Janu Oblaku lahko novo nagrado vzame le še čudež

Matjaž Kek je ostal praznih rok

Matjaž Kek je ostal brez lovorike. Foto: Guliver/Getty Images V nedeljo je Matjaž Kek v hrvaškem prvenstvu le remiziral v gosteh pri Cibalii v Vinkovcih z 0:0 in krog pred koncem sezone ostal brez možnosti za naslov, ki se ga po enoletnem premoru spet veseli Dinamo iz Zagreba. Nekdanji slovenski selektor je tako po prejšnji sezoni, v kateri je Rijeki prinesel zgodovinski prvi naslov hrvaškega prvaka in se z njo veselil tudi pokalne lovorike, v tej sezoni ostal praznih rok. V zadnjem krogu, ko ga čaka jadranski derbi proti Hajduku, se bo tako trudil le za to, da ohrani drugo mesto na lestvici. Pred Hajdukom ima pred zadnjo tekmo sezone točko prednosti.

Jan Oblak, ki so ga v teh dneh v družbi soigralca Saula Nigueza opazili tudi na teniškem masters turnirju v Madridu, si je praktično že zagotovil novo nagrado za vratarja z najmanj prejetimi goli v španskem prvenstvu. Foto: Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: čeprav ga že v sredo čaka veliki finale lige Europa proti Marseillu v Lyonu, ga je v za Atletico ne preveč pomembni sobotni tekmi predzadnjega kroga španskega prvenstva proti Getafeju v gosteh trener Diego Simeone postavil na igrišče.

Atletico je zmagal z 1:0, slovenski vratar pa je bil spet med glavnimi junaki Atletica in še 22. na 36. prvenstveni tekmi v tej sezoni ohranil nedotaknjeno mrežo. Ubranil je vse štiri strele, ki so šli v njegova vrata, najbolj pa se je izkazal v 77. minuti, ko je imel Getafe na voljo enajstmetrovko. Izvajal jo je Maročan Faycal Fajr, a je Oblak njegov strel ubranil. To je bila že njegova sedma ubranjena enajstmetrovka od zadnjih 12, ki so jih nasprotniki streljali v njegova vrata.

V nadaljevanju te akcije ga je branilec Getafeja v želji, da pride do odbite žoge, udaril v glavo in Oblak je za nekaj časa obležal na tleh, kar je močno prestrašilo navijače Atletica, a se je izkazalo, da ne gre za nič hujšega.

Kako je Jan Oblak ubranil enajstmetrovko:

Excluding shoot-outs, Jan Oblak has now stopped 7 of the last 12(!) penalties fired at him. There really is no better goalkeeper on this planet. #GetafeAtleti pic.twitter.com/5OMrsG9oNm — Sampaolismo (@Sampaolismo) May 12, 2018

Oblaka je nova dobra novica razveselila v nedeljo, ko je njegov glavni konkurent v lovu na nagrado zamora za vratarja z najmanj prejetimi goli v ligi Marc Andre ter Stegen v vratih Barcelone prejel kar pet golov in je zdaj že pri številki 29. Oblak je do zdaj prejel le 20 golov, kar pomeni, da mora Nemec v zadnjem krogu ohraniti nedotaknjeno mrežo, Oblak, ki je nagradi zamora v žep pospravil tudi v zadnjih dveh sezonah, pa mora proti Eibarju prejeti kar devet golov, kar pa je nekaj, kar se verjetno ne bo zgodilo, mar ne?

Vid Belec: Sampdoria je v nedeljo v prvi italijanski ligi gostila Napoli in izgubila z 0:2, slovenski vratar pa je končno, odkar je pozimi prišel v Genovo, debitiral v majici svojega novega kluba in branil celo tekmo.

Jan Koprivec: Pafos je zadnjo tekmo sezone odigral v nedeljo in s 3:0 zmagal pri Doxi Katokopii in zasedel končno 10. mesto na Cipru. Primorec je, tako kot na zadnjih tekmah, tekmo spremljal s klopi.

Miha Mevlja je prvo sezono v majici Zenita končal na petem mestu ruske premier lige in se uvrstil v kvalifikacije za ligo Europa. Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: v predzadnji tekmi prve slovaške lige je s Slovanom v soboto premagal DAC v gosteh z 1:0 in si priigral pomembno zmago v lovu na drugo mesto, na katerem je trenutno moštvo iz Bratislave. Igral je celo tekmo in prejel rumeni karton.

