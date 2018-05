Jan Oblak za konec v Afriki prejel evrogol in zmagal #video

Atletico Madrid je v nedeljo končal špansko prvenstvo, v katerem je osvojil visoko drugo mesto, le dva dni pozneje pa se je brez kopice zvezdnikov, ki so s svojimi reprezentancami začeli priprave na vrhunec leta - svetovno prvenstvo v Rusiji - predstavila v Afriki. Gostovala je v nigerijskem mestu Uyu in s 3:2 premagala domačo B-reprezentanco.

V prvem polčasu je med vratnicama rdeče-belih stal Jan Oblak. To je bil njegov zadnji nastop za rdeče-bele v sezoni, v kateri je dočakal prvo evropsko lovoriko in že tretjič zapored osvojil priznanje zamora. Z Atleticom je osvojil ligo Europa. V finalu je premagal Marseille s 3:0, na prijateljskem srečanju, še zadnjem v tej sezoni, pa je bil boljši od Nigerijcev s 3:2.

Škofjeločan, ki ga selektor Tomaž Kavčič zaradi predvidenega počitka ni uvrstil na seznam kandidatov za prijateljsko tekmo v Črni gori (3. junij), je moral po žogo v mrežo v 31. minuti. Takrat je 19-letni Nigerijec Kelechi Nwakali poskrbel za najlepši trenutek na srečanju, saj je z mojstrskim strelom z razdalje prisilil 25-letnega Slovenca k predaji.

Vrhunci srečanja v Nigeriji, evrogol Nwakalija pri 0:46:

Oblak, poletna želja številnih evropskih klubskih velikanov, za katerega si trener Diego Simeone prizadeva, da bi ostal še naprej zvest Atleticu, je bil ob strelu mladega Afričana nemočen. Stegnil se je, kolikor je dolg in širok, a so gostitelji povedli z 1:0.

Štadion je norel od navdušenja, a le nekaj minut, saj je Argentinec Angel Correa hitro poskrbel za izenačenje. V drugem polčasu je namesto Oblaka položaj med vratnicama zavzel mladi Argentinec Axel Werner.

Fernando Torres je v nedeljo na zadnjem nastopu za Atletico v la ligi dosegel dva zadetka, med strelce pa se je vpisal tudi v Nigeriji. Na zadnji tekmi za rdeče-bele. Foto: Reuters

Atletico je v 63. minuti povedel z 2:1. Zadetek je z glavo dosegel Fernando Torres, ki se poslavlja od ljubljenega dresa. El Nino, ljubljenec navijačev Atletica, je le nekaj minut pred tem iz neposredne bližine zgrešil nemogoče in se upravičeno držal za glavo.

V 79. minuti so domači navijači zaploskali Muhammedu Usmanu Eduju, ki si je s spretnim preigravanjem privoščil 19-letnega branilca Atletica Montera Rubia, nato pa izenačil na 2:2. Ponovno veselje gostiteljev ni trajalo dolgo, saj je komaj 18-letni up Atletica Borja Garces z izjemnim strelom poskrbel za končno zmago španskega velikana.

Simeone brez desetih reprezentantov, Savić operiran

Jana Oblaka in Stefana Savića veže veliko prijateljstvo. Foto: Twitter Nigerija se pripravlja za nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer se bo v atraktivni skupini D pomerila z Argentino, Hrvaško in Islandijo. Kandidati, ki se niso znašli na razširjenem seznamu selektorja Gernota Rohra, so združili moči v B-reprezentanci.

Trener Simeone v Nigeriji ni mogel računati na številne zvezdnike, ki že polnijo baterije za SP 2018. V obrambi ni bilo Urugvajca Diega Godina in Joseja Maria Gimeneza, Francoza Lucasa Hernandeza, Brazilca Filipeja Luisa in Hrvata Šimeta Vrsaljka, v zvezni vrsti Špancev Kokeja in Saula Nigueza, v napadu pa Francoza Antoina Griezmanna in Brazilca s španskim potnim listom Diega Coste. Manjkal je tudi Črnogorec Stefan Savić, ki je moral na operacijo hernije diska.