Španci se norčujejo iz Evrope

Naslov evropskega prvaka ostaja v španskih rokah. Novi oziroma stari prvaki so nogometaši madridskega Reala, ki so se na seznamu letošnjih evropskih dobitnikov lovorike pridružili mestnemu tekmecu Atleticu. Španija je s tem še povečala naskok na lestvici dobitnikov. V zadnjem desetletju je od možnih 30 osvojila kar 21 evropskih lovorik in s tem prisolila ostalemu delu Evrope grobo zaušnico.

V zadnjih letih se je nogometna Evropa večkrat spraševala o tem, katera liga je najmočnejša. Izbor je najbolj pogosto padel na špansko in angleško, o boljšem pa so odločali različni dejavniki. Če bi podrobneje spremljali seznam osvajalcev evropskih lovorik, bi bil odgovor sila preprost.

La liga bi bila za razred boljša od vseh, saj je v zadnjem desetletju osvojila kar 21 od 30 možnih evropskih lovorik, če k ligi prvakov in ligi Europa prištejemo še vsakoletni uvod v pestra tekmovanja, evropski superpokal.

Sezona Liga prvakov Liga Europa Superpokal 2017/18 Real Madrid (Špa) Atletico Madrid (Špa) Real Madrid (Špa) 2016/17 Real Madrid (Špa) Manchester United (Ang) Real Madrid (Špa) 2015/16 Real Madrid (Špa) Sevilla (Špa) Barcelona (Špa) 2014/15 Barcelona (Špa) Sevilla (Špa) Real Madrid (Špa) 2013/14 Real Madrid (Špa) Sevilla (Špa) Bayern München (Nem) 2012/13 Bayern München (Nem) Chelsea (Ang) Atletico Madrid (Špa) 2011/12 Chelsea (Ang) Atletico Madrid (Špa) Barcelona (Špa) 2010/11 Barcelona (Špa) Porto (Por) Atletico Madrid (Špa) 2009/10 Inter (Ita) Atletico Madrid (Špa) Barcelona (Špa) 2008/09 Barcelona (Špa) Šahtar Doneck (Ukr) Zenit St. Peterburg (Rus)

Real Madrid je osvojil že tri zaporedne evropske krone. Pod vodstvom Zinedina Zidana v najmočnejšem tekmovanju sploh še ni naletel na usodno mino, za nameček pa je dobil še oba evropska superpokalna dvoboja. Francoz se je hitro prelevil v enega najbolj trofejnih strategov, kar jih poznajo evropski pokali.

Čudodelec Zinedine Zidane ima z Realom v evropskih pokalih "stoodstotni" izkupiček. Foto: Reuters

Ker pa so bili v zadnjem desetletju zelo uspešni tudi drugi večji španski klubi, so predstavniki la lige poskrbeli za neverjetno nadvlado. Osvojili so 21 evropskih lovorik, preostali klubi iz stare celine pa le devet. Od tega so tri lovorike osvojili angleški, dve nemški, po eno pa klub iz Italije, Portugalske, Ukrajine in Rusije.

Oblakov Atletico v superpokalu proti Realu

Sergio Ramos je ponovno prejel pokal iz rok Aleksandra Čeferina ... Foto: Reuters Pri prevladi španskih klubov je imel prste vmes tudi Jan Oblak. Slovenski vratar je letos z madridskim Atleticom v finalu evropske lige premagal Marseille in se razveselil prve evropske trofeje.

Rdeče-beli so v zadnjem desetletju osvojili pet evropskih trofej. Trikrat so bili najboljši v ligi Europa, dvakrat v superpokalu. Več lovorik sta v omenjenem obdobju osvojila le večna španska tekmeca Real (7) in Barcelona (6), pri katerih izstopa zvezdniški dvojec Cristiano Ronaldo in Lionel Messi.

Imeniten španski izkupiček je s tremi zaporednimi naslovi v evropski ligi dopolnila še Sevilla, ostalim evropskim velikanom pa so ostale le drobtinice.

... ki se je pred poldrugim tednom v Lyonu tako razveselil prve evropske klubske lovorike Jana Oblaka. Foto: Getty Images

Kmalu bo prevlada Špancev še večja, saj se bosta v uvodnem dejanju sezone 2018/19 v superpokalu pomerila madridska tekmeca Real in Atletico. Če bo Oblak ostal zvest rdeče-belim, se mu bo tako v estonskem glavnem mestu Talinu ponudila priložnost, da zbirki evropskih lovorik pridoda še superpokal.