval za lanskoletni poraz v Evropi. Koprčani so ostali praznih rok proti ruskemu Voronežu (0:2), Mura pa je dočakala prvo letošnjo zmago. Z 1:0 je ugnala poljskega prvaka Rakow. Aluminij se je vrnil na priprave v Umag in izgubil proti Rožmanovemu Sarajevu (0:3), Rogaška pa je prispela na priprave v Rovinj in za začetek s 4:1 odpravila srbskega drugoligaša.

Če je trener Olimpije Zoran Zeljković po zadnji zmagi nad Debrecenom (4:0) izpostavil zadovoljstvo zaradi nove tekme brez prejetega zadetka, pa z (ne)prebojnostjo obrambe proti Ludogorcu ni mogel biti najbolj zadovoljen. Zmaji so v sončnem Beleku prejeli tri zadetke in izgubili z 0:3. Bolgarski serijski prvak Ludogorec, ki mu je lani Olimpija v Stožicah priprla vrata lige prvakov, je vse zadetke dosegel v prvem polčasu.

Ostalo je pri izidu iz prvega polčasa.



Konec: Olimpija 0-3 Ludogorec (Duah 12’, Nedelev 30’, Tekpetey 43’) pic.twitter.com/uAKaDoRjYu — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 24, 2024

Zmaji so zaigrali s postavo Pintol (od 46. Mauricio), Lasickas, Muhamedbegović, Ristić, Sualehe, Diogo Pinto (od 30. Marin, od 65. Aćimović), Doffo, Fadida, Ne. Motika, Raul in Pedro Lucas, od 60. minute pa so nastopili še Karamatić, Ni. Motika, Janković, Jorge Silva, Agba, Posavec, Brest, Kasa in Bristrić.

Mura prvič zmagala, Koper pogreša zadetke

Mura je zmagala prvič letos, v polno pa je meril Ben Aaron Cottrell (levo). Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Za razliko od Olimpije so bili danes v Turčiji uspešni nogometaši Mure. Črno-beli so pozdravili prvo letošnjo zmago, z 1:0 so premagali poljskega prvaka Rakow. Srbski strateg Vladimir Vermezović se je odločil za začetno postavo Raduha, Kous, Maruško, Sadriu, Proleta, Ščernjavić (od 35. Trontelj), Brkić, Cottrell, Antolin, Jovićević (od 12. Turudija) in Maroša. V 60. minuti je nekdanji up londonskega Arsenala Ben Aaron Cottrell popeljal Muro v vodstvo, podajo je prispeval Žiga Kous. V 68. minuti so dočakali priložnost za nastop še Šumenjak, Katić, Dobrovoljc, Pucko, Kurtović, Saitoski, Spasojević in Kasalo.

Koprčani nadaljujejo s skromnimi rezultati na pripravljalnih tekmah. Novi trener Aleksander Radosavljević pospešeno spoznava igralce. Ko so se kanarčki v Turčiji pomerili proti ruskemu prvoligašu Fakel Voronež, so dvoboj začeli Koprivec, Pavlović, Pabai, Tepšić, Sidibe, Lauš, Ankrah, Petriško, Jelenič, Nkada in Sule. Pozneje so v igro vstopili še Kruljac, Mittendorfer, Vešner Tičić, Ruedl, Groznica, Marsetič, Bručić, Tomek in Mulahusejnović. Na dvoboju ni bilo zadetkov vse do 81. minute, nato pa so Rusi do konca srečanja dvakrat zadeli v polno in zmagali z 2:0.

Simon Rožman je bil s Sarajevom v Umagu boljši od Kidričanov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kidričani so se vrnili na priprave v Umag, kjer so se pomerili proti enemu najboljših klubov iz BiH, Sarajevu. Tekmec, katerega trener Simon Rožman zelo dobro pozna slovenski nogometa, je zmagal s 3:0.

