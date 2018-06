Selektor Belgije zaskrbljen: bo zvezdnik dobil bitko s časom ali bo ostal brez SP?

Gledalci na King Baudouin Stadium v Bruslju na pripravljalnem srečanju Belgije in Portugalske niso videli ne zmagovalca ne gola. Srečanje, na katerem v vrstah evropskih prvakov ni zaigral zvezdnik madridskega Reala Cristiano Ronaldo, ki v zadnjih dneh sproža ugibanja o odhodu iz belega baleta, se je namreč končalo z 0:0. In s poškodbo centralnega branilca Vincenta Kompanyja.

Poškodba prepone?

Kapetan angleškega prvaka Manchester Cityja je obračun zapustil v 54. minuti, tik zatem, ko se je poskušal spustiti v dvoboj z Gelsonom Martinsom. Kompanyju poškodbe v zadnjih letih niso tuje, v tej sezoni je odigral zgolj 21 srečanj v vseh tekmovanjih. Ali bo zaigral na prihajajočem svetovnem prvenstvu, ki se bo v Rusiji začelo 14. junija, bo jasno kaj kmalu. Po prvih informacijah si je 32-letnik, ki ga je zamenjal Dedryck Boyata, poškodoval prepono.

Kompany, ki ima zadnja leta veliko težav s poškodbami, naj bi si prepono poškodoval, ko se je poskušal spustiti v dvoboj z Gelsonom Martinsom. Foto: Reuters

"Nihče noče ostati brez igralca, kot je izkušeni Vincent"

"Za zdaj še ne vemo, za kaj točno gre, a to je bil resnično nesrečen trenutek, tarnal je nad bolečinami v predelu prepone," je po srečanju o zdravstvenem stanju varovanca za VTM dejal selektor Roberto Martinez.

Ob tem je izrazil strah pred črnim scenarijem: "Hud udarec. Smo v velikih skrbeh. Ni več med mlajšimi igralci, ve, kdaj mora zapustiti igrišče, a kljub temu moram priznati, da sem zaskrbljen. V prihodnjih 24 do 48 urah sledijo preiskave. Žal nam je, saj je res trdo delal. Njegov vpliv na celotno moštvo je zelo močan in pozitiven, vselej je rad pomagal. Nihče noče izgubiti igralca, kot je Vincent, njegove izkušnje so neprecenljive, znanja ima ogromno, dobro komunicira na zelenici … Ta trenutek ne moremo nič, dati mu moramo nekaj časa, nato bomo videli, kako naprej." Kompany bo danes prestal slikanje in nadaljnje preiskave, ki bodo dale več odgovorov.

Selektor Roberto Martinez se boji, da na SP ne bo mogel računati na Kompanyja, ki bi po njegovih besedah z izkušnjami lahko zelo pomagal rdečim levom. Foto: Reuters

V ponedeljek se izteče rok ...

Španec na klopi belgijske reprezentance, ki se mu v zadnjih dneh ni uspelo izogniti vprašanjem, zakaj v ekipi za SP ni zveznega igralca Rome Radje Nainggolana (ta je zaradi razočaranja še isti dan pri 30 končal reprezentančno pot), bo končni seznam potnikov v Rusijo objavil v ponedeljek, ko se izteče rok Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

Če bo Kompany moral izpustiti svetovno prvenstvo, bo še drugič zapored ostal brez velikega reprezentančnega tekmovanja. Zaradi poškodbe je izpustil že evropsko prvenstvo leta 2016.

Med tekmo sta jo skupila tudi zvezdniški vratar Thibaut Courtois (obležal je po bližnjem srečanju s Quaresmo) in Eden Hazard (udarec v kolk), a oba zatrdila, da z njima ni hujšega.

Thibaut Courtois je obležal po bližnjem srečanju s Quaresmo, a z njim ni hujšega. Foto: Reuters

Belgijci bodo na SP v skupinskem delu igrali v skupini G s Panamo, Tunizijo in Anglijo.

Koga je Martinez uvrstil na širši seznam Belgije (28)? Vratarji: Koen Casteels (Wolfsburg, Nem), Thibaut Courtois (Chelsea, Ang), Simon Mignolet (Liverpool, Ang), Matz Sels (Newcastle United, Ang); Branilci: Toby Alderweireld (Tottenham, Ang), Dedryck Boyata (Celtic, Ško), Laurent Ciman (Los Angeles, ZDA), Christian Kabasele (Watford, Ang), Vincent Kompany (Manchester City, Ang), Jordan Lukaku (Lazio, Ita), Thomas Meunier (PSG, Fra), Thomas Vermaelen (Barcelona, Špa), Jan Vertonghen (Tottenham, Ang); Zvezni igralci: Nacer Chadli (WBA, Ang), Kevin De Bruyne (Manchester City, Ang), Mousa Dembele (Tottenham, Ang), Leander Dendoncker (Anderlecht), Marouane Fellaini (Manchester United, Ang), Adnan Januzaj (Real Sociedad, Špa), Youri Tielemans (Monaco, Fra), Axel Witsel (Tianjin Quanjian, Kit); Napadalci: Michy Batshuayi (Chelsea, Ang), Christian Benteke (Crystal Palace, Ang), Yannick Carrasco (Dalian Yifang, Kit), Eden Hazard (Chelsea, Ang), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach, Nem), Romelu Lukaku (Manchester United, Ang), Dries Mertens (Napoli, Ita).

