Sanjsko slovo Torresa, Španec preluknjal Oblaka #video

Končuje se tudi špansko prvenstvo. Atletico Jana Oblaka je za konec le remiziral z Eibarjem (2:2), novi prvak Barcelona pa se bo od sezone poslovila proti Real Sociedadu. Napadalec Kataloncev Luis Suarez bo skušal na drugem mestu tabele strelcev prehiteti Cristiana Ronalda.

Atletico se je od sezone poslovil s točko proti Eibarju. Dva zadetka je za domače dosegel poslavljajoči se Fernando Torres in se tako na lep način poslovil od svojih navijačev. Nekoliko manj bo zadovoljen Jan Oblak, ki je moral kar dvakrat po žogo v svojo mrežo. Še posebej lep je bil zadetek španskega bočnega napadalca Rubena Pene, ki je z razdalje praktično preluknjal slovenskega čuvaja mreže.

Jan Oblak je blizu, a tudi daleč:

Real zapravil visoko prednost

Real je v soboto v nepomembnem zadnjem krogu španskega prvenstva zapravil dva zadetka prednosti in le remiziral z Villarrealom (2:2). V prvem polčasu sta zadela Gareth Bale in Cristiano Ronaldo, a to ni bilo dovolj za zmago, saj se je rumen podmornica vrnila in se na koncu veselila točke.

Trener Madrida Zinedine Zidane je po 15 minutah drugega polčasa iz igre poslal Ronalda in Luko Modrića, čez nekaj minut pa še Isca in tako privarčeval nekaj moči svojih najboljših za sobotni finale lige prvakov v Kijevu.

Zlati čevelj Messiju, zamora Oblaku

Najboljši strelec je po le enem zadetku Ronalda na sobotni tekmi postal Lionel Messi, nagrada zamora, ki jo prejme vratar z najmanj prejetimi zadetki, pa še tretjič roma v roke našemu Janu Oblaku.