Nogometaši Rogaške so se danes odpravili na desetdnevne priprave v Rovinj, kjer jih čakajo štiri tekme proti srbskim tekmecem. Prvo so opravili z odliko, drugoligaša Tekstilac so premagali s 4:1, vsi zadetki pa so padli v drugem delu.

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Celje 2:0 / 16. 1. Celje : Osijek (Hrv/1) 1:0 Prutsev 22. 1. Celje : Pogon Szczecin (Pol/1) 1:1 avtogol 26. 1. Celje – Prishtina (Kos/1) 30. 1. Celje – Austria Lustenau (Avt/1) 4. 2. Celje – Aluminij (Slo/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 13. 1. Olimpija : Jarun (Hrv/2) 8:0 Jakupović 3, Ačimović, Brest, Bristrić, Diogo Pinto, Jorge Silva 22. 1. Olimpija : Debrecen (Mad/1) 4:0 Diogo Pinto, Bristrić, Raul, Ne. Motika, 24. 1. Olimpija : Ludogorec Razgrad (Bol/1) 0:3 / 27. 1. Olimpija - Novi Pazar (Srb/1) 27. 1. Olimpija – Banik Ostrava (Češ/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 13. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 0:2 / 17. 1. Koper : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 Groznica 21. 1. Koper : Zaglebie Lubin (Pol/1) 0:2 / 24. 1. Koper : Fakel Voronež (Rus/1) 0:2 / 27. 1. Koper – WSG Tirol (Avt/1) 3. 2. Koper – Sarajevo (BiH/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Nafta (Slo/2) : Maribor 0:3 Jakupović 2, Barišić 22. 1. Maribor : Trenčin (Slk/1) 0:0 / 25. 1. Maribor – Lech Poznan (Pol/1) 28. 1. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Rakow Czestochowa (Pol/1) 1. 2. Maribor – Tuzla City (BiH/1) 6./7. 2. Maribor – Bistrica (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Rijeka (Hrv/1) : Bravo 0:0 / 20. 1. Bravo : Austria Celovec (Avt/1) 1:1 Hribar 26. 1. Bravo – Ried (Avt/2) 30. 1. Bravo – Rukh Vynnyky (Ukr/1) 31. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 20. 1. Mura : Velež Mostar (BiH/1) 1:2 Proleta 22. 1. Mura : Kisvarda (Mad/1) 1:3 Kasalo 24. 1. Mura : Rakow Czestochowa (Pol/1) 1:0 Cottrell 26. 1. Mura – TS Galaxy (JAR/1) 28. 1. Mura – Arsenal Tula (Rus/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 13. 1. Austria Celovec (Avt/1) : Domžale 3:2 Markuš, avtogol 20. 1. Domžale : Leoben (Avt/2) 0:0 / 23. 1. Domžale : Slask Wroclaw (Pol/1) 1:2 Topalović 26. 1. Domžale – Rukh Vynnyky (Ukr/1) 27. 1. Domžale - Javor Ivanjica (Srb/1) 3. 2. Domžale - Brinje Grosuplje (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 9. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 0:2 / 13. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Pogačar, Močnik 19. 1. Orijent (Hrv/2) : Radomlje 1:3 Cruz, Nuhanović, Šošić 20. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 1:2 Davidović 2 23. 1. Radomlje : Makedonija GJP (SMk/1) 2:0 Cruz, Šošić 27. 1. Radomlje – Brinje Grosuplje (Slo/2) 30. 1. Radomlje – Tekstilac (Srb/2) 31. 1. Radomlje – Radnički Beograd (Srb/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 9. 1. Aluminij : Hajduk Split (Hrv/1) 0:3 / 15. 1. Aluminij : Rudar Velenje (Slo/2) 3:0 Baskera 2, Susso 20. 1. Aluminij : Rudeš (Hrv/1) 2:3 Gorenak, Martić 24. 1. Aluminij : Sarajevo (BiH/1) 0:3 / 27. 1. Aluminij – Makedonija GJP (SMk/1) 4. 2. Aluminij – Celje (Slo/1)

Rogaška