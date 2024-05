Časnik Bild piše, da je predsednik nadzornega sveta v klubu Karl-Heinz Rummenigge prestop trenerja potrdil v torek ob robu prireditve Globe Soccer Award na Sardiniji.

"Naš športni direktor Max Eberl se je odločil za Vincenta Kompanyja. Usklajujemo le še zadnje podrobnosti, potem bo odločitev uradna," časnik povzema Rummeniggeja.

S tem naj bi se na Bavarskem končalo večmesečno iskanja naslednika Thomasa Tuchela, ki je imel z Bayernom pogodbo za še eno sezono, a sta se strani razšli, saj klub v domačem prvenstvu ni dosegel pričakovanih dosežkov. Stalni abonenti na nemški naslov za za prvakom Bayerjem iz Leverkusna in Stuttgartom sezono končali šele na tretjem mestu.

Kaj lahko od Belgijca pričakujejo pri Bayernu bo pokazala šele nova sezono. Kompany je pred letom dni Burnley s suverenimi dosežki popeljal nazaj v angleško premier league. V letošnji sezoni pa je klub spet zapustil elito.

Zanesljivo je pri odločitvi v Münchnu pomagala tudi izredna pohvala Pepa Guardiole na račun belgijskega trenerja. A želje so bile tudi drugačne, pa so Xabi Alonso, nemški selektor Julian Nagelsmann in avstrijski selektor Ralf Rangnick zavrnili sodelovanje. Na spisku želja sta bila med drugimi tudi nekdanji trener Frankfurta Oliver Glasner in trener Benfice Roger Schmidt.

Preberite še: