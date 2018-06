Selektor, ki ga je izključil iz reprezentance, mu je izpolnil sanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veliko smo in so že pisali o Amirju Derviševiću v zadnjem obdobju, a njegova zgodba je pač tako zanimiva, da je to povsem normalno. Vrhunec pa je ta Ljubljančan, ki v zadnjih mesecih navdušuje v Mariboru, dočakal prav v teh dneh, ko se prvič druži s članskimi reprezentanti, s katerimi se pripravlja na sobotno prijateljsko tekmo proti Črni gori v Podgorici.

🛬🇲🇪 #srcebije 🇸🇮💙 A post shared by Amir Dervišević (@amirdervisevic21) on Jun 1, 2018 at 4:54am PDT

"Ja, moja zgodba je taka, da bi po njej lahko napisali kakšno knjigo. Ampak tako pač je v življenju in v nogometu, stvari se hitro menjajo. Ni me bilo nikjer, potem sem se vrnil v klub, začel igrati in zdaj izpolnil še sanje vsakega nogometaša. Postal sem članski reprezentant," je povedal Amir Dervišević, ki ga po klofuti navijačev Maribora nekaj časa ni bilo na nogometnem zemljevidu, a ni obupal.

Namesto v drugih je krivca poiskal v sebi, pljunil v roke, trdo delal in prišel nazaj. V prvi polovici sezone je bilo njegovo spogledovanje z igriščem še sramežljivo, spomladi pa je dočakal pravo priložnost, jo zagrabil z obema rokama in navdušil. Pri sijajni spomladanski seriji Mariborčanov, ki se na koncu zanje sicer ni izšla po željah, je bil med najboljšimi posamezniki na igrišču.

"Dolgo nisem igral, takrat je bilo najhuje. Bil sem 'mrtev'," je priznal Ljubljančan v vrstah Maribora, ki so ga dobre igre pripeljale vse do reprezentance. "Ja, res je. Izpolnil sem sanje. Zelo vesel sem bil že vpoklica, zdaj si seveda želim, da bi dočakal tudi debi. Fante poznam, vzdušje v reprezentanci je res dobro in upam, da bomo to dokazali tudi na igrišču," je še povedal 25-letni visokorasli vezist.

Tomaž Kavčič ga je pred leti poslal iz reprezentance

V mladi reprezentanci je zaigral osemkrat. Foto: Urban Urbanc/Sportida S selektorjem Tomažem Kavčičem se dobro pozna. Z njim sta sodelovala tudi v mlajši reprezentanci.

"Ja, res je. Bil je že moj selektor, z njim sem že sodeloval. Tudi pošiljal me je domov, pa sem se potem vračal. Saj pravim, kot v filmu. Vrnil sem se in zdaj pišem novo, lepo zgodbo," se je Dervišević spomnil obdobja, ko je bil zaradi mladostne norosti in nediscipline izključen iz mlade reprezentance.

Toda zdajšnji selektor ima o njem zelo dobro mnenje in je na tisti spodrsljaj že zdavnaj pozabil. Zdaj pa upa, da bo od Derviševića in soigralcev čim več izvlekel na sobotni tekmi na igrišču v Podgorici.

"Vsaka tekma je pomembna, tako v klubu kot tudi v reprezentanci. Upam na najboljše. Pozitiven rezultat bi bila zmaga, seveda želimo zmagati. Treniramo dobro, vzdušje je odlično. Lahko smo optimisti," je še dejal.

Nekaj besed je namenil tudi Mariboru, s katerim je ob koncusezone ostal brez tako želene prvenstvene krone.

"Ja, bilo je težko, saj se na koncu ni izšlo tako, kot smo si želeli, a smo vseeno lahko ponosni na to, kaj smo pokazali. Kaj vse se je dogajalo okoli kluba, niti ne bom govoril, a na koncu nam je malce zmanjkalo Škoda. Če bi bili prvaki, bi bilo še veliko boljše. Škoda, da nam po tako dobri polovici sezone ni uspelo," se je na dogajanje v Ljudskem vrtu ozrl Dervišević, ki je aprila z Mariborom podpisal novo pogodbo.

O tujini ne razmišlja, trenutno raje uživa v reprezentanci

Čeprav je z vijoličastimi po novem pogodbeno vezan do leta 2020, pa se po dobrih igral v zadnjih mesecih seveda lahko zgodi, da bo poleti odšel. Bo torej prvič zaigral v tujini?

V majici Maribora je v drugem delu sezone igral sijajno. Foto: Vid Ponikvar

"Ne vem. O tem ne razmišljal. Prej smo v klubu mislili samo na konec sezone, zdaj sem v reprezentanci in to je nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi," je še povedal nekdanji nogometaš Interblocka in Krke, ki daje vtis, da z besedami o tem, kako veliko mu reprezentanca pomeni, misli resno.

Preberite še: