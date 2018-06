Španci trdijo: Ronaldo se je soigralcem zaupal že pred finalom lige prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je po novih zapisih španske Marce povsem na izhodnih vratih Reala iz Madrida. Pri španskem mediju so zapisali, da je Ronaldo soigralce o odhodu obvestil še pred finalom lige prvakov.

Če je slovo trenerja Zinedina Zidana (tega povezujejo z vodenjem Katarja na SP2022, na leto pa naj bi prejel kar 50 milijonov dolarjev) pred dnevi odjeknilo kot bomba, pa domnevni odhod Cristiana Ronalda iz kraljevega kluba vsaj za nekatere naj ne bi bil presenetljiv.

Pri Marci pišejo, da je 33-letnik soigralce o svojem slovesu obvestil že teden dni pred finalom lige prvakov v Kijevu, kjer so za novo evropsko krono s 3:1 odpravili Liverpool.

Takrat je Ronaldo nov uspeh belega baleta zasenčil z besedami "Lepo je bilo pri Realu Madridu" in hitro sprožil ugibanja o tem, ali odhaja. Za mnoge presenetljive besede Portugalca, a ne za soigralce, ki naj bi jih bolj kot njegova napoved odhoda presenetil neposrečen, a verjetno načrtovan, timing.

Ronaldo naj bi se soigralcem zaupal še pred finalom lige prvakov. Foto: Reuters

Ronaldo je po finalni tekmi lige prvakov še dodal, da bo stvari razjasnil v nekaj dneh. Za zdaj jih še ni, a mnogi so prepričani, da resnično odhaja in da je že rekel zadnjo besedo v dresu madridskega kluba.

Omenjata se Paris Saint-Germain in Manchester United. Portugalčeva mati naj bi navijala za slednjega oziroma za vrnitev v Premier League. Z mislijo o vrnitvi zvezdnika na Old Trafford se je v pogovoru za Sky Sport Italia poigraval tudi nekdanji trener Reala Fabio Capello: "Mislim, da si Cristiano želi vrniti v Manchester United, spet zaigrati zanj in sodelovati z rojakom Mourinhom."

Na to, kako se bo razpletla zgodba, bo treba, kot kaže, še nekoliko počakati.