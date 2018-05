Sanjski dan slovenskih vratarjev: Oblak ruši mejnike, Handanović izpolnil sanje

Mnogo slovenskih nogometašev na delu v tujini je ta konec tedna pomahalo v slovo sezoni 2017/18. Jan Oblak jo je v Španiji končal s tretjo zaporedno lovoriko zamora, Samir Handanović si je zagotovil nastop v ligi prvakov, Matjaž Kek je z Rijeko hrvaški podprvak, Benjamin Verbič je zatresel mrežo prvaka Šahtarja, Tim Matavž si je na Nizozemskem izboril Evropo, Željko Filipović pa je v Belorusiji osvojil pokal.

Matjaž Kek ostaja jadranski kralj Matjaž Kek je v sezoni 2017/18, v kateri je izgubil skoraj vso šampionsko enajsterico iz prejšnje sezone, osvojil drugo mesto na Hrvaškem. Foto: Vid Ponikvar Slovenski nogometni trener Matjaž Kek, ki na vročem stolčku Rijeke vztraja že več kot pet let in na Hrvaškem podira rekorde, je sezono 2017/18 sklenil z vedno prestižno zmago nad Hajdukom (3:1), s katero si je zagotovil končno drugo mesto. Čeprav ni ubranil dvojne hrvaške krone in bo sezono končal brez lovorike, ni nezadovoljen. Razprodana Rujevica je zaploskala zmagi v jadranskem derbiju, s katerim si je Rijeka zagotovila naslov hrvaškega podprvaka in prehitela splitski Hajduk za štiri točke. Že po prvem polčasu je vodila z 2:0, nato so gostje na začetku drugega polčasa znižali zaostanek na 1:2, a je po izključitvi branilca Borje Lopeza ponovno prevzela pobuda Rijeka in z zadetkom Jakova Puljića v zadnjih sekundah postavila piko na i sladki zmagi, s katero je Kek zadržal status jadranskega nogometnega kralja na Hrvaškem. Njegov rojak Matic Črnic je zaman čakal na priložnosti. Nogometaši Rijeke pobijedili su @hajduk 3:1 u posljednjem kolu prvenstva potvrdivši drugo mjesto 💪 👏 🔵 ⚪ ⚽https://t.co/gJNXTvk4bx#ZajednosmoRijeka #Jadranskiderbi pic.twitter.com/o87u7bMbek — NK Rijeka (@NKRijeka) May 19, 2018

Jan Oblak in soigralci so se v nedeljo poslovili od Fernanda Torresa, ki je odigral zadnjo tekmo za Atletico. Foto: Reuters

Vratarji:

Jan Oblak: 25-letni slovenski vratar, ki je v sredo z Atleticom osvojil evropsko ligo in postal drugi Slovenec z evropsko klubsko lovoriko in aktivnim nastopom v finalu, je v nedeljo sklenil sezono v Španiji. Na domačem štadionu Wanda Metropolitano je v nedeljo v zadnjem krogu španskega prvenstva remiziral z Eibarjem (2:2), dvoboj pa je zaznamoval zadnji nastop ljubljenca navijačev rdeče-belih Fernanda Torresa, ki se je od Atletica poslovil z dvema zadetkoma.

Škofjeločan je ponovno branil vso tekmo. Po žogo je moral v svojo mrežo dvakrat, a je z lahkoto ohranil status najmanjkrat premaganega vratarja v la ligi. V 37 nastopih, toliko jih je zbral v tej sezoni, je prejel le 22 zadetkov in premočno zmagal v točkovanju za dobitnika nagrade zamora, ki ga španski športni dnevnik Marca podeljuje čuvaju mreže z vsaj 28 nastopi v sezoni in najmanjšim številom prejetih zadetkov.

Jan Oblak has won the Zamora trophy for the third consecutive season.



Ponos slovenskega nogometa je nagrado zamora osvojil že tretjič zapored in se vpisal v zgodovino kot šele tretji, ki mu je to uspelo. Pred njim sta (vsaj)) trikrat zapored osvojila nagrado Luis Arconada in Victor Valdes. V zadnjih desetih letih so nagrado zamora osvajali zgolj vratarji Barcelone in madridskega Atletica. Lovoriko so osvajali le Valdes (Barcelona – štirikrat), Thibaut Courtois (Atletico – dvakrat), Claudio Bravo (Barcelona – enkrat) in Oblak (Atletico – trikrat).

''Upam, da bo Oblak nadaljeval pri Atleticu. Je najboljši vratar na svetu,'' je po zadnji tekmi v tej sezoni, v kateri je osvojil evropsko ligo in naslov španskega podprvaka, dejal trener rdeče-belih Diego Simeone.

