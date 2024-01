Aluminij in Koper popolnjujeta svoj kader

Robert Pevnik Foto: www.alesfevzer.com Aluminij iz Kidričevega je podaljšal pogodbo z Gašperjem Jovanom. Kot so sporočili iz kluba, so z 22-letnim levim bočnim branilcem podaljšali sodelovanje do konca maja 2025. Jovan je v Kidričevo prestopil julija 2022 iz velenjskega Rudarja in v sezoni, ko so rdeče-beli igrali v drugo ligi, takoj postal eden izmed glavnih igralcev pod okriljem trenerja Roberta Pevnika. Dobre predstave je branilec, ki bo 25. februarja dopolnil 23 let, nadaljeval tudi v tej sezoni in v prvi ligi na 19 prvenstvenih tekmah vknjižil dva zadetka, ob tem pa zbral še tri asistence.

"Mislim, da je zame kot igralca najboljša opcija, da ostanem v Kidričevem in da sem podaljšal sodelovanje. Pogoji v Kidričevem za mlade igralce so zares dobri, mislim, da bom v tej sredini najbolj napredoval. Že od prvega dneva, ko sem prišel sem dobil zaupanje kluba in celega strokovnega štaba, na meni je bilo, da vse to potrdim in verjamem, da sem z dobrimi igrami to potrdil," je dejal Jovan.

V sredo popoldne je nato Aluminij v izjavi za javnost sporočil še, da se je z zagrebškim Dinamom dogovoril o podaljšanju posoje za 19-letnega vezista Marka Brkljačo. Nogometaš iz Zadra je na posojo prišel pred začetkom sezone. V jesenskem delu je odigral osem ligaških tekem, ob tem pa dosegel eno asistenco. Kasneje je kar tri mesece preživel zunaj pogona zaradi poškodbe zapestja.

Mladi Nigerijec v koprskem napadu

Koper je potrdil, da je podpisal dvoletno pogodbo z 20-letnim nigerijskim napadalcem Wisdomom Sulejem. Ta je sicer že jeseni prišel na Obalo, zdaj pa bo dobil priložnost pri članih. Primorci so potrdili še en prihod. Kevin Čustović, 23-letni švedski desni bočni branilec, bo v Kopru ostal najmanj do konca naslednje sezone. Nato je še 27-letni vratar Tim Kruljac zaostril konkurenco med vratnicama.

Koper v zimskem prestopnem roku kar spreminja igralski kader, med drugim se je vrnil Karlo Bručić, prišli pa so tudi Deni Jurić, Petar Petriško, Fran Tomek, Ahmed Sidibe in Tino Blaž Lauš. Odšli so Maks Barišić, Luka Kambič, Ramazan Orazov in Nardin Mulahusejnović.

Oblak dobil novega soigralca

Gabriel Paulista Foto: Guliverimage Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je pri madridskem Atleticu dobil novega soigralca. Kot je potrdil klub, bo do konca sezone zanj igral brazilski branilec Gabriel Paulista, dosedanji nogometaš Valencie. Zdaj 33-letni Paulista je v Valencio prišel leta 2017 iz angleškega Arsenala. Brazilec bo skušal zapolniti vrzel, nastalo po poškodbi Joseja Gimeneza, ki bo moral počivati tri tedne.

Španci so pred pomembnimi tekmami v prvenstvu, pokalu in ligi prvakov ekipo pred tem okrepili še z vezistom Arthurjem Vermeerenom iz Antwerpna, vratarjem Horatiujem Moldovanom iz Rapida Bukarešte ter krilnim igralcem Petrom Federicom iz madridskega Reala.

Novi imeni v Bologni in Fiorentini

Italijanski nogometni prvoligaš Bologna, ki to sezono trenutno zaseda osmo mesto lestvice domače lige, je v napad pripeljal mladega, 19-letnega Argentinca Santiaga Castra. Kot je poročal Transfermarkt, so Italijani prejšnjemu Castrovemu klubu Velezu Sarsfieldu plačali 12 milijonov evrov odškodnine.

Andrea Belotti je okrepil vrste Fiorentine. Belotti je bil nazadnje član Rome, kjer pa se to sezono pod vodstvom zdaj že nekdanjega trenerja Joseja Mourinha ni posebej izkazal. Belotti je k vijoličastim v Firence prišel kot posojen nogometaš Rome z možnostjo odkupa. Tridesetletni napadalec je največji pečat pustil pri Torinu, kjer je na 251 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 113 golov. Pri Romi je od avgusta 2022 na 68 tekmah zabil deset golov. Igral je še za Palermo in Albinoleffe. Za italijansko izbrano vrsto je debitiral leta 2016 in v tem času na 44 tekmah dosegel 12 golov. Z njo je leta 2021 postal tudi evropski prvak.