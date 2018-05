Po sodniški farsi na el clasicu kapetan Reala obtožuje Messija

V Barceloni ni bilo špalirja, a smo zato videli marsikaj drugega

Čeprav ni odločal o praktično ničemer, je bil nedeljski prvenstveni el clasico med Barcelono in Realom tako vroč, kot že dolgo ni bil. Skoraj sto tisoč gledalcev na Camp Nou in še pol milijarda pred televizijskimi zasloni je videlo štiri gole, osem rumenih in rdeč karton, številne kontroverzne dogodke in tudi nova zadetka Lionela Messija in Cristiana Ronalda, ki sta s statistiko spet osupnila svet.

Cristiano Ronaldo, ki je v 14. minuti poskrbel za izenačenje na 1:1 in Lionel Messi, ki je v 52. minuti z igralcem manj poskrbel za drugo vodstvo Barcelone z 2:1, že deset let kraljujeta svetovnemu nogometu in spadata med peščico najboljših vseh časov. Za mnoge sta morda celo najboljša. Za ene je to Portugalec, za drugo Argentinec.

Da sta res nekaj posebnega, potrjuje tudi statistika po tokratnem el clasicu. Messi je tokrat dosegel 551. gol v majici Barcelone, Ronaldo je trenutno pri številki 449.

Skupaj sta za dva izmed največjih klubov na svetu dosegla okroglih 1000 golov.

Z Ronaldom naj ne bi bilo hujšega

Poškodba naj ne bi bila hujša. Foto: Reuters Ko je po poškodbi, ki jo je staknil ob golu za 1:1, Ronaldo v prvem polčasu nekaj časa šepal, ob polčasu pa nato ostal na klopi, so se številni navijači Reala, ki ga 26. maja proti Liverpoolu čaka finale lige prvakov v Kijevu, držali za glave. Zanje bi bil velik šok, če bi v zaključnem, zanje glavnem delu sezone ostali brez z naskokom najboljšega igralca in seveda tudi strelca ekipe.



A očitno zle slutnje niso upravičene. Trener Reala je že takoj po tekmi dejal, da s petkratnim najboljšim nogometašem leta na svetu, ki ga poleti čaka tudi nastop s Portugalsko na svetovnem prvenstvu, ne bi smelo biti nič hujšega.



"Mislim, da ne bo hujšega. Gre le za udarec. Ne vem, koliko časa bo odsoten, a tudi sam je rekel, da se mu ne zdi, da bi šlo za kaj hujšega. Bomo videli jutri. Za finale lige prvakov ne bi smel biti vprašljiv," je o 33-letnem zvezdniku, za katerega je bil gol na el clasicu že kar 43. v sezoni, povedal trener gostov.

Španski sodnik in njegove sporne odločitve

Toda še veliko bolj kot o tem neverjetnem podatku nogometni svet po nedeljskem el clasicu, ki si ga je na Camp Nouu ogledalo 97.939 navijačev, prek televizijskih ekranov pa naj bi vanj po nekaterih ocenah buljilo okoli 500 milijonov ljudi, polemizira o zdaj že zloglasnem špalirju nogometašev Reala, ki ga nismo dočakali, in predvsem o sojenju Alejandra Hernandeza Hernandeza, ki je z nekaj spornimi odločitvami le še razgrel že tako zelo vroče strasti.

Alejandro Hernandez Hernandez se s sojenjem tokrat ni izkazal. Foto: Reuters

Katere so napake, ki jih komaj 35-letnemu Špancu in njegovim pomočnikom najbolj zamerijo, in kaj vse se je dogajalo na zelenici največjega španskega štadiona?

Že v šesti minuti je Hernandez Hernandez naredil prvo napako, ko je po podaji Marcela Ronaldu označil prepovedan položaj. Počasen posnetek je pokazal, da ga ni bilo.

Tik pred koncem polčasa je bilo še veliko bolj vroče. Najprej je Messi naredil nameren prekršek nad Sergiom Ramosom in si prislužil le rumen karton. Nekateri pravijo, da bi moral biti izključen.

Minuto za tem je Gareth Bale grdo štartal na Samuela Umtitija, a ni prejel niti rumenega kartona. Mnogi so prepričani, da bi moral takoj dobiti rdeč karton.

Gareth Bale je rumen karton dobil v 76. minuti, čeprav bi bil morda lahko izključen že v prvem polčasu. Foto: Reuters

Potem so se strasti povsem razgrele in Sergi Roberto je že minuto pozneje brez žoge udaril Marcela, s tem pa si prislužil rdeč karton. Tudi to nekateri Hernandezu Hernandezu zamerijo, čeprav ta odločitev verjetno ne bi smela biti sporna.

Še najbolj sporno pa je bilo dogajanje ob golu Messija za 2:1, saj je na začetku akcije, ki jo je Argentinec v svojem slogu spremenil v gol, strelec prvega gola na tokratnem el clasicu Luis Suarez nad Raphaelom Varanejem naredil očiten prekršek.

Real je bil po mnenju večine oškodovan tudi 15 minut pred koncem, ko je Jordi Alba v svojem kazenskem prostoru pri izidu 2:2 podrl Marcela, a sodnik ni pokazal na enajstmetrovko.

