Zatreslo se je: pred vrati menjava stoletja?

Lewy se je v München preselil leta 2014 iz osovražene Borussie in štiri leta navduševal navijače Bayerna. V 195 nastopih za nemški stroj je dosegel kar 151 zadetkov, s soigralci je v tem obdobju štirikrat zavladal Nemčiji, vseeno pa manjka tisto nekaj več v Evropi. Želja vsakega zvezdnika je osvojitev lige prvakov, kar Poljaku pri Bayernu ni uspelo.

"Robert si želi spremembe. O tem sem že obvestil vodilne pri Bayernu. Vse skupaj ni povezano z denarjem," je za Bild povedal zastopnik poljskega napadalca Pini Zahavi.

Lewandowski v Real, Bale v Bayern?

Beli balet že dalj časa išče zamenjavo za Karima Benzemaja, Robert Lewandowski bi bil idealen, a do zdaj Poljak ni bil dosegljiva tarča. Foto: Reuters Lewandowski je že dolgo želja Reala, a do zdaj so se pri nemškem prvaku vsem govoricam le nasmihali. Zdaj, ko je tako željo izrazil tudi Poljak, bi se lahko vse skupaj spremenilo in vprašanje je, ali bo Bayern res hotel na silo zadržati nesrečnega igralca, ki ima pogodbo z Nemci sklenjeno do leta 2021.

Čeprav se o tem še ne piše, ni treba biti nogometni poznavalec, da sešteješ dva plus dva. Bavarce bi odhod Poljaka seveda prizadel, a če bi v zameno dobili prav tako nesrečnega Garetha Bala, se zdi, da bi bili lahko zadovoljni obe strani. Španci bi dodali kakšen milijon in kadroviki obeh evropskih velikanov bi si lahko segli v roke.

Valižan želi igrati vsak teden

"Moram igrati. To se v tej sezoni ni zgodilo, zato se bomo v prihodnjih dneh usedli in se odločili, kako naprej. Kot sem rekel, želim igrati. Vsak teden, dvakrat na teden," je bil po zmagoslavju v finalu lige prvakov jasen junak Reala, ki je v igro vstopil s klopi in z dvema zadetkoma uničil Liverpool. Valižan nikoli ni silil iz Reala in je v Madridu srečen, a s trenerjem galaktikov Zinedinom Zidanom ni na isti valovni dolžini.

Real in Bayern že pokazala prijateljski odnos

Real in Bayern sta pokazala, da znata sodelovati, že prejšnje poletje, ko se je iz Madrida v München na dvoletno posojo preselil prav tako zelo nezadovoljni kolumbijski zvezdnik James Radriguez.

Beli balet bi ga lahko drago prodal številnim drugim velikanom, a je vseeno izbral Bayern, ki se bo lahko šele po koncu prihodnje sezone odločil, ali bo Kolumbijca zadržal ali ga poslal nazaj v Madrid.