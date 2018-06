Ne le Jan Oblak, ne bo tudi njegovega šaljivega prijatelja

Ljubitelji nogometa bodo v soboto na prijateljski tekmi med Črno goro in Slovenijo prikrajšani za nastop največjih zvezdnikov. Manjkal bo tudi slovenski vratar Jan Oblak in s tem izpustil še tretjo tekmo pod vodstvom Tomaža Kavčiča. Na drugi strani bo manjkal njegov veliki prijatelj Stefan Savić, s katerim pri Atleticu sestavljata eno najboljših obramb na svetu.

V soboto se bosta v Podgorici pomerili članski nogometni izbrani vrsti Črne gore in Slovenije. Dvoboj se bo začel ob 20.15.

Konec naporne sezone 2017/18 je zahteval svoj davek. Prijateljska tekma med Črno goro in Slovenijo bo močno osiromašena, saj bodo zaradi takšnih in drugačnih razlogov odsotni najbolj izpostavljeni posamezniki obeh reprezentanc. Pri gostiteljih tako ne bo Stefana Savića in Stevana Jovetića, pri Slovencih pa Jana Oblaka, Josipa Iličića in Kevina Kampla. Manjkali bodo torej vsi zvezdniki, ki pomenijo veliko tudi v mednarodnem merilu.

Angleški velikani lovijo Oblaka, a tudi Atletico

Jan Oblak je prejšnji mesec postal zmagovalec lige Europa. Tako se je vračal v Madrid z lovoriko, družbo pa mu je delala sestra Teja, slovenska košarkarska reprezentantka. Foto: Twitter Škofjeločan, ki trenutno odkriva lepote ZDA, bo tako preskočil še tretjo tekmo, odkar je na selektorski stolček sedel Tomaž Kavčič. Pred 25-letnim vratarjem, ki se je v zadnjih mesecih spopadal z manjšimi zdravstvenimi težavami, so zelo pestri tedni. Vodstvo kluba ga želi prepričati, da bi podaljšal pogodbo z Atleticom (zdajšnja mu poteče leta 2021).

Ponuja mu večjo plačo, hkrati pa si prizadeva, da bi se vrednost odkupne klavzule, ki v aktualni pogodbi znaša sto milijonov evrov, vsaj podvojila. S tem bi Oblaka lažje zadržali v Španiji, saj se zanj zanima kar nekaj evropskih velikanov, najglasneje pa svoje želje izražata Arsenal in Liverpool.

Dokler ni prišel v Madrid, ni vedel veliko o Oblaku

Soigralca sta postala leta 2015. V evropskem finalu sta zaigrala že dvakrat. Leta 2016 sta izgubila finale lige prvakov proti Realu, dve leti pozneje pa osvojila ligo Europa. Foto: Reuters Z otoškim nogometom ima že nekaj izkušenj dober Oblakov prijatelj iz Atletica. Stefan Savić, ki se je rodil v majhnem kraju Mojkovac na severu Črne gore, je pri 27 letih eden najboljših branilcev v tem delu Evrope. Ko je bil star 20 let in ga je pretresla novica o samomoru očeta, občinskega veljaka v Mojkovcu, se je prvič odpravil v tujino.

Navdušil je oglednike Manchester Cityja, a si na Otoku privoščil preveč napak, ki jih je v obrambni vrsti zelo težko prikriti, da bi pustil opaznejši pečat. Hitro se je preselil v Firence, kjer je pokazal povsem drugačen obraz. V treh letih je postal eden najboljših branilcev serie A, leta 2015 pa je sprejel ponudbo Atletica in pod vodstvom Diega Simeoneja pomagal sestaviti enega najbolj trdnih obrambnih zidov, kar jih premore klubski nogomet v Evropi. Skupaj z Urugvajcem Diegom Godinom sestavlja udarni branilski par Atletica, ki tesno sodeluje z Oblakom.

