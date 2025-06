Čas je za najboljše hribolazce, na vrsti je kraljevska etapa s ciljem na Golteh

V četrti etapi 31. dirke Po Sloveniji bodo na delu najboljši hribolazci. 175-kilometrska preizkušnja se bo začela na Lentu v Mariboru, končala pa se bo z zaključnim 13,8 kilometra dolgim vzponom na smučarsko središče Golte. Na tem klancu bi se že utegnil pokazati zmagovalec letošnje slovenske pentlje. Domač adut je mladi, komaj 19-letni kapetan moštva Bahrain Victorious Jakob Omrzel, ki v skupnem seštevku zaseda šesto mesto in za zeleno majico zaostaja 25 sekund. Kraljevska etapa letošnje dirke se bo začela ob 10.20, v cilju najboljše kolesarje pričakujejo okoli 15. ure.

Četrta etapa se bo začela v Mariboru, trasa kolesarje nato vodi skozi Slovensko Bistrico, Zreče do Mozirja prek številnih nekategoriziranih klancev. Od tam naprej proti Podvolovljeku, na prelaz Volovjek, dobrih pet kilometrov dolg klanec druge kategorije s kar 8,4-odstotnim povprečnim naklonom, pa nato proti Črnivcu, ki predstavlja mejo med Štajersko in Gorenjsko, sledi pa izredno hiter spust v dolino. Od Rečice ob Savinji gre nato trasa spet bolj ali manj le še navkreber, vse do smučarskega središča Golte.

Foto: zajem zaslona

Zaključni klanec prve kategorije je dolg 13,8 kilometra in ima povprečni naklon 7,4 odstotka, tik pod vrhom pa kilometrski odsek, kjer je naklonina celo 13-odstotna.

Etapa ima več kot 3.500 višinskih metrov in je najzahtevnejša na letošnji dirki. Najverjetneje bodo priložnosti za pobege kolesarji iskali predvsem v prvem delu etape, najboljši kolesarji na dirki pa bodo morali v zaključku etape prevzeti pobudo, če hočejo naslednji dan voziti v zeleni majici.

Foto: zajem zaslona

Zeleno majico vodilnega brani Švicar Fabio Christen, ki ima v skupnem seštevku 16 sekund prednosti pred Norvežanom Andersom Johannessenom (Uno-X-Mobility) in 21 pred Britancem Taom Geogheganom Hartom (Lidl - Trek). Najboljši Slovenec je Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) na šestem mestu z zaostankom 25 sekund. Devetnajstletni Novomeščan nosi belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki. Christen vodi tudi v seštevku najboljšega hribolazca dirke, a bo modro majico danes namesto njega nosil Slovenec Mihael Štajnar (Pogi Team - Gusto Ljubljana), rdečo najboljšega po točkah pa je včeraj spet prevzel Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla).

Etapa se bo z zaprto vožnjo na Lentu v Mariboru začela ob 10.20, kmalu zatem bo šlo zares, najboljše kolesarje pa v cilju na Golteh pričakujejo med 14.40 in 15.20. V nedeljo sledi še zaključna, 124 kilometrov dolga peta etapa od Litije do Novega mesta, ki pa bo s petimi kategoriziranimi klanci, tudi vzponom na Trško goro, še omogočala premike v skupnem seštevku, če le razlike po današnji etapi ne bodo prevelike.

Še pred profesionalci se bodo na vzponu na Golte danes pomerili rekreativci na premierni preizkušnji Moj Tour. Te čaka 82 kilometrov dolga etapa od Mozirja do smučarskega središča Golte, vključuje pa tudi vzpon na Volovjek oz. Kranjski rak.

Foto: zajem zaslona

Skupni vrstni red po treh etapah: 1. Fabio Christen (Švi/Q36,5) 11:31:15

2. Anders Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 0:16

3. Tao Geoghegan Hart (VBr/Lidl - Trek) 0:21

4. Felix Grossschartner (Nem/UAE Team Emirates - XRG) 0:25

5. Rui Oliveira (Por/UAE Team Emirates-XRG) isti čas

6. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain - Victorious)

7. Sjoerd Bax (Niz/Q36,5) 0:31

8. Mikel Retegi (Špa/Kern Pharma) 1:10

9. Fernando Barcelo (Špa/Caja Rural - Seguros RGA) 1:15

10. Antonio Morgado (Por/UAE Team Emirates - XRG) 1:16

...

36. Sven Aleksander Mernik (Slo/Factor Racing) 1:18

...

