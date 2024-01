Celjani izgubili, a vseeno proslavljali. In to s kakšnim razlogom!

V torek so odigrali prijateljske tekme štirje slovenski prvoligaški klubi. Jesenski prvak Celje je priprave v Turčiji sklenil s porazom proti najslabšemu avstrijskemu prvoligašu (0:1), za najlepšo novico dneva pa je poskrbela vrnitev Aljoše Matka, ki je zaigral prvič po 115 dneh. Bravo je navdušil proti ukrajinskemu prvoligašu Rukhu (3:0), Radomljani so nadigrali srbskega drugoligaša Tekstilac (3:0), Rogaška pa je ob nadaljevanju strelskega niza Patrika Mijića remizirala s srbskim prvokategornikom Javorjem (1:1).

Celjani so največji favoriti za osvojitev državnega naslova. Prezimili so z ogromno prednostjo pred zasledovalci, v celjskem taboru pa so poudarjali, kako bo eno izmed največjih okrepitev za spomladanski del predstavljala vrnitev Aljoše Matka. Jeseni je bil v življenjski formi, med najbolj vročimi strelci 1. SNL, znašel se je tudi na seznamu Matjaža Keka, nato pa mu je v začetku oktobra zagodla poškodba stopalnice. Sledilo je daljše obdobje okrevanja, v torek pa se je končno vrnil na igrišče in odigral dvoboj. Prvič, odkar je trener Celja, je Damir Krznar spremljal na delu tudi Matka.

Belokranjec je zaigral prvič po 115 dneh, za začetek je v igri prebil 24 minut, Celjani pa so na zadnji pripravljalni tekmi v Turčiji v vetrovnem vremenu izgubili proti zadnjeuvrščenemu avstrijskemu prvoligašu Austria Lustenau. "Poškodba je končno stvar preteklosti. Znova sem na zelenici in občutki so zelo dobri. Ob začetku pripravljalnega obdobja je bil cilj, da nastopim na zadnji tekmi v Turčiji. Najpomembneje je, da sem današnjo minutažo oddelal brez bolečin," po vrnitvi na igrišče ni skrival zadovoljstva hitronogi krilni napadalec Celja.

Visoki zmagi Šiškarjev in mlinarjev, nov zadetek Mijića

Matej Poplatnik je dosegel prvi zadetek v letu 2024. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nogometaši Brava so vknjižili prvo zmago v letu 2024. Izbranci Aleša Arnola, ki so pred kratkim ostali brez Luke Štora in Nikole Janjića, kot posojeni igralec belgijskega Eupena pa se jim je pridružil Jan Gorenc, so v Čatežu s 3:0 premagali ukrajinski Rukh iz Lviva. Med strelce so se vpisali novopečeni reprezentant Matej Poplatnik in 19-letnika Matic Ivanšek in Beno Selan. Novinec Gorenc je odigral drugi polčas. Bravo bo v spomladanski del vstopil z novim tekmovalnim imenom Bravo Kostel.

Radomljani so bili v Umagu boljši od srbskega drugoligaša Tekstilac. Mlinarji, ki so nedavno ostali brez dolgoletnega člana Sandija Nuhanovića, ta se je preselil k Muri, so mrežo tekmeca zatresli trikrat. V polno so zadeli Dejan Vokić, Brazilec Caio da Cruz in nogometaš iz BiH Madžid Šošić, sicer najboljši strelec rumeno-črnih v prvenstvu.

Rogaška je na šestih letošnjih pripravljalnih tekmah doživela le en poraz. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Zadnjeuvrščeni član 1. SNL iz Rogaške Slatine se nahaja na pripravah v Rovinju, kjer je v torek remiziral s srbskim prvoligašem Javorjem. Črno-beli so se s tekmecem iz Ivanjice razšli z 1:1, edini zadetek za Drobnetovo četo pa je dosegel hrvaški novinec Patrik Mijić, ki s tem nadaljuje izjemen strelski niz, saj je v uvodnih treh nastopih zadel v polno kar sedemkrat.

