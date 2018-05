Jan Oblak bi kmalu lahko služil deset milijonov evrov na leto

Čeprav ima pogodbo z Atleticom do leta 2021, je v zadnjih mesecih veliko negotovosti okoli klubske prihodnosti Jana Oblaka. Predvsem zaradi klavzule v višini sto milijonov evrov, ki jo ima v zdajšnji pogodbi in se zdi po novi sijajni sezoni za mnoge bogate kupce nizka. Zdaj naj bi bil vse bližje novemu podaljšanju sodelovanja, ob katerem se Škofjeločanu obeta ogromna povišica, klavzula pa se bo dvignila na 200 milijonov evrov.

Pri Atleticu na čelu s trenerjem Diegom Simeonejem že mesece poudarjajo, da je ena izmed prednostnih nalog, ki je pred njimi, podaljšanje sodelovanja z Janom Oblakom.

Slovenski vratar, ki je v tej sezoni še tretjič v nizu osvojil nagrado zamora za vratarja z najmanj prejetimi goli v španski ligi, bil izbran za najboljšega vratarja lige Europa in podrl še številne mejnike, danes spada med najboljše na svetu. Po mnenju mnogih je celo najboljši.

Zato ne preseneča, da se klavzula v višini sto milijonov evrov, ob kateri bi lahko odšel, danes, ko so se razmere na svetovnem nogometnem trgu korenito spremenile, zdi zelo nizka. Kupcev, ki bi si ga želeli in bi toliko denarja za vratarja, pred katerim je še vsaj desetletje branjenja na vrhunski ravni, lahko odšteli, ne manjka.

Po polomu Lorisa Kariusa v finalu lige prvakov naj bi bil prvi v vrsti Liverpool, že dalj časa se s 25-letnim slovenskim vratarjem spogledujejo tudi pri PSG.

Atletico želi odkupno klavzulo v višini 200 milijonov

Želijo si ga marsikje. Foto: Getty Images Toda če gre verjeti zapisom v španskem časopisu AS, ki ima pogosto zelo dobre informacije o dogajanju pri Atleticu, naj bi bil Oblak vse bližje podpisu nove pogodbe z Madridčani.

Po zdajšnji po naših informacijah zasluži okoli pet milijonov evrov na leto, po novi pa naj bi skočil v najvišji plačilni razred pri Atleticu, v katerem je zdaj Antoine Griezmann. Z novo pogodbo, če jo bo podpisal, naj bi zaslužil še enkrat več, torej deset milijonov evrov na sezono, in postal z naskokom najbolj plačani slovenski nogometaš v zgodovini.

Še veliko bolj pomembno za navijače Atletica pa je to, da naj bi bila v novi pogodbi enkrat višja tudi odkupna klavzula, ki bi jo morali morebitni kupci odšteti zanj. Kar 200 milijonov evrov bi znašala. Atletico je lizbonski Benfici zanj leta 2014 sicer odštel 14 milijonov evrov.

Športni direktor pravi, da želi ostati v Madridu

Oblaku s(m)o v zadnjih mesecih pogosto postavili vprašanje o njegovi klubski prihodnosti in podaljšanju pogodbe, a so bili njegovi odgovori na to temo vedno skrivnostni. "Za zdaj imam pogodbo z Atleticom, kaj sledi, pa ne vem." Tako nekako je govoril.

Navijači Atletica ga obožujejo in upajo, da bo ostal v Madridu. Foto: Reuters

Toda če gre verjeti informacijam, ki zdaj prihajajo iz Atletica, naj bi se stvari medtem spremenile. To je potrdil tudi eden glavnih mož v klubu Miguel Angel Gil. "Želi ostati pri nas in mi si želimo, da bi ostal. Naredili bomo vse, da z njim podpišemo novo pogodbo in zvišamo odkupno klavzulo, ki je v njej," je povedal športni direktor Madridčanov.

Oblak, ki je po naporni klubski sezoni zaradi utrujenosti in težav s poškodbo odpovedal zdajšnjo reprezentančno akcijo in nastop na sobotni prijateljski tekmi v Črni gori, se trenutno sicer mudi na oddihu v ZDA.

Takole Jan Oblak uživa v ZDA: