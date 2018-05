Andraž Šporar si je privoščil nekdanja nogometaša Maribora, ki sta bruhala ogenj #video

Lepa gesta Portugalca

Cristiano Ronaldo je na zadnjem treningu Reala pred finalom lige prvakov v Kijevu pri enem izmed strelov na gol tako nesrečno zadel žogo, da je ta namesto v cilj priletela naravnost v glavo možakarja, ki je snemal dogajanje na olimpijskem štadionu.

Strel je bil tako močen, da je nesrečnemu kamermanu razbil arkado. Portugalcu je bilo takoj žal in se zadetemu moškemu hitro opravičil, po treningu pa mu je pustil tudi spominek.

VIDEO 🎥: Cristiano Ronaldo gifts cameraman Lorenzana Prieto jacket after striking him with wayward shot.



• Cristiano saw what happened and immediately put his hands on his head in shock, then tried to make up for the accident. pic.twitter.com/ZyaKFvLg2D — Cristiano Ronaldo (@LeftWingCR7) May 26, 2018 Cristiano Ronaldo hits cameraman with wayward shot... with the star apologising by giving away his training jacket https://t.co/2sxOR1i6qn pic.twitter.com/kgWg9honMN — Alain-Vilakazi™|Inc. (@Mr_AlVil) May 26, 2018

Izbor z družabnih omrežij, prejšnji teden:

Klopp ostal praznih rok, a prepeval do jutranjih ur

Nemški strokovnjak Jürgen Klopp je v svojem sedmem finalu v svoji trenerski karieri, v soboto je v Kijevu še popravil svoj črni rekord (šesti zaporedni poraz), a zanj je to, vsaj tako je bilo videti, že nekaj povsem običajnega. Klopp si zadeve ni jemal k srcu in z navijači Liveproola do zgodnjih jutranjih ur poskakoval in prepeval pesmico, ki govori, koliko sreče je imel Real in da bo pokal enkrat še prišel nazaj v Liverpool. Mogoče že prihodnje leto …

Klopp je od oktobra 2015 od kar je prišel v Liverpool za okrepitve zapravil skoraj 400 milijonov evrov, osvojil pa ni še nobene lovorike. Vseeno se zdi, da so z njim navijači Liverpoola izjemno zadovoljni.

Nesrečnemu Nemcu grozijo s smrtjo

Čeprav veljajo navijači Liverpoola za ene najboljših na svetu in se je zdelo, da so veliki napaki nemškemu vratarju Lorisu Kariusu odpustili, je policija že sporočila, da je sporočil z neprimerno vsebino na račun Kariusa povečuje iz ure v uro.

Naj spomnimo, da je Karius, ki mu Klopp zaupal mesto prvega vratarja Liverpoola, v Kijevu delal neumnosti in naredili dve veliki napaki. Prvo za vodstvo Reala z 1:0, ko je žogo vrgel naravnost na noge Karima Benzemaja, od tam pa v gol, drugo pa za končnih 3:1, ko je pionirsko reagiral po sicer močnem strelu junaka velikega finala Garetha Bala.

Nemec se je po tekmi zjokal in navijače, ki so zapravili velike denarje za prihod v Ukrajino, prosil odpuščanja. Ti so mu na štadionu še zaploskali, ko so se ugasnili kamere, pa so začele peti tipkovnice in jezo do mladega vratarja zlivali na družabnih omrežjih.

Tisti najbolj razumljivi želijo Nemca le nagnati s kluba in ga zamenjati z boljšim, spet drugi pa so njemu in njegovi družini grozili celo s smrtjo. Vse skupaj je potrdila tudi policija, ki je tiste najbolj radikalne zapise vzeli tudi pod drobnogled.

YNWA MY ARSE

Liverpool goalkeeper Loris Karius sent death threats after Champions League blunders https://t.co/dX1DEFmFkn pic.twitter.com/qlCKYJjjP3 — Chris Morgan (@Chrismorgan___) May 27, 2018

Nekdanja pornozvezdnica je Nemcu stopila v bran

Vsi pa niso jezni, veliko je tudi takih, ki je jim Nemec smisli in so ob njem solidarnostno potočili tudi nekaj solz. Med njimi je tudi nekdanja pornozvezdnica Mia Khalifa, ki je bila konec leta 2014 na spletni strani Pornhub.com tudi najbolj popularna igralka.

''Napake so sestavni del človeške narave. Naj tvoj nasmeh nikoli ne izgine s tvojega obraza,'' je pod Kariusevo sliko na Instragamu zapisala v Libanonu rojena mladenka, na koncu sporočila pa nekam poslala tudi Sergia Ramosa, ki poleg likvidacije Salaha med finalom s komolcem zadel tudi njenega ljubljenca.

Mia trenutno živi v ZDA in je velika ljubiteljica tudi hokeja na ledu. Velika in goreča navijačica je Washingtona Capitals, ki se bodo čez nekaj dni začeli meriti za Stanleyjev pokal.

Kako je videti Mia?

Peticijo za kazen Ramosu podpisalo že več kot 330 tisoč ljudi

Ostajamo pri ligi prvakov in finalu v Kijevu. Najbrž vsi poznate prigodo med Sergiem Ramosom in Mohamed Salahom. V duelu je krajšo potegnil zvezdnik Liverpoola, ki je zaradi bolečin v ramenu moral že po pol ure zapustiti zelenico.

Ob pogledu posnetka je večina prepričanih, da kapetan Reala Salaha namerno poškodoval in zahteva od Fife ali Uefe kazen za španskega ''kostolomca''. Odprli so celo peticijo, ki jo je do 12. ure v ponedeljek podpisalo že več kot 330 tisoč ljudi.