Vid Belec: Sampdoria, ki se je utaborila na sredini razpredelnice, je v zadnjem krogu v nedeljo izgubila pri Spalu v Ferrari (1:3). Štajerec je branil vso tekmo in vknjižil drugi zaporedni nastop v dresu nekdanjega italijanskega prvaka. Med vratnicama prvoligaša iz Genove je debitiral v predzadnjem krogu. Sampdoria je končala sezono kot deseta v serie A.

Jan Koprivec: Pafos je končal sezono in zasedel deseto mesto na Cipru. V skupini za obstanek je osvojil četrto mesto, tako da je glavni cilj naloge - obstanek med najboljšimi - izpolnil.

Luka Krajnc bi si lahko že v petek s Frosinonejem zagotovil napredovanje v serie A, a doma ni premagal Foggie (2:2). Tako se je napredovanja poleg Empolija veselila Parma. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Branilci:

Kenan Bajrić: v zadnjem krogu slovaškega prvenstva je s Slovanom v soboto doma premagal Žilino s 3:2. Odigral je vso tekmo in prejel rumeni karton. Slovan iz Bratislave je v tej sezoni osvojil drugo mesto v prvenstvu in naslov slovaškega pokalnega zmagovalca.

Jure Balkovec: Bari je v zadnjem krogu rednega dela druge italijanske lige v petek z 2:0 na domačem štadionu San Nicola premagal Carpi in končal sezono na šestem mestu. Nekdanji branilec Domžal je odigral vso tekmo. Bari se bo tako udeležil play-offa za napredovanje v serie A, katerega bodo deležni klubi, ki so na lestvici uvrščeni med tretjim in osmim mestom.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije je v Rusiji končal sezono. Z Ufo je osvojil visoko šesto mesto.

Luka Krajnc: Frosinone je zapravil imenitno priložnost, da bi si v drugi italijanski ligi kot podprvak zagotovil napredovanje v serie A. V zadnjem krogu serie B je doma remiziral s Foggio (2:2). Navijači so že slavili, saj je še nekaj minut pred koncem vodil z 2:1, zmaga pa bi ga obdržala na drugem mestu. Nato pa so gostje v 89. minuti izenačili na 2:2 in pokvarili zabavo gostiteljev na razprodanem štadionu. Štajerec je odigral 52 minut, nato pa ga je trener taktično zamenjal z napadalcem, saj je v tistem trenutku izgubljal z 0:1. Sledil je preobrat na 2:1, nato pa so se sanje Frosinoneja o neposrednem napredovanju razblinile v predzadnji minuti. Frosinone je končal redni del prvenstva na tretjem mestu, tako da si bo poskušal napredovanje zagotoviti v play-offu.

Miha Mevlja: Zenit je v ruski premier ligi zasedel peto mesto, ki vodi v kvalifikacije za ligo Europa.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia iz Bialystoka je v nedeljo v skupini za prvaka na Poljskem odigrala tekmo zadnjega kroga. Doma je s pomočjo Ljubljančana, ki je odigral vso tekmo, z 2:1 premagala Wislo iz Plocka. Ker je Legia na gostovanju pri Lechu prišla do treh točk, je Jagiellonia končala sezono na drugem mestu.

Aljaž Struna: Palermo je v petek v zadnjem krogu druge italijanske lige brez pomoči poškodovanega Pirančana, ki ni kandidiral za srečanje, zmagal na gostovanju pri Salernitani z 2:0. Sezono je končal na četrtem mestu, tako da bo nastopil v kvalifikacijah za napredovanje v serie A.

Nejc Skubic: Konyaspor je v soboto v zadnjem krogu turškega prvenstva izgubil na gostovanju pri Fenerbahčeju (2:3). Skubic je odigral vso tekmo, njegov klub pa je uresničil cilj in si zagotovil obstanek. Sezono je končal na 15. mestu.

Benjamin Verbič je v soboto zatresel mrežo ukrajinskega prvaka Šahtarja in ga v zadnjem krogu zmagal z 2:1. Foto: Vid Ponikvar

Vezisti:

Valter Birsa: Chievo je v zadnjem krogu italijanskega prvenstva doma premagal že vnaprej odpisani Benevento (1:0) in si zagotovil obstanek. Primorec je odigral vso tekmo, leteči kozlički pa so sezono končali na 13. mestu.

Domen Črnigoj: v zadnjem krogu švicarskega prvenstva je Lugano doma remiziral s Zürichom (1:1). Primorec je odigral vso tekmo, njegov klub pa je končal sezono na osmem mestu.

