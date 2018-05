Samirju Handanoviću uspelo: nastopil bo v ligi prvakov!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V italijanskem nogometnem prvenstvu je bilo za končne odgovore potrebno počakati do zadnjega kroga. Glavno vprašanje, kdo bo prvak, je Juventus rešil že prej, v zadnjem krogu pa si je igranje v ligi prvakov zagotovil Inter, ekipa slovenskega vratarja Samirja Handanovića, ki je v dramatičnem neposrednem obračunu v gosteh ugnal Lazio s 3:2. Slovenski vratar v tem tekmovanju še nikoli ni nastopil.

Za osvojitev četrtega mesta je Inter potreboval zmago, a dolgo mu ni kazalo dobro, saj je rimski Lazio do 78. minute vodil z 2:1. Takrat je Milančanom upanje obudil Mauro Icardi, ki je izenačil na 2:2, zmago in tri točke pa jim je le tri minute kasneje pribojeval še Matias Vecino.

Atalanta Josipa Iličića je za slovo od Evrope izgubila proti Cagliariju in padla na sedmo mesto, ki ji zagotavlja le kvalifikacije za ligo Europa. Jojo je igral celotno srečanje, njegova statistika je ostala prazna.

Več razloga za veselje je imel Iličićev dober prijatelj, ki se je s Spalom obdržal med elito. Jasmin Kurtić in soigralci so trikrat premagali Vida Belca, ki je branil vrata Sampdorie in si s tremi točkami zagotovili obstanek

Valter Birsa in Boštjan Cesar sta s Chievom sezoni v slovo z zmago 1:0 pomahala proti zadnjeuvrščenemu Beneventu. Birsa je odigral celotno srečanje, Cesar pa je sedel na klopi.

Buffon se je poslovil brez prejetega zadetka in z zmago

Gianluigi Buffon se po 17 letih poslavlja od Juventusa. Foto: Reuters Sobota v zadnjem krogu serie A je prinesla eno srečanje, ki je poželo veliko zanimanja. Zadnjič je v dresu Juventusa nastopil vratar Gianlugi Buffon, ki se po 17 letih poslavlja od stare dame.

40-letni čuvaj mreže je zadnjo tekmo v dresu starega novega prvaka igral do 64. minute, ko ga je prvi vodstvu z 2:0 zamenjal Carlo Pinsoglio. Juventus je na koncu Verono premagal z 2:1. V nedeljo bo slovenski vratar Samir Handanović v Rimu lovil svoje sanje.

Slovo Buffona od Juventusa (Reuters):

