Čudovita novica za Maribor, nešportna poteza Rusov proti Muri

Zimske pripravljalne tekme klubov 1. SNL (27 in 28. januar)

Po skoraj polovici leta oziroma 155 dneh, pred tem je nazadnje zaigral za Maribor 26. avgusta 2023, je vijolični dres oblekel kapetan Martin Milec. Izkušeni branilec se je vrnil po dolgem okrevanju in bo trenerju Anteju Šimundži v nadaljevanju sezone zagotovo v veliko pomoč.

Konec tedna se je na prijateljskih tekmah predstavila večina slovenskih prvoligašev. Maribor je v nedeljo v Turčiji remiziral z ukrajinskim velikanom Šahtarjem (0:0), po 155 dneh pa je zaigral kapetan Martin Milec. Brez zadetkov se je razšla tudi Mura z ruskim Arsenalom, a bi bilo lahko drugače, če si ne bi klub iz Tule privoščil nešporto potezo. Prvak Olimpija je na dvojnem sobotnem sporedu v Turčiji remiziral in tesno izgubil, Koper je dočakal prvo zmago pod vodstvom novega trenerja Aleksandra Radosavljevića, isti dan so zmagali še Domžale, Aluminij in Rogaška, pri kateri je znova izstopal Patrik Mijić, Radomljani pa so izgubili proti Grosupeljčanom.

Mariborčani so v nedeljo odigrali tretjo letošnjo pripravljalno tekmo na turških tleh. Tekmec je bil tokrat najmočnejši, ukrajinski ''brezdomec'' Šahtar Doneck je denimo jeseni v ligi prvakov premagal tudi slovito Barcelono, tokratni dvoboj na jugu Turčije pa se je končal brez zadetkov. Dvoboj je trajal kar 120 minut (dvakrat po 60 minut), bližje zmagi pa je bil ukrajinski prvak, ki je dvakrat zatresel tudi okvir vrat. Vijolice so tako še tretjič zapored končale srečanje brez doseženega zadetka.

V prvem polčasu so za Mariborčane nastopili Jug, Širvys, Vidmar, Šoštarič Karić, Urata, Vrhovec, Repas, Barišić, Božić, Jakupović in Beugre, v drugem pa Bergsen, Milec, Watson, Uskoković, Lorbek, Pihler, Laušić, Bourles, Soudani, Iličić in Kolar.

Za prekrasno novico v mariborskem taboru je tako poskrbela vrnitev Martina Milca. V igro je vstopil v 61. minuti ter na igrišču prebil pol ure. Maribor ga je pogrešal zelo dolgo, skoraj polovico leta. Volja trenerja Anteja Šimundže bo še boljša, ko se bo vrnil še eden izmed (naj)boljših bočnih branilcev v Sloveniji Gregor Sikošek, ki je moral podobno kot Milec zaradi hujše poškodbe izpustiti ogromno tekem.

Nezadovoljni Rusi odkorakali z igrišča

Florijan Raduha je proti Arsenalu iz Tule ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V nedeljo so v Turčiji stopili na igrišče tudi nogometaši Mure in se z ruskim Arsenalom iz Tule razšli brez zadetkov. Razplet srečanja pa bi bil lahko drugačen, saj je sodnik v 85. minuti pri rezultatu 0:0 dosodil kazenski udarec za črno-bele. S sodniško odločitvijo se niso strinjali pri ruskem drugoligašu in protestno odkorakali z igrišča.

Dvoboj je tako trajal le 85 minut, Mura pa je zaradi nešportne poteze tekmeca ostala brez zmage, saj se ji prek 11-metrovke ponujala imenitna priložnost za vodstvo. Mura je v dvoboj vstopila z enajsterico Raduha, Kous, Sadriu, Proleta, Maruško, Ščernjavić, Brkić, Cottrell, Antolin, Jovičević in Maroša.

Nogometaši Olimpije se bodo v Slovenijo vrnili v ponedeljek, v generalki za spomladanski del sezone pa se bodo 3. februarja pomerili z avstrijskim Wolfsbergerjem AC.

😁👍🏼 Z dopoldansko regeneracijo se je zaključila še zadnja obveznost Zmajev v Turčiji! Nedeljsko popoldne bo prosto. Povratek v Slovenijo sledi jutri zjutraj. 🇹🇷 pic.twitter.com/8BV666iPI8 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 28, 2024

Za slovenskimi prvoligaški klubi je sicer zelo pester konec tedna. Največ tekem je bilo odigranih v soboto. Nogometaši Olimpije so imeli v Turčiji dvojni spored. Trener Zoran Zeljković je preizkusil na delu različni zasedbi. Prva je remizirala s srbskim Novim Pazarjem (2:2), druga pa izgubila s češkim Banikom (2:3). Na prvi tekmi je podajo za prvi zadetek zmajev prispeval zimski novinec Antonio Marin, v polno se je vpisal 19-letni Marko Ristić, nato je za Olimpijo zadel še Nemanja Motika, kateremu je podal Mateo Karamatić. Na drugi tekmi so zmaji proti Baniku zaostajali že z 0:2, a se nato po zaslugi zadetkov Raula Florucza in komaj 17-letnega napadalca Aldina Jakupovića v 79. minuti vrnili na 2:2. Češki prvoligaš iz Ostrave je v izdihljajih srečanja vendarle poskrbel, da se dvoboj ni končal z remijem. V 90. minuti je Denisa Pintola ugnal dvakratni strelec Jiri Klima.