Jure Balkovec: Bari je v predzadnjem krogu druge italijanske lige v soboto z 0:1 izgubil pri neposrednem tekmecu za napredovanje Parmi. Slovenski bočni branilec je igral celo tekmo. Udarili sta se ekipi, ki kandidirata za končno uvrstitev med najboljših osem. Klubi, razporejeni med tretjim in osmim mestom, bodo nadaljevali sezono v play-offu za napredovanje. Bari je po porazu zdrsnil na šesto mesto. Parma je tretja.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije je v zadnjem krogu ruskega prvenstva ubranil šesto mesto, potem ko je v nedeljo doma s kar 5:0 premagal s Tosno. Igral je vso tekmo.

Luka Krajnc: Frosinone je v drugi italijanski ligi v soboto z 1:0 zmagal pri Entelli in zadržal drugo mesto, ki ob koncu sezone neposredno vodi v prvo ligo. Pred tretjim mestom ima pred zadnjim krogom dve točki prednosti. Do pomembnih treh točk je Frosinoneju pomagal tudi mladi slovenski branilec, ki je na igrišče prišel v 51. minuti, ko je bil na semaforju že končni izid, in prejel tudi rumeni karton.

Miha Mevlja: Zenit je v ruski premier ligi zasedel peto mesto, ki vodi v kvalifikacije za ligo Europa, potem ko je v nedeljo v zadnjem krogu s kar 6:0 odpravil SKA Kabarovsk. Slovenski reprezentant je igral vso tekmo.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia iz Bialystoka je v nedeljo v skupini za prvaka na Poljskem z 2:1 zmagala v Lubinu proti Zaglebieju. Slovenski branilec je odigral celo tekmo.

Aljaž Struna: za Palermo, ki je v soboto v drugi italijanski ligi doma le remiziral brez zadetkov proti Ceseni in si močno otežil preboj nazaj v prvo ligo, saj bo očitno moral v kvalifikacije, ni igral. Ni ga bilo niti na klopi.

Nejc Skubic: s Konyasporom je v prvi turški ligi v soboto doma remiziral z 1:1 proti Götzepeju in si skorajda zagotovil obstanek, saj v zadnjem krogu v najslabšem primeru potrebuje le točko. Igral je celo tekmo in prejel rumeni karton.

Miha Zajc je v drugi italijanski ligi krog pred koncem zbral 8 golov in kar 13 podaj. Foto: Twitter

Vezisti:

Valter Birsa: Chievu je v predzadnjem krogu prve italijanske lige pomagal do pomembne zmage v Bologni z 2:1, po kateri so Verončani pred zadnjim krogom na 15. mestu. Pred 18. mestom, ki vodi v drugo ligo, imajo dve točki prednosti. Primorec je tokrat igral od prve do zadnje minute.

Domen Črnigoj: v predzadnjem krogu švicarskega prvenstva je Lugano, ki si je že zagotovil obstanek, v nedeljo z 1:3 izgubil v gosteh pri Young Boys. Slovenski vezist tokrat ni kandidiral za srečanje, ni ga bilo niti na klopi.

Josip Iličić: Atalanta je v prvi italijanski ligi v nedeljo v neposrednem obračunu za šesto mesto, ki prinaša Evropo, v Bergamu remizirala z 1:1 proti Milanu in tako v zadnji krog vstopa s točko zaostanka za slovitimi Milančani. Da je tako in da Atalanta ni izpadla iz boja za Evropo, je v veliki meri zaslužen tudi Iličić. Prav on je namreč v 92. minuti podal za izenačujoči gol Atalante. Tokrat je igral od 55. minute. Ko je prišel na igrišče, je bil izid še 0:0. V statistiko se je vpisal tudi z rumenim kartonom.

Kevin Kampl: novopečeni očka je z Leipzigom v soboto v prvi nemški ligi v Berlinu raztreščil Hertho in jo premagal s 6:2, slovenski reprezentant, ki je bil na igrišču od prve do zadnje minute, pa je prispeval podajo za prvi gol gostov. Ti po zadnjem sodnikovem žvižgu vseeno niso bili najbolj zadovoljni, saj jim rezultati preostalih tekem niso šli na roko, tako da so se morali zadovoljiti s šestim mestom, ki prinaša ligo Europa in ne tako želene lige prvakov, v kateri so nastopali v tej sezoni.

Rene Krhin: po nekajtedenski odsotnosti se je v predzadnjem krogu francoskega prvenstva v soboto vrnil na igrišče in pri zmagi z 2:0 v gosteh pri Angersu odigral celo tekmo.

Jasmin Kurtić: s Spalom je v prvi italijanski ligi v nedeljo izgubil proti Torinu v gosteh z 1:2 in je pred zadnjim krogom v strahu, da se bo poslovil od elitnega italijanskega nogometnega razreda. S soigralci ima namreč na 17. mestu enako število točk, kot jih ima 18. Crotone. V zadnjem krogu ga čaka domača tekma s Sampdorio. Belokranjec je tudi tokrat igral od prve do zadnje minute in prejel rumeni karton.