"Imamo fantastično obrambo, prejeli smo najmanj zadetkov v španskem prvenstvu, čeprav je španska liga najbolj ofenzivna med vsemi. Naša obramba deluje izvrstno, poseben ton pa ji daje Jan Oblak. Je fenomenalen vratar. Dokler nisem prišel v Atletico, nisem vedel veliko o njem, nato pa sem se takoj prepričal, da gre za izjemnega vratarja. Brez dvoma je v tem trenutku št. 1 na svetu. To, kar prikazuje iz tekme v tekmo, je neverjetno," je Savić pred kratkim pohvalil slovenskega prijatelja v pogovoru za črnogorski časnik Vijesti.

Stefan Savić tudi pri Olimpiji Tudi Olimpija ima svojega Stefana Savića, ki pa ni v sorodu z branilcem Atletica. Foto: Urban Urbanc/Sportida Stefan Savić ne igra le pri Atleticu, ampak tudi v Olimpiji. Tako je hotelo naključje, saj imata dva nogometaša povsem enaka ime in priimek. Stefan Savić, ki igra za Olimpijo, ne prihaja iz Črne gore. Je Avstrijec srbskih korenin, rojen pred 24 leti v Salzburgu. Je nekdanji mladi avstrijski reprezentant, ki je prispeval pomemben delež k državnemu in pokalnemu naslovu Olimpije. V Salzburgu je igral skupaj s Kevinom Kamplom, v Slaven Belupu pa z zdajšnjim soigralcem pri zmajih Dinom Štiglecem. Ne igra v obrambi, ampak napada vrata tekmecev po krilnih položajih.

V avtobusu odmevala navijaška pesem, posvečena Oblaku

Šime Vrsaljko, Stefan Savić in Jan Oblak (od leve proti desni) so veliki prijatelji. Foto: Instagram Ko je pred tremi leti prišel v Španijo, se je hitro povezal z Oblakom. Postala sta velika prijatelja. Skupaj s Hrvatom Šimetom Vrsaljkom tvorijo "jugoslovansko" triperesno deteljico. V slačilnici sedijo drug ob drugem, veliko se družijo v prostem času, na socialnih omrežjih, kjer z objavami prevladuje visoki Črnogorec, pa ne manjka skupnih fotografij z nekdanjim vratarjem Olimpije in Benfice.

Ko si je tako Oblak leta 2016 poškodoval levo ramo in moral prisilno počivati nekaj mesecev, mu je Črnogorec sporočil: "Brat, želim ti hitro vrnitev. Glavo gor!" Ob tem je objavil skupno fotografijo v znak podpore na Instagramu.

Just the Atleti Squad signing the Oblak song! pic.twitter.com/UnTw33o8vG — AtléticoFans (@AtleticoFans) May 17, 2018

Po nedavni zmagi v finalu evropske lige, ko je Atletico premagal Marseille s 3:0, Oblak in Savić pa sta osvojila prvo evropsko lovoriko, je Črnogorec s svetom delil videoposnetek, na katerem soigralci izkazujejo podporo in navdušenje slovenskemu vratarju. V avtobusu, ki pelje nogometaše do letala, je namreč odmevala pesem "Obi, Oblak, cada dia te quiero mas" oziroma "Obi, Oblak, vsak dan te imam raje". Saviću se je smejalo, Oblaku, ki v javnosti noče preveč izstopati in vse svoje statistične presežke povezuje s pomočjo soigralcev, pa je bilo kar malce nerodno.

Pripravljen do začetka nove sezone

Od omenjene trojice bo na SP v Rusiji zaigral le Hrvat Vrsaljko. Foto: Instagram Savić v finalu evropske lige ni igral. Težave s prepono so bile prehude. Zaradi tega se je takoj po koncu kariere odločil za operacijo. Večino zadnjih tekem v sezoni je odigral s pomočjo protibolečinskih tablet in odlašal z operacijo, saj Simeone ni mogel računati na veliko kakovostnih branilcev.

Operacijo je opravil v Münchnu in naj bi bil že pripravljen do začetka sezone 2018/19, ki jo bo Atletico začel 15. avgusta z evropskim superpokalom proti Realu, selektor Ljubiša Tumbaković pa ga je moral črtati s seznama prijateljskih tekem z BiH (0:0 v Zenici) in Slovenijo. Tako je izostala priložnost, da bi se v Podgorici srečala in pomerila velika prijatelja, ena najboljših vratarjev in branilcev, ki ju letos ne bo na svetovnem prvenstvu v Rusiji.