Nepomemben, a izredno vroč el clasico brez zmagovalca. Barceloni je uspelo!

Špansko prvenstvo 36. krog

Tako kot so napovedali, se pri Realu niso držali tradicije, ki pravi, da tekmo za tem, ko si kdo zagotovi naslov prvaka, nasprotnik novemu prvaku pred začetkom tekme pripravi špalir. S tem so razjezili marsikaterega, tudi nevtralnega navijača in morda tudi s tem poskrbeli, da je bilo na tokratnem el clasicu zelo vroče.

Kaj se je zgodilo s Cristianom Ronaldom?

Cristiano Ronaldo se je poškodoval. Foto: Reuters Katalonci so se porazu izognili, čeprav so več kot polovico tekme igrali z desetimi nogometaši, saj je bil v zaključku prvega polčasa izključen Sergi Roberto, ker je brez žoge udaril Marcela.

Do vodstva na el clasicu, ki je bil zadnji Andresa Inieste, ta po koncu sezone po 22 letih zapušča Barcelono in odhaja na Kitajsko, so prvi sicer prišli Katalonci. V 10. minuti je zadel Luis Suarez.

V 14. minuti je za izenačenje poskrbel Cristiano Ronaldo, ki pa je ob tem staknil poškodbo in zaradi tega ob polčasu ostal v garderobi. Navijači Reala zaradi tega trepetajo, da pred finalom lige prvakov, ki jih čaka 26. maja v Kijevu, ne bodo ostali brez svojega z naskokom najboljšega strelca.

Leo Messi in soigralci so trpeli, a jim je uspelo

V drugem polčasu je Barcelono kljub igralcu manj po lepi samostojni akciji, pred katero je glavni sodnik spregledal prekršek domačih na sredini igrišča, popeljal Lionel Messi. Alejandro Hernandez, ki je tokrat delil pravico pred 98 tisoč navijači na štadionu in približno pol milijarde gledalcev pred televizijskimi ekrani, je tudi sicer sodil slabo in naredil nekaj napak na obeh straneh.

Velikan svetovnega nogometa Andres Iniesta je še zadnjič igral na el clasicu. Foto: Reuters

V 72. minuti je Gareth Bale poskrbel za izenačenje. Po golu Valižana so gostje močno napadli za zmago, Barcelona je trpela, a ji je na koncu uspelo.

Barcelona je na čudežni poti do velikega podviga

Barcelona ostaja neporažena in lahko kot prva v novejšem obdobju španskega prvenstva sezono konča brez poraza. Pred tem je v sezonah 1929/30 in 1931/32 podobno uspelo Athleticu Bilbau in Realu, a je bilo takrat v ligi samo deset ekip, tako da sta oba odigrala le 18 in ne 38 tekem.

Barcelona je podaljšala tudi rekord po nizu tekem v španskem prvenstvu brez poraza. Zdaj je že pri številki 41.