Rajko Rotman: pri remiju Götzepeja z 1:1 v gosteh pri Konyasporu v prvi turški ligi je v soboto sodeloval kot taktična menjava, ki jo je trener gostov opravil v sodnikovem dodatku. Ko je prišel na igrišče, je bil na semaforju že končni izid.

Leo Štulac: v drugi italijanski ligi je z Venezio še upal na prvi dve mesti, ki po koncu sezone nudita neposredno uvrstitev v prvo ligo, a se je moral po sobotnem debaklu in porazu z 1:5 v gosteh pri Cremoneseju zadovoljiti z mesti med tretjim in osmim, ki prinašajo play-off za napredovanje. Pri bolečem porazu je igral od prve do zadnje minute.

Benjamin Verbič: z Dinamom Kijev je v nedeljo v ukrajinski premier ligi zmagal z 1:0 v gosteh pri Zoryji, a pred zadnjim krogom izgubil možnosti za naslov, saj je zmagal tudi Šahtar, ki ima pet točk prednosti in se tako veseli nove prvenstvene lovorike. Junak zmage Dinama je bil prav Verbič, ki je v 68. minuti zabil edini gol na tekmi Dinama. Igral je vso tekmo.

Zadetek Verbiča pri 3:10:

Miha Zajc: Empoli si je naslov prvaka v drugi italijanski ligi in napredovanje med elito zagotovil že pred časom, zato si lahko njegov trener v zadnjih krogih privošči, da na igrišče pošilja nekatere nogometaše, ki pred tem niso dobivali veliko priložnosti. Tako je bilo tudi pri sobotnem gostovanju pri Brescii, kjer pa je Empoli spet zmagal, tokrat z 2:0. Zajc je tekmo začel na klopi in na igrišče prišel v 86. minuti, že dve minuti pozneje pa prispeval podajo za končni izid. To je bila že njegova 13. podaja v sezoni v drugi italijanski ligi. Več od njega jih je zbral samo en nogometaš.

Tim Matavž je v prvi nizozemski ligi za Vitesse v tej sezoni na 32 tekmah zabil 16 golov. Foto: Getty Images

Napadalci:

Robert Berić: odkar se je pozimi vrnil v Saint Etienne, je v njegovem dresu na 13 tekmah zabil že sedem golov in je eden najbolj zaslužnih, da se njegov klub poteguje za nastop v evropski ligi, a v soboto, ko je njegov Saint Etienne Z 0:1 izgubil v gosteh pri Monacu, ni dobil priložnosti za igro. Vso tekmo je presedel na klopi. Saint Etienne je po porazu zdrsnil na osmo mesto in se oddaljil od Evrope, ki jo prinaša prvih šest mest. Za šestim mestom pred zadnjim krogom zaostaja dve točki.

Roman Bezjak: Jagiellonia iz Bialystoka je v nedeljo v skupini za prvaka na Poljskem z 2:1 zmagala v Lubinu proti Zaglebieju. Ker je zmagala tudi vodilna Legia iz Varšave, Jagiellonia pred zadnjim krogom ostaja na drugem mestu s tremi točkami prednosti za vodilnim. Slovenski napadalec je tekmo začel na klopi in na igrišče vstopil v 82. minuti, ko je bil na semaforju že izpisan končni izid. V tem času je prejel rumeni karton.

Tim Matavž: potem ko je na nov prvenstveni gol v majici Vitesseja čakal vse od 23. decembra lani do 14. aprila letos, se je primorskemu napadalcu v zadnjem času "snelo" in je začel zadevati kot za stavo. Zadel je na vseh zadnjih šestih tekmah, ki jih je odigral, in v tem času dosegel sedem golov.

V polno je meril tudi v soboto, ko je Vitesse premagal ADO Den Haag še v drugi tekmi play-offa za ligo Europa in se z moštvom iz Arnhema uvrstil v finale, v katerem se bo proti Utrechtu za Evropo pomeril na tekmah 15. in 19. maja. Vitesse je tokrat zmagal z 2:1, Matavž, ki je bil na igrišču od prve do zadnje minute, pa je v polno meril v 32. minuti, ko je zadel za 1:0. Matavž je do zdaj dosegel 16 prvenstvenih golov v 32 nastopih.

Gol Tima Matavža:

Andraž Šporar: v predzadnji tekmi prve slovaške lige je s Slovanom v soboto premagal DAC v gosteh z 1:0 in si priigral pomembno zmago v lovu na drugo mesto, na katerem je trenutno moštvo iz Bratislave. Tokrat ni zadel, čeprav je igral celo tekmo.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljski tekmi proti Avstriji v Celovcu in Belorusiji v Ljubljani marca letos.

