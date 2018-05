Barcelona brez Messija po nori tekmi v Valencii izgubila prvič po 42 tekmah!

Špansko prvenstvo, 37. krog

Barceloni bi lahko uspel podvig, ki ni uspel še nikomur, in bi lahko prvenstveno sezono kot prva v španskem prvenstvu, odkar v njem nastopa 20 klubov, končala brez poraza. Toda njenemu trenerju Ernesteju Valverdeju očitno ni bilo dovolj do tega, saj na gostovanje v Valencio ni odpeljal Lionela Messija, ki ga je spočil.

To se je prvaku maščevalo, saj je naletel na nasprotnika v izjemni formi, ki je pred tokratno tekmo nanizal štiri zmage, zdaj pa vpisal še peto. Levante, pri katerem je s tremi goli blestel Ganec Emmanuel Boateng, je bila celo na pragu poloma, saj je v 56. minuti zaostajala z 1:5, a nato že do 71. minute prišla do znižanja izida na 4:5. Do konca je pritiskala, a ji ni uspelo. Levante se tako veseli odmevne zmage, Barcelona pa je v prvenstvu izgubila prvič po 8. aprila lani oziroma 42 prvenstvenih tekmah, ki jih je od takrat odigrala.

Jan Oblak je spet navdušil

Slovenske ljubitelje nogometa in navijače Atletica je Jan Oblak v soboto navdušil z ubranjeno enajstmetrovko na tekmi proti Getafeju, ki jo je Atletico v gosteh dobil z 1:0. Še 22. na 35 tekmah v prvi španski ligi je ohranil nedotaknjeno mrežo in je povsem blizu osvojitve nove nagrade zamora, ki jo prejme vratar z najmanj prejetimi goli v ligi. Marc Andre ter Stegen, ki bo z Barcelono na delu v nedeljo, je prejel 24 golov, Oblak pa samo 20 in ima pred seboj samo še eno tekmo.