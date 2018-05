Konec je, Buffon zapušča Juventus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni vratar in kapetan Gianluigi Buffon je na novinarski konferenci, kjer mu je delal družbo predsednik Andrea Agnelli, sporočil, da se po tej sezoni poslavlja od Juventusa. V vratih stare dame bo zadnjič stal v soboto proti Veroni. Juventus bo zapustil po 17 letih, v katerih je s klubom osvojil skoraj vse, kar se je osvojiti dalo.

"To je zelo čustven dan. Znašel sem se na koncu izjemnega in čudovitega potovanja. Delil sem ga z ljudmi, ki so lepo skrbeli zame. Vedno sem se trudil po najboljših močeh," je dejal Gianluigi Buffon, 40-letni legendarni vratar, ki se bo o tem, ali bo morda le nadaljeval kariero, dokončno odločil prihodnji teden.

Ne manjka mu ponudb

"Še pred 15 dnevi sem bil prepričan, da bom končal kariero, nato pa sem prejel nekatere ponudbe in se srečal z zanimivimi izzivi, tako na igrišču kot zunaj njega …" je dolgoletni italijanski reprezentant, ki je lani senzacionalno izpadel v kvalifikacijah za SP 2018, tako da ga letos z Azzurri ne bo v Rusiji, namignil, da bi lahko kariero nadaljeval kje drugje. "Za zdaj vem le to, da bom branil v soboto. Če bom nadaljeval kariero, se želim potegovati za visoke cilje. Kariere nočem končati v kateri izmed nižjih lig."

V serie A je branil na kar 639 tekmah in poskrbel za absolutni rekord tekmovanja, v tej sezoni pa je po stresnem povratnem četrtfinalnem srečanju lige prvakov v Madridu, ki ga je končal z rdečim kartonom in kopico slabe volje, uperjene proti sodniku, ostal še brez zadnje možnosti, da bi klubsko kariero kronal z evropskim naslovom. Z izbrano vrsto je leta 2006 postal svetovni prvak, na zadnji tekmi v državnem dresu pa je branil lani proti Švedski.

Novi prvi vratar bo Szczesny, kapetan pa Chiellini

"Večno mu bomo hvaležni za vse, kar je storil za klub. Ta sezona je bila dolga in naporna, Gigi pa je pričakoval, da bo branil na svetovnem prvenstvu," je dejal predsednik Andrea Agnelli in napovedal, da bo prihodnjo sezono med vratnicama Juventusa stal Poljak Wojciech Szczesny. Novi kapetan Juventusa bo izkušeni branilec Giorgio Chiellini.

Juventus, ki je letos osvojil dvojno italijansko krono, bo v soboto sklenil sezono serie A 2017/18 proti Veroni.