I can't quite believe this...



There is a petition to "Punish Sergio Ramos for intentionally hurting Mohamed Salah"



It has already got more than 100,000 signatures 😱



STOP THE WORLD I WANT TO GET OFF, NOW!!! pic.twitter.com/AAG3FUnlhQ — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 27, 2018

Ronaldo ima prav, v ligi prvakov mu ni para

Ronaldo je po finalu v Kijevu, ki ga je Real proti Liverpoolu dobil s 3:1, dvignil veliko prahu, saj je z nekaj besedami namignil, da se njegova sanjska epizoda v Madridu končuje. ''Vedno se dviga veliko prahu, na koncu se ne zgodi nič,'' je miril strasti predsednik Reala Florentino Perez, ki je s prstom pokazal tudi na še vedno veljavno pogodbo s portugalskim zvezdnikom.

Ronaldo je postal prvi nogometaš novejše lige prvakov, to je obdobje od 1992 naprej, ki je osvojil že pet lovorik, kar je največ med vsemi. ''Liga prvakov se lahko preimenuje kar v CR7 liga prvakov. Kdo je spet najboljši strelec, kdo ima pet lovorik v tem tekmovanju ...,'' je spraševal novinarje 33-letni superzvezdnik, ki so mu lahko novinarji le prikimali.

Portugalec v ligi prvakov res drži vse najpomembnejše rekorde, zato bi težko oporekali njegovi želji. Niti približno mu ni blizu niti Lionel Messi, ki ga večina brez pomislekov uvršča pred Ronalda.

The Champions League is Cristiano Ronaldo’s competition... everyone else is just playing in it. 🤩 pic.twitter.com/LyDaWh8qa0 — Squawka Football (@Squawka) May 26, 2018

Četrti Slovenec, ki je stal tako blizu prestižne lovorike

Tik pred začetkom sobotnega finala liga prvakov sta slovito himna na svoji čeli zaigrala tudi glasbena zvezdnika 2Cellos. Dvojec sestavljata Slovenec Luka Šulić in Hrvat Stjepan Hauser, kar pomeni, da je Šulić po Srečku Katancu, Zlatku Zahoviću in Janu Oblaku četrti Slovenec, ki je stal tako blizu prestižne lovorike. Vsi štirje imajo skupni imenovalec, saj je nihče ni dvignil in jo odnesel domov.

Vsi trije so v finalu namreč izgubili. Katanec je moral leta 1992 premoč priznati Barceloni, Zahović (Valencia) leta 2001 Bayernu, Oblak pa je v finalu leta 2014 z Atleticom klonil proti Realu.

Šporar ob zadetku zmajev posnel odziv nekdanjih nogometašev Maribora

Razburljiv zadnji krog Prve Lige Telekom, ki je dal odgovor na vprašanje, kdo bo prvak, so gledali tudi na Brdu zbrani slovenski reprezentanti, ki jih 2. junija čaka obračun s Črno goro.

Nekdanji napadalec zelenih Andraž Šporar je zadetek Olimpije, ki ga je z enajstmetrovke dosegel Rok Kronaveter, tudi posnel in zahrulil ''šampioni'', nato pa telefon usmeril v razočarana obraza njegovih reprezentančnih kolegov. Še posebej je bil žalosten nekdanji branilec Maribora Petar Stojanović, ki je izrekel tudi kletvico, ki je ne bi pisali, podobnega mnenja pa je bil tudi Robert Berić, prav tako nekdanji član vijolične družine.

Roman Bezjak in Benjamin Verbič nista bila ne vesela ne pretirano žalostna, vseeno pa se zdi, da bi Korošec in Celjan bolj privoščila zmago Mariboru. To ni ustavilo Špokija, ob njihovih odzivih se je pošteno zabaval.

Navdušen je tudi Luka Dončić

Zmage Olimpije, ki je do naslova prišla po remiju v Domžalah, se je razveselil tudi najbolj vroč mladi košarkar na svetu, Luka Dončić. ''Zdaj manjka le še košarkarska kanta,'' je zapisal 19-letni čudežni deček, ki je z Realom v tej sezoni stopil na evropski vrh in postal MVP tako rednega dela kot tudi zaključnega turnirja.

Luka očitno ne spremlja hokeja, saj je v tej sezoni trofeja za najboljšega odšla na Jesenice.

Svaka čast! zdaj pa samo še manka košarkaška kanta!😜🏆 #ZelenaKri https://t.co/3Q0j4LA1Yo — Luka Doncic (@luka7doncic) May 27, 2018

Tiger Woods poglej stran

Legenda Manchester Uniteda Paul Scholes še zdaj velja za enega od najboljših angleških vezistov v Angliji. O njem še le o presežnikih govorijo vse legende svetovnega nogometa, sam pa nikoli ni hotel riniti v ospredju in je bolj kot z besedami navduševal na igrišču.

Znan je bil po tem, da je imel njegove podaje oči, očitno pa občutek za preciznost nekdanjega rdečega vraga še zdaj ni zapustila. Na dobrodelnem golf dogodku je iz težkega položaja z norim udarcem žogico neposredno poslal v luknjo. ''Sem ti rekel,'' je mirno dejal komentatorju dogodka, ta pa se je ob šoku lahko le smehljal in čudil.

Šlo je res za udarec, ki si ga ne bi sramoval nihče, niti Tiger Woods, ki je s to igro postal edenod najbolje plačanih športnikov na svetu. Upamo si staviti pet evrov, da sloviti ameriški golfist v petih poskusih s tega položaja ne bi zadel v polno.