Josip Iličić: Atalanta je v zadnjem krogu italijanskega prvenstva v nedeljo izgubila pri Cagliarju na Sardiniji z 0:1 in končala sezono na sedmem mestu, ki ji je še prinesel mesto v Evropi. Kranjčan, ki ga italijanski mediji povezujejo s poletnim prestopom v vrste milanskega Interja, se je tako od sezone 2017/18, v kateri se je v serie A izkazal kar z 11 zadetki, poslovil s porazom. Odigral je vso tekmo.

Kevin Kampl: novopečeni očka je z RB Leipzigom končal nemško bundesligo na šestem mestu, ki prinaša uvrstitev v ligo Europa.

Rene Krhin: Nantes se bo od sezone poslovil v soboto zvečer, ko je v zadnjem krogu francoskega prvenstva doma premagal Strasbourg z 1:0. Nantesu, ki je zasidran na sredini lestvice, je pomagal tudi Štajerec. Odigral je vso tekmo.

Jasmin Kurtić: s Spalom je v zadnjem krogu italijanskega prvenstva doma ugnal Sampdorio s 3:1 in obstal med najboljšimi. Sezono je končal na odrešilnem 17. mestu. Od elite se poslavljajo Crotone, Verona in Benevento se poslavljata od elite. Odigral je vso tekmo.

Rajko Rotman: Götzepe je v zadnjem krogu turškega prvenstva v soboto izgubil doma s prvakom Galatasarayjem (0:1). Mariborčan je odigral 68 minut, Götzepe pa je končal sezono na šestem mestu.

Leo Štulac: Venezia se je v zadnjem krogu druge italijanske lige v petek razšla doma s Pescaro brez zadetkov. Nekdanji nogometaš Kopra je odigral vso tekmo. Benečani so na lestvici zasedli peto mesto, tako da bodo pot do napredovanja v serie A v prihodnjih tednih iskali v kvalifikacijah.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev je v poslastici zadnjega kroga, velikem derbiju proti prvaku Šahtarju zmagal z 2:1. Vojničan je odigral vso tekmo in dosegel prvi zadetek na tekmi. Za Kijevčane je bil uspešen v 16. minuti. V sodnikovo beležko se je vpisal še z rumenim kartonom, ki ga je prejel v zadnji minuti. Verbič je v spomladanskem delu za Dinamo v obeh tekmovanjih dosegel pet zadetkov.

Zadetek Verbiča na derbiju s Šahtarjem:

Miha Zajc: Empoli si je naslov prvaka v drugi italijanski ligi in napredovanje med elito zagotovil že pred časom, zato si je lahko njegov trener v zadnjih krogih privoščil, da je na igrišče pošiljal nekatere nogometaše, ki pred tem niso dobivali veliko priložnosti. V zadnjem krogu je Empoli v petek doma z 2:1 premagal Perugio. Zajc je odigral 81 minut.

Tim Matavž je Vitesseju pomagal do preboja v Evropo. Foto: Vid Ponikvar

Napadalci:

Robert Berić: odkar se je pozimi vrnil v Saint Etienne, je v njegovem dresu na 14 tekmah zabil sedem golov in je eden najbolj zaslužnih, da se je njegov klub do zadnjega potegoval za nastop v Evropi. V soboto je v zadnjem krogu doma nadigral Lille kar s 5:0. Krčan je odigral 63 minut. Ko je zapustil igro, je njegov klub vodil že s 4:0. Zeleni so na koncu osvojili sedmo mesto in za las ostali brez Evrope.

Roman Bezjak: Jagiellonia iz Bialystoka je v nedeljo v skupini za prvaka na Poljskem odigrala tekmo zadnjega kroga. Doma je brez pomoči Korošca, ki ni kandidiral za srečanje, z 2:1 premagala Wislo iz Plocka. Ker je Legia na gostovanju pri Lechu prišla do treh točk, je Jagiellonia končala sezono na drugem mestu.

Tim Matavž: Vitesse je v zadnjem dejanju nizozemskega prvenstva v tej sezoni v soboto ulovil evropsko vozovnico. Na povratni tekmi finala končnice za ligo Europa je v gosteh premagal Utrecht z 2:1. Ker si je priigral prednost že na prvi tekmi (3:2), je uresničil cilj. Primorec je v tej sezoni na 33 nastopih dosegel 16 zadetkov.

Andraž Šporar: v zadnjem krogu slovaškega prvenstva je Slovanom v soboto doma premagal Žilino s 3:2, Ljubljančan pa ni kandidiral za srečanje. Klub iz Bratislave je na lestvici ohranil drugo mesto. Slovan je sezono 2017/18 tako kronal z drugim mestom v prvenstvu in lovoriko slovaškega pokalnega zmagovalca.

Zadetek Mihe Blažiča pri 2:37:

