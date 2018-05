Luka Dončić del velike zgodovine: nikoli se še ni zgodilo kaj takšnega

⚽️🏀🏆 A post shared by Luka Doncic (@lukadoncic) on May 27, 2018 at 2:34pm PDT

V svet je romala posebna fotografija iz Madrida. Na njej so z razlogom združeni košarkarji in nogometaši slovitega Real Madrida. Ta se namreč kot prvi klub v zgodovini veseli dveh največjih lovorik v nogometu in košarki. Nogometno moštvo je osvojilo ligo prvakov, potem ko je v velikem finalu s 3:1 premagalo Liverpool, košarkarsko pa evroligo. V velikem finalu je padel Fenerbahče. In obema kolektivoma je