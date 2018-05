Se Ronaldo poslavlja od Reala? ''Lepo je bilo tukaj.''

Real Madrid je tudi v Kijevu dokazal, da je nesporni kralj Evrope. V velikem finalu lige prvakov je s 3:1 premagal Liverpool in prišel še do tretjega zaporednega naslova v tem tekmovanju, četrtega v zadnjih petih sezonah in 13. skupno.

Po novem velikem slavju, ki so ga pri belem baletu že navajeni, je pred novinarje stopil tudi prvi zvezdnik Reala Cristiano Ronaldo, ki v finalu ni izstopal. ''Lepo je bilo pri Real Madridu,'' je takoj po finalu za BeIN Sport dejal Portugalec in sprožil val podvprašanj.

''Ali to pomeni, da se poslavljate,'' ga je vprašal novinar? ''V naslednjih dneh bom vse razjasnil in zadevo obrazložil našim navijačem, ki so mi vedno stali ob strani. Več ne bi govoril, zdaj je čas za veselje in slavje. Prihodnost posameznika v tem trenutku ni pomembna. Pomembno je le, da je Real ostal na vrhu Evrope,'' je tako novinarje kot ljubitelje nogometa pustil v negotovosti Ronaldo.

"Liga prvakov bi se morala poimenovati po meni"

V finalu ni zadel, vseeno pa je bil s 15 zadetki tudi v tej sezoni spet daleč najboljši strelec tega tekmovanja. ''Res nisem zadel v finali, a ne morem biti nezadovoljen. Petič sem dvignil ta pokal, bil sem najboljši strelec. To tekmovanje bi morali poimenovati po meni - CR7 liga prvakov,'' je svetovna superzvezda ostala zvesta sama sebi.

Na čudne in vse prej kot pričakovane besede se je na novinarski konferenci odzval tudi kapetan Reala Sergio Ramos: ''Mislim, da bo govoril le po pregledu sezone. Če je bilo kaj narobe, se mora to razjasniti že danes. On je ključen za nas, mora pa vedeti, da mu nikjer ne bo tako lepo, kot mu je tukaj.'' Za Ronalda se ne boji niti predsednik Reala Florentino Perez: ''Vedno govorimo o njem in nič se ne zgodi. Kar vprašajte ga, ostal bo, ima pogodbo."

V prvem polčasu videli le solze ...

Kako je Real prišel do 13. evropske zvezdice? V prvem polčasu spektakla v Kijevu smo gledali le solze. Najprej se je poškodoval Liverpoolov prvi zvezdnik Mohamed Salah, ki je v solzah zapustil zelenico, le šest minut kasneje pa je njegovo vajo ponovil branilec Reala Dani Carvajal. Po 0:0 po prvih 45 minutah se je vendarle začelo bliskati v drugem delu.

Gareth Bale je le tri minute po vstopu v igro s škarjicami matiral nesrečnega Lorisa Kariusa. Foto: Reuters

... v drugem nočno moro Kariusa in mojstrovino Bala

Po veliki napaki vratarja angleškega klubskega velikana Lorisa Kariusa je Madridčane v vodstvo popeljal Karim Benzema. Čeprav je šlo za napako, ki jo pogosto vidimo le na rekreaciji, ta Angleže ni zmedla. Nazaj so udarili že nekaj minut kasneje. Po kotu je bil najvišji Dejan Lovren, žogo pa je v mrežo preusmeril Sadio Mane. Žal pa je bilo to vse, kar so pokazali fantje iz Anfielda.

Zmago Realu je le tri minute po vstopu v igro v 64. minuti z izjemnim zadetkom s škarjicami priboril Gareth Bale, deset minut pred koncem obračuna pa je Valižan - junak velikega finala - postavil tudi končni izid – 3:1. Tako kot pri prvem zadetku Špancev je veliko napako storil vratar Liverpoola Karius, ki po koncu tako kot Salah in Carvajal v prvem delu ni mogel skriti solz. Le razlog je bil različen.