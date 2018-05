Nemec jih prosi odpuščanja, navijači Liverpoola bi raje Oblaka

V finalu lige prvakov že dolgo niso odmevalo tako velike napake vratarjev, kot si jih je na dvoboju med Realom in Liverpoolom (3:1) privoščil Loris Karius. Nemec je po bolečem porazu v solzah stopil do navijačev, se jim opravičil in jih prosil odpuščanja. V bran sta ga vzela kapetan in trener Liverpoola, na socialnih omrežjih pa je porasla želja navijačev, da bi na Anfield prišel novi vratar. Med željami prevladuje Jan Oblak.

V spomladanskem delu lige prvakov se nadaljujejo neverjetne napake nemških vratarjev na srečanjih proti madridskemu Realu. Spretni francoski napadalec Karim Benzema je v četrtfinalu izkoristil redko videno nerodnost vratarja Bayerna Svena Ulreicha, ki je v Madridu zgrešil žogo in Realu pomagal do napredovanja v finale.

Karius: Najraje bi zavrtel čas nazaj

Po tekmi je stopil do navijačev in jih prosil odpuščanja. Foto: Guliver/Getty Images V sklepnem dejanju pa je tragični junak Liverpoola proti belim baletnikom postal Loris Karius. Še en nemški vratar. V tej sezoni je z rdečih vrat izrinil Belgijca Simona Mignoleta (slednji bo za razliko od Nemca verjetno vseeno odpotoval na SP 2018), a ugoden vtis pokvaril v finalu lige prvakov. Storil je dve velikanski napaki, ki ju je Real pretopil v prvi in tretji zadetek, s tem pa si zagotovil odločilno prednost pred Liverpoolom, potrebno za osvojitev naslova.

''Rad bi se opravičil vsem soigralcem in klubskim delavcem za napake, ki so nas drago stale. Verjetno kar evropskega naslova. Danes bi najraje zavrtel čas nazaj. Žal mi je zaradi moje ekipe. Vem, da sem jo proti Realu pustil na cedilu. Ne počutim se dobro, a takšno je pač življenje nas vratarjev. Zdaj bo treba dvigniti glavo gor,'' je bil po dvoboju v pogovoru za TalkSport skrušen 24-letni Nemec, ki je v največji tekmi kariere povsem odpovedal.

O vzdušju v slačilnici Liverpoola ni imel veliko za povedati. ''Hoteli so me potolažiti in razvedriti, a je v sobi vladala le tišina, saj smo bili vsi zelo razočarani. Potrebovali bomo kar nekaj časa, da to prebolimo,'' se Karius zaveda, da je pred njim zahtevno obdobje, v katerem mu bodo misli begale nazaj na nerazumljive napake, s katerimi je paral živce navijačem.

Oblaka vabijo na Anfield

Jan Oblak se je pogosto omenjal med poletnimi željami Liverpoola. Foto: Reuters Nekateri navijači Liverpoola so že med sezono opozarjali, da je najšibkejši člen rdečih prav vratar. Vodstvo kluba so pozivali, naj dobro razmisli o okrepitvi in s prstom kazali na Jana Oblaka. Nakup za 100 milijonov evrov, tolikšna je odkupna klavzula vratarja Atletica, če bi se Škofjeločan strinjal s predlogom, bi lahko prišel v poštev že poleti.

Jeza in razočaranje nad ponesrečeno predstavo nekdanjega mladega nemškega reprezentanta, ki je v finalu napravil kardinalni napaki in z njima potek srečanja povsem usmeril v prid Reala, sta željo o nakupu Oblaka le še povečala.

Razmišljanja nekaterih navijačev Liverpoola na Twitterju:

Wow Karius.... just wow....

I think the 80 odd million for Oblak looks about right now doesn’t it Liverpool? — Neil Douglas (@neilgd) May 27, 2018

I was hoping we wouldn't need to buy a new 'keeper, but now I don't think we'll ever be able to trust Karius or Mignolet to start an important fixture ever again. Oblak would be my preffered choice now, especially after we put five past Allison. Big summer ahead.😏 — Ross (@RossArmstrong_8) May 27, 2018

Absolutely gutted.Was fuming with Karius at the time but seeing a grown man break down like that is awful to see.Think we need to invest massively in summer for the depth of the squad if we are going to compete in the prem as well as the UCL. Oblak, Milinkovic Slavic and Zaha pls — Matty🎲 (@MattJones_2000) May 27, 2018

I don’t care if karius is a ‘human with feelings’ at the end of the day the guy gets paid about 90 (probably more) grand a week to play football. Most goal keepers make one of those mistakes in a career, not 2 in one match! 100m for Oblak this summer please 👌🏻#LFC — 🇺🇦 iBarry 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🎮 (@LocoMvO) May 26, 2018

Opravičil se je navijačem

Po srečanju so nekdanjega vratarja Mainza, ki je prišel na Anfield leta 2016 za okrog šest milijonov evrov, oblile solze. Sprva je nepregibno in potrto sedel na igrišču. Nobeden od soigralcev Liverpoola se mu ni približal, sprva so ga tolažili le zmagovalci iz vrst Reala.

Nemec je na največji tekmi kariere doživel najhujše ponižanje. Foto: Guliver/Getty Images

Šele nato so prišli do njega tudi njegovi soigralci. Morda mu je to podalo dodatne energije, da je po vsem razočaranju odšel do navijačev in jih prosil odpuščanja. Opravičil se jim je in prevzel odgovornost za poraz proti Realu.

Kakšni napaki si je sploh privoščil Karius? V 51. minuti je prijel žogo pred Benzemajem. Nato jo je hotel z roko podati najbližjemu branilcu Dejanu Lovrenu, a je to storil tako nepazljivo, da je žoga švignila (pre)blizu Francoza. Ta se je spretno odzval, stegnil nogo in žogo preusmeril v prazno mrežo. Nemec je bil začuden. Takoj je vedel, da ga je polomil. S pogledom je resda iskal sodnika, saj je upal, da je Francoz morda storil kaj prepovedanega, a je sodnik mirne vrste pokazal na sredino.

V 83. minuti je skušal Karius ustaviti močan strel z razdalje Garetha Bala, a se je žoga po slabem sprejemu odbila v gol. Neposredno iz njegovega objema, ki mu ni uspel v popolnosti. Žoga ga je prelisičila, saj je bila polna rotacije.

Henderson: Izgubili smo kot moštvo

Nekdanji vratar Mainza kar ni mogel verjeti, da se mu to resnično dogaja. Foto: Guliver/Getty Images Nemški vratar Liverpoola se je v finalu lige prvakov resda izkazal z nekaterimi obrambami, ki pa so povsem zbledele ob napakah, ki se vratarjem takšnega kova na tako pomembnih tekmah ne dogajajo preveč pogosto.

''Žoga se je veliko gibala. Skušal sem jo ujeti, čeprav bi jo moral v bistvu le odbiti. Bilo bi bolje, a sem se odločil napačno. Žoga je šla v gol,'' je eden izmed največjih osmoljencev večera pojasnil, kako je prejel tretji gol.

Soigralci so ga vzeli v bran. ''Loris ni kriv za poraz. Izgubili smo kot moštvo. Tu se ne gre le o eni osebi, ampak o vseh nas. Pri prvem golu nisem povsem prepričan, kaj se je zgodilo. Ne vem, če je bilo to sploh dovoljeno. Pri drugem ni mogel storiti ničesar, pri tretjem pa je skušal ustaviti žogo, polno gibanja in rotacije,'' je kapetan Liverpoola Jordan Henderson branil stanovskega kolega, ki ima v tem koledarskem letu status prvega vratarja.

Kloppu ga je zelo žal, Gerrard bi ga predlagal za nagrado

Jürgen Klopp je ponovno v evropskem finalu ostal brez lovorike. Foto: Reuters Trener Jürgen Klopp je poudaril, kako velika škoda je nastala, ker se je to zgodilo na tako pomembni tekmi. In to po takšni sezoni. ''Zelo mi ga je žal. Je fantastičen fant. Kaj naj rečem o zadetkih, ki jih je prejel? Tretji gol je dobil zaradi prvega. To je očitno, saj je preveč razmišljal o njemu,'' je prepričan bradati Nemec.

Legendarni nogometaš Liverpoola Steven Gerrard je pomirljivo dejal: ''Nihče ne dela napak zanalašč.'' Dobro ve, o čem govori in kako se počutiš, če se ti ponesrečijo zadeve. Leta 2015 mu je spodrsnilo v angleškem prvenstvu, rdeči pa so ostali brez tako želenega angleškega naslova.

Gerrard, ki skrbi za razvoj mladih talentov Liverpoola, bi lahko dejanje Kariusa predlagal za nagrado Fair play. ''Odšel je do navijačev. Spoštujem ga, da se jim je opravičil. Pred njim bo še hudo poletje,'' je prepričan Gerrard. Prihaja poletje, ki bi lahko na položaju med vratnicama na Anfieldu poskrbelo za ogromne spremembe.