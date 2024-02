Ante Šimundža ima danes kaj videti

Izbranci Anteja Šimundže bi se morali danes po prvotnem scenariju pomeriti s poljskim Rakowom, a so dobili drugega tekmeca. Po odpovedi Poljakov so vskočili nogometaši Surkhona iz Uzbekistana, dežele, ki je v teh dneh še kako ponosna na Srečka Katanca, saj je izbrano vrsto popeljal v četrtfinale azijskega prvenstva. Od prve minute nastopajo Jug, Širvys, Vidmar, Šoštarič Karič, Urata, Vrhovec, Repas, Čuk, Iličić, Božić in Jakupović, na klopi pa so Zalokar, Lorbek, Mitrović, Dizdarević, Laušić, Castro in Beugre. Preostali nogometaši Maribora bodo dočakali priložnost v poznih popoldanskih urah, ko vijolice čaka še tekma s klubom iz BiH.

Danes bodo na zelenico stopili tudi nogometaši Aluminija. V prijateljskem srečanju se bodo pomerili s sosedi s Ptuja.

V sredo je Bravo, ki v letu 2024 nosi tekmovalno ime Bravo Kostel, na Čatežu ugnal avstrijskega prvoligaša Hartberg z 1:0. Edini zadetek na srečanju je dosegel Jakoslav Stanković. Na delu so bili tudi Radomljani, ki so ostali praznih rok proti beograjskemu Radničkemu (0:1).

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Celje 2:0 / 16. 1. Celje : Osijek (Hrv/1) 1:0 Prutsev 22. 1. Celje : Pogon Szczecin (Pol/1) 1:1 avtogol 26. 1. Celje : Prishtina (Kos/1) 3:1 Zec, Bajde, Dulca 30. 1. Celje : Austria Lustenau (Avt/1) 0:1 / 4. 2. Celje – Aluminij (Slo/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 13. 1. Olimpija : Jarun (Hrv/2) 8:0 Jakupović 3, Ačimović, Brest, Bristrić, Diogo Pinto, Jorge Silva 22. 1. Olimpija : Debrecen (Mad/1) 4:0 Diogo Pinto, Bristrić, Raul, Ne. Motika 24. 1. Olimpija : Ludogorec Razgrad (Bol/1) 0:3 / 27. 1. Olimpija : Novi Pazar (Srb/1) 2:2 Ristić, Ne. Motika 27. 1. Olimpija : Banik Ostrava (Češ/1) 2:3 Raul, Jakupović 3. 2. Olimpija – Wolfsberger AC (Avt/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 13. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 0:2 / 17. 1. Koper : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 Groznica 21. 1. Koper : Zaglebie Lubin (Pol/1) 0:2 / 24. 1. Koper : Fakel Voronež (Rus/1) 0:2 / 27. 1. Koper : WSG Tirol (Avt/1) 2:1 Vešner Tičić, Jelenič 3. 2. Koper – Sarajevo (BiH/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Nafta (Slo/2) : Maribor 0:3 Jakupović 2, Barišić 22. 1. Maribor : Trenčin (Slk/1) 0:0 / 25. 1. Maribor : Lech Poznan (Pol/1) 0:3 / 28. 1. Maribor : Šahtar Doneck (Ukr/1) 0:0 / 1. 2. Maribor – Surkhon Termez (Uzb/1) 1. 2. Maribor – Tuzla City (BiH/1) 6./7. 2. Maribor – Bistrica (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Rijeka (Hrv/1) : Bravo 0:0 / 20. 1. Bravo : Austria Celovec (Avt/1) 1:1 Hribar 26. 1. Bravo : Ried (Avt/2) 1:2 Tučić 30. 1. Bravo : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:0 Poplatnik, Ivanšek, Selan 31. 1. Bravo : Hartberg (Avt/1) 1:0 Stanković

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 20. 1. Mura : Velež Mostar (BiH/1) 1:2 Proleta 22. 1. Mura : Kisvarda (Mad/1) 1:3 Kasalo 24. 1. Mura : Rakow Czestochowa (Pol/1) 1:0 Cottrell 26. 1. Mura : TS Galaxy (JAR/1) 1:5 Kasalo 28. 1. Mura : Arsenal Tula (Rus/2) 0:0 / 3. 2. Mura - Bistrica (Slo/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 13. 1. Austria Celovec (Avt/1) : Domžale 3:2 Markuš, avtogol 20. 1. Domžale : Leoben (Avt/2) 0:0 / 23. 1. Domžale : Slask Wroclaw (Pol/1) 1:2 Topalović 26. 1. Domžale : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:2 Stuparević 2, Krupić 27. 1. Domžale : Javor Ivanjica (Srb/1) 3:1 Topalović, Kolobarić, Krstovski 3. 2. Domžale – Brinje Grosuplje (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 9. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 0:2 / 13. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Pogačar, Močnik 19. 1. Orijent (Hrv/2) : Radomlje 1:3 Cruz, Nuhanović, Šošić 20. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 1:2 Davidović 2 23. 1. Radomlje : Makedonija GJP (SMk/1) 2:0 Cruz, Šošić 27. 1. Radomlje : Brinje Grosuplje (Slo/2) 2:4 Gavrić, Ljutić 30. 1. Radomlje : Tekstilac (Srb/2) 3:0 Vokić, Cruz, Šošić 31. 1. Radomlje : Radnički Beograd (Srb/2) 0:1 /

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 9. 1. Aluminij : Hajduk Split (Hrv/1) 0:3 / 15. 1. Aluminij : Rudar Velenje (Slo/2) 3:0 Baskera 2, Susso 20. 1. Aluminij : Rudeš (Hrv/1) 2:3 Gorenak, Martić 24. 1. Aluminij : Sarajevo (BiH/1) 0:3 / 27. 1. Aluminij : Makedonija GJP (SMk/1) 1:0 Jovan 1. 2. Aluminij – Drava Ptuj (Slo/3) 4. 2. Aluminij – Celje (Slo/1)

Rogaška