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Celje 2:0 / 16. 1. Celje : Osijek (Hrv/1) 1:0 Prutsev 22. 1. Celje : Pogon Szczecin (Pol/1) 1:1 avtogol 26. 1. Celje : Prishtina (Kos/1) 3:1 Zec, Bajde, Dulca 30. 1. Celje : Austria Lustenau (Avt/1) 0:1 / 4. 2. Celje – Aluminij (Slo/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 13. 1. Olimpija : Jarun (Hrv/2) 8:0 Jakupović 3, Ačimović, Brest, Bristrić, Diogo Pinto, Jorge Silva 22. 1. Olimpija : Debrecen (Mad/1) 4:0 Diogo Pinto, Bristrić, Raul, Ne. Motika 24. 1. Olimpija : Ludogorec Razgrad (Bol/1) 0:3 / 27. 1. Olimpija : Novi Pazar (Srb/1) 2:2 Ristić, Ne. Motika 27. 1. Olimpija : Banik Ostrava (Češ/1) 2:3 Raul, Jakupović 3. 2. Olimpija – Wolfsberger AC (Avt/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 13. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 0:2 / 17. 1. Koper : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 Groznica 21. 1. Koper : Zaglebie Lubin (Pol/1) 0:2 / 24. 1. Koper : Fakel Voronež (Rus/1) 0:2 / 27. 1. Koper : WSG Tirol (Avt/1) 2:1 Vešner Tičić, Jelenič 3. 2. Koper – Sarajevo (BiH/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Nafta (Slo/2) : Maribor 0:3 Jakupović 2, Barišić 22. 1. Maribor : Trenčin (Slk/1) 0:0 / 25. 1. Maribor : Lech Poznan (Pol/1) 0:3 / 28. 1. Maribor : Šahtar Doneck (Ukr/1) 0:0 / 1. 2. Maribor – Rakow Czestochowa (Pol/1) 1. 2. Maribor – Tuzla City (BiH/1) 6./7. 2. Maribor – Bistrica (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Rijeka (Hrv/1) : Bravo 0:0 / 20. 1. Bravo : Austria Celovec (Avt/1) 1:1 Hribar 26. 1. Bravo : Ried (Avt/2) 1:2 Tučić 30. 1. Bravo : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:0 Poplatnik, Ivanšek, Selan 31. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 20. 1. Mura : Velež Mostar (BiH/1) 1:2 Proleta 22. 1. Mura : Kisvarda (Mad/1) 1:3 Kasalo 24. 1. Mura : Rakow Czestochowa (Pol/1) 1:0 Cottrell 26. 1. Mura : TS Galaxy (JAR/1) 1:5 Kasalo 28. 1. Mura : Arsenal Tula (Rus/2) 0:0 /

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 13. 1. Austria Celovec (Avt/1) : Domžale 3:2 Markuš, avtogol 20. 1. Domžale : Leoben (Avt/2) 0:0 / 23. 1. Domžale : Slask Wroclaw (Pol/1) 1:2 Topalović 26. 1. Domžale : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:2 Stuparević 2, Krupić 27. 1. Domžale : Javor Ivanjica (Srb/1) 3:1 Topalović, Kolobarić, Krstovski 3. 2. Domžale – Brinje Grosuplje (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 9. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 0:2 / 13. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Pogačar, Močnik 19. 1. Orijent (Hrv/2) : Radomlje 1:3 Cruz, Nuhanović, Šošić 20. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 1:2 Davidović 2 23. 1. Radomlje : Makedonija GJP (SMk/1) 2:0 Cruz, Šošić 27. 1. Radomlje : Brinje Grosuplje (Slo/2) 2:4 Gavrić, Ljutić 30. 1. Radomlje : Tekstilac (Srb/2) 3:0 Vokić, Cruz, Šošić 31. 1. Radomlje – Radnički Beograd (Srb/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 9. 1. Aluminij : Hajduk Split (Hrv/1) 0:3 / 15. 1. Aluminij : Rudar Velenje (Slo/2) 3:0 Baskera 2, Susso 20. 1. Aluminij : Rudeš (Hrv/1) 2:3 Gorenak, Martić 24. 1. Aluminij : Sarajevo (BiH/1) 0:3 / 27. 1. Aluminij : Makedonija GJP (SMk/1) 1:0 Jovan 1. 2. Aluminij – Drava Ptuj (Slo/3) 4. 2. Aluminij – Celje (Slo/1)

Rogaška