Koga so sodniki na el clasicu bolj oškodovali? Barcelono 40,00% +

Real 60,00% +

Nikogar 0,00% +

Zidane ni prilival olja na ogenj, Ramos je vse skupaj podžgal

Serio Ramos je bil po tekmi oster. Foto: Getty Images "Messi je med polčasom pritiskal na sodnika. Slišal sem ga, kaj mu je govoril, a tega ne bom povedal javno. Ne vem, ali so dogajanje posnele kamere, tako kot ne vem niti tega, ali je sodnik v drugem polčasu zaradi tega sodil, tako kot je sodil," je povedal Ramos in še dodatno dvignil vročino v odnosu med obema kluboma, ki se je dvigovati začela vse od trenutka, ko so pri Realu dali jasno vedeti, da ne bodo upoštevali desetletja staro tradicijo in nasprotniku, ki je krog pred tem tudi teoretično osvojil naslov prvaka, ne bodo pripravili špalirja.

Ko se je to pred začetkom tekme tudi zgodilo, je temperatura dosegla vrelišče.

Na in ob igrišču ni manjkalo takšnih in drugačnih kontroverznih trenutkov. Nekatere so ujele kamere, druge niso.

V lase so si skočili Luka Modrić in Alba, Suarez in Ramos, Messi in Ramos, Nacho Rodriguez in Gerard Pique …

Zadnji je Real, ki je bil tako kot po navadi že pred tekmo najbolj glasen zaradi tega, zbodel tudi takoj po koncu el clasica. Organiziral je namreč, da so špalir nogometašem Barcelone pripravili člani strokovnega štaba kluba. "Če nam ga ni pripravil Real, smo si ga pa sami, saj smo velika družina," je povedal izkušeni Pique.

Bi morali pri Realu na tokratnem el clasicu Barceloni pripraviti špalir? Da 66,67% +

Ne 33,33% +

Bilo je kar nekaj spornih odločitev, moral si bo ogledati posnetke

Ernesto Valverde je lahko zadovoljen. Foto: Getty Images "Za nami je tekma, polna spornih odločitev. Moral si bom ogledati posnetke določenih dogodkov, šele potem bom lahko komentiral. Vem samo, da me je Sergi Roberto presenetil. Presenečen sem, da je Marcela udaril v obraz. Moram si ogledati, kaj se je zgodilo," pa je po tekmi govoril Ernesto Valverde.

"Bilo je pestro, a tako je na takšnih tekmah vedno. Želeli smo si zmagati, dvakrat smo vodili, a je bilo z igralcem manj in s številnimi rumenimi kartoni težko. Toda igrali smo kot ekipa in uspešno prišli do konca. Škoda je le, da nismo zmagali," je še povedal trener Barcelone, ki je rekorden niz neporaženosti v španskem prvenstvu zdaj povišal na številko 41. Nazadnje je izgubila 8. aprila lani, ko je z 0:2 klonila proti Malagi.

Barcelona povsem blizu dosežka, ki ni uspel nikomur

Strašen niz želijo Katalonci nadaljevati do konca sezone in tudi po 38 tekmah la lige 2017/18 ostati neporaženi. Če jim bo to uspelo, bodo prvi v novejši dobi, ko je v ligi 20 moštev.

Zdajšnja ekipa Barcelone je na pragu velikega podviga, od katerega jo ločijo le še tri tekme. Foto: Reuters

Dvema kluboma je to že uspelo, a obema takrat, ko je v tekmovanju sodelovalo le deset ekip in sta odigrala le 18 tekem.

Athletic Bilbao je bil neporažen v sezoni 1929/30. Real Madrid je sezono neporažen končal v sezoni 1931/32, ko je prišel do svoje prve od rekordnih 33 prvenstvenih lovorik. Barcelona je z novim naslovom pri številki 25.

Do konca sezone Katalonce, ki so v Španiji osvojili dvojno lovoriko in si praktično edini spodrsljaj v zadnjem letu privoščili na povratni tekmi četrtfinala lige prvakov proti Romi (poraz z 0:3) v prvenstvu čakata še domači tekmi z Villarrealom v naslednjem in Realom Sociedadom v zadnjem krogu, vmes pa bo gostovala še pri Levanteju.

Zidane se je na vsak način želel prikloniti Iniesti

Andres Iniesta zadnjič na el clasicu. Foto: Reuters Andres Iniesta, ki je eden zaščitnih znakov Barcelone, kot jo poznamo v zadnjem obdobju, je v nedeljo zvečer odigral še zadnji el clasico, zato ne čudi, da so se mu poklonili mnogi. Z igrišča je odšel po 58. minuti, ko ga je kot del taktične spremembe zaradi vse večjega pritiska Reala na igrišču zamenjal Paulinho, po tem so se mu poklonili mnogi.



V največji meri seveda navijači na štadionu, pa tudi soigralci in nasprotnikovi nogometaši, Fifa, drugi klubi in še bi lahko naštevali. Priklonil se mu je tudi Zidane, ki se je z njim meril še v času, ko je bil nogometaš, na nasprotnih bregovih pa sta bila tudi zdaj, ko Francoz med najboljše na svetu spada tudi v vlogi trenerja. Tako ga je Zidane, ki je Iniesto nekoč označil za enega najboljših nogometašev vseh časov, po tekmi v tunelu čakal kar pet minut, da ga je lahko ustavil, ga objel in mu navrgel nekaj komplimentov za zaključek.



"Kaj naj rečem? Počaščen sem, da sem odigral še en el clasico. Da sem še enkrat doživel vse, kar se je dogajalo pred, med in se bo dogajalo po njem. To je največja nogometna tekma na svetu," je po zadnjem obračunu Barcelone in Reala, v katerem je sodeloval, povedal 33-letni vezist, ki bo v naslednji sezoni igral na Kitajskem.