Radosavljević dočakal prvo zmago

Nekdanji slovenski reprezentant Aleksander Radosavljević je na peti tekmi kot trener Kopra dočakal prvo zmago. Foto: R. P. Koprčani so v petem poizkusu le dočakali prvo zmago pod vodstvom Aleksandra Radosavljevića. Kanarčki so na jugu Turčije z 2:1 ugnali avstrijskega prvoligaša iz Innsbrucka. V polno sta zadela novopečeni reprezentant Luka Vešner Tičić, ki je izkoristil podajo Eneja Marsetiča, ter izkušeni Enej Jelenič, ki je izkoristil najstrožjo kazen. Koper je tako prvič v tem letu na eni tekmi dosegel vsaj dva zadetka.

Domžale so v soboto odpravile srbski Javor s 3:1. V polno so zadeli Luka Topalović, Dario Kolobarić in Mario Krstovski. Zadnja dva sta zatresla mrežo z bele točke.

Radomljani so v prevetreni postavi izgubili proti drugoligašu Brinje Grosuplje (2:4), med strelce za mlinarje se je vpisal tudi donedavni up Olimpije Nemanja Gavrić, Aluminij je na Hrvaškem premagal Makedonijo GjP (1:0), zmagovalca pa je po natančno izvedeni najstrožji kazni odločil Gašper Jovan, Rogaška pa je po novem vročem strelskem vložku Patrika Mijića na pripravah na Hrvaškem premagala beograjski Radnički (3:2).

Jesenski prvaki Celjani bodo prihodnjič na delu v torek, ko se bodo pomerili z Austrio Lustenau, podobno velja za Bravo, ki bo v spomladanskem delu nosil tekmovalno ime Bravo Kostel, in bo odigral predzadnjo pripravljalno tekmo proti ukrajinskemu Rukhu.

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Celje 2:0 / 16. 1. Celje : Osijek (Hrv/1) 1:0 Prutsev 22. 1. Celje : Pogon Szczecin (Pol/1) 1:1 avtogol 26. 1. Celje : Prishtina (Kos/1) 3:1 Zec, Bajde, Dulca 30. 1. Celje – Austria Lustenau (Avt/1) 4. 2. Celje – Aluminij (Slo/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 13. 1. Olimpija : Jarun (Hrv/2) 8:0 Jakupović 3, Ačimović, Brest, Bristrić, Diogo Pinto, Jorge Silva 22. 1. Olimpija : Debrecen (Mad/1) 4:0 Diogo Pinto, Bristrić, Raul, Ne. Motika, 24. 1. Olimpija : Ludogorec Razgrad (Bol/1) 0:3 / 27. 1. Olimpija : Novi Pazar (Srb/1) 2:2 Ristić, Ne. Motika 27. 1. Olimpija : Banik Ostrava (Češ/1) 2:3 Raul, Jakupović 3. 2. Olimpija - Wolfsberger AC (Avt/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 13. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 0:2 / 17. 1. Koper : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 Groznica 21. 1. Koper : Zaglebie Lubin (Pol/1) 0:2 / 24. 1. Koper : Fakel Voronež (Rus/1) 0:2 / 27. 1. Koper : WSG Tirol (Avt/1) 2:1 Vešner Tičić, Jelenič 3. 2. Koper – Sarajevo (BiH/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Nafta (Slo/2) : Maribor 0:3 Jakupović 2, Barišić 22. 1. Maribor : Trenčin (Slk/1) 0:0 / 25. 1. Maribor : Lech Poznan (Pol/1) 0:3 / 28. 1. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Rakow Czestochowa (Pol/1) 1. 2. Maribor – Tuzla City (BiH/1) 6./7. 2. Maribor – Bistrica (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Rijeka (Hrv/1) : Bravo 0:0 / 20. 1. Bravo : Austria Celovec (Avt/1) 1:1 Hribar 26. 1. Bravo : Ried (Avt/2) 1:2 Tučić 30. 1. Bravo – Rukh Vynnyky (Ukr/1) 31. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 20. 1. Mura : Velež Mostar (BiH/1) 1:2 Proleta 22. 1. Mura : Kisvarda (Mad/1) 1:3 Kasalo 24. 1. Mura : Rakow Czestochowa (Pol/1) 1:0 Cottrell 26. 1. Mura : TS Galaxy (JAR/1) 1:5 Kasalo 28. 1. Mura : Arsenal Tula (Rus/2) 0:0 /

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 13. 1. Austria Celovec (Avt/1) : Domžale 3:2 Markuš, avtogol 20. 1. Domžale : Leoben (Avt/2) 0:0 / 23. 1. Domžale : Slask Wroclaw (Pol/1) 1:2 Topalović 26. 1. Domžale : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:2 Stuparević 2, Krupić 27. 1. Domžale : Javor Ivanjica (Srb/1) 3:1 Topalović, Kolobarić, Krstovski 3. 2. Domžale – Brinje Grosuplje (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 9. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 0:2 / 13. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Pogačar, Močnik 19. 1. Orijent (Hrv/2) : Radomlje 1:3 Cruz, Nuhanović, Šošić 20. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 1:2 Davidović 2 23. 1. Radomlje : Makedonija GJP (SMk/1) 2:0 Cruz, Šošić 27. 1. Radomlje : Brinje Grosuplje (Slo/2) 2:4 Gavrić, Ljutić 30. 1. Radomlje – Tekstilac (Srb/2) 31. 1. Radomlje – Radnički Beograd (Srb/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 9. 1. Aluminij : Hajduk Split (Hrv/1) 0:3 / 15. 1. Aluminij : Rudar Velenje (Slo/2) 3:0 Baskera 2, Susso 20. 1. Aluminij : Rudeš (Hrv/1) 2:3 Gorenak, Martić 24. 1. Aluminij : Sarajevo (BiH/1) 0:3 / 27. 1. Aluminij : Makedonija GJP (SMk/1) 1:0 Jovan 1. 2. Aluminij - Drava Ptuj (Slo/3) 4. 2. Aluminij – Celje (Slo/1)

Rogaška