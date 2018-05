Nor drugi polčas v Kijevu: Bale junak Reala, tragičen večer vratarja Liverpoola

Real Madrid je v finalu lige prvakov v Kijevu premagal Liverpool s 3:1 in že tretjič zapored osvojil evropsko krono. Prvi polčas sta zaznamovali poškodbi najboljšega nogometaša Liverpoola Mohameda Salaha in branilca Reala Daniela Carvajala. V drugem delu je Karim Benzema izkoristil nevsakdanje darilo nemškega vratarja Lorisa Kariusa, a je Sadio Mane hitro izenačil na 1:1. Nato je v igro vstopil junak srečanja Gareth Bale in dosegel dva gola. Najprej z izjemnimi škarjicami, nato pa po novi napaki Kariusa.

Sklepno dejanje lige prvakov se je v Kijevu začelo veličastno. Nogometaši Reala in Liverpoola so stopili na zelenico ob zvokih 2Cellos, katerega član je tudi Mariborčan Luka Sulić. Čelista sta izvedla himno lige prvakov, nato pa je srbski delivec pravice Milorad Mažić ob 20.45 označil začetek dvoboja.

V uvodnih minutah so bili nevarnejši nogometaši Liverpoola, a si niso priigrali izrazite priložnosti, nato pa se je Real po desetih minutah otresel njihovega pritiska. Prvi zvezdnik Reala Cristiano Ronaldo je prvič sprožil na vrata rdečih v 15. minuti, a je streljal čez vrata.

Najprej v solzah zapustil igro Salah, nato še Carvajal

Objokanega in poškodovanega Mohameda Salaha je tolažil tudi Cristiano Ronaldo. Foto: Reuters Osem minut pozneje se je najprej ponudila priložnost Robertu Firminu, a je obramba belih baletnikov blokirala njegov strel, nato pa je do žoge prišel novopečeni angleški reprezentant Trent Alexander-Arnold. Močno je streljal na vrata Reala, kjer se je z izjemnim posredovanjem izkazal Keylor Navas, tako da je ostalo pri 0:0. Po 25 minutah je bila žoga za malenkost več v nogah Liverpoola (53 odstotkov).

Kapetan Reala Sergio Ramos je v 26. minuti držal za roko Mohameda Salaha, ki je padel na tla in obležal v bolečinah. Po zdravniški oskrbi je vstal in nadaljeval, a so bile zdravstvene težave, poškodoval si je najverjetneje ključnico, tako velike, da je po 29 minutah v solzah zapustil igro. Zamenjal ga je Adam Lallana.

Le sedem minut pozneje jo je skupil še branilec Reala Daniel Carvajal. Zaradi poškodbe mišice ni več mogel nadaljevati srečanja. Namesto njega je Zidane poslal v ogenj Nacha.

Karim Benzema je na začetku drugega polčasa spretno izkoristil in kaznoval napako vratarja Liverpoola. Foto: Reuters

V 43. minuti se je zatresla mreža Liverpoola, a je bil zadetek, ki ga je dosegel Karim Benzema, upravičeno razveljavljen, saj se je pred tem Cristiano Ronaldo nahajal v nedovoljenem položaju. Portugalec je s strelom z glavo namučil Nemca Lorisa Kariusa, nato pa je Francoz dosegel zadetek, a se je veselil le nekaj trenutkov, saj je stranski sodnik takoj dvignil zastavico.

V sodnikovem podaljšku prvega polčasa je Benzema natresljal še zunanji del mreže, prvi polčas pa se je končal z 0:0. Real je imel večjo posest žoge (65 odstotkov), statistika v strelih na gol je 4:2 za Liverpool, a je edini strel, ki je šel v okvir vrat, delo nogometaša Liverpoola.

Veselje po nenavadnem golu Benzemaja ni trajalo dolgo

Sadio Mane je poskrbel za izenačenje na 1:1. Foto: Reuters Drugi polčas se je začel z veliko priložnostjo. V 48. minuti se je ponudila Iscu, ki je izkoristil nezbranost obrambe Liverpoola, njegov strel pa je stresel prečko.

Le tri minute pozneje so navijači Reala skočili v zrak od navdušenja, privrženci navijači pa so se podobno kot njihov vratar prijeli za glavo. Čuvaj mreže rdečih Loris Karius si je dovolil ogromno napako. Ko je hotel z roko podati soigralcu, je to storil tako nespretno, da jo je spretno z nogo prestregel Benzema in žogo preusmeril v prazno mrežo.

Veselje Reala ni trajalo dolgo. V 56. minuti je rezultat na 1:1 izenačil Sadio Mane. Senegalec je z neposredne bližine premagal nemočnega Keylorja Navasa in izkoristil podajo Dejana Lovrena.

Mojstrovina Bala takoj po vstopu v igro, Sane stresel vratnico

Madridčani so se nato v 61. minuti odločili za taktično menjavo. Namesto Isca je zaigral hitronogi Gareth Bale. Trener Zidane je imel odličen nos za menjavo, saj je Valižan zablestel že v prvem napadu. Predložek Marcela je z izjemnimi "škarjicami" pretopil v novo vodstvo španskih velikanov. Real je po mojstrovini Otočana povedel z 2:1.

Gareth Bale je z izjemno mojstrovino popeljal bele baletnike v vodstvo z 2:1. Foto: Reuters

V 71. minuti je Mane nevarno meril proti vratom Navasa, a je žoga po strelu z roba kazenskega prostora zadela okvir vrat. Liverpool je od izenačenja delilo le nekaj centimetrov.

Deset minut pozneje se je Karius izkazal ob strelu Benzemaja, nato je njegov soigralec Mane prejel prvi rumeni karton na tekmi, v 84. minuti pa je sledil odločilen trenutek srečanja. Real je še enkrat zatresel mrežo Liverpoola. Bale se je odločil za močan strel z razdalje, Nemec na vratih otoškega velikana pa si je znova privoščil napako, nerazumljivo odbil žogo v svojo mrežo in branilcem naslova iz Madrida podaril še en zadetek. Bale je postal prvi rezervist, ki je v finalu lige prvakov dosegel dva zadetka.

Real je osvojil že 13. naslov evropskega prvaka. Foto: Reuters

Beli baletniki so povedli s 3:1, v sodnikovem podaljšku pa bi lahko Ronaldo prednost še povišal, a je na igrišče pritekel nepovabljeni gost, zmotil potek dogodkov in prekinil akcijo. Varnostniki so ga odstranili z igrišča, srbski sodnik Mažić pa je le nekaj trenutkov pozneje zapiskal konec. Real je tako osvojil že 13. evropsko krono in še povišal vodstvo na večni lestvici zmagovalcev.

Liga prvakov, finale:

Čeferin je spet obdaroval Ramosa

Real je premagal Liverpool in se tretjič zapored povzpel na prestol, obrambni steber kraljevega kluba Sergio Ramos pa je ponovno prejel nagrado iz rok predsednika evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina. Lani ga je Slovenec osrečil v Cardiffu, letos pa v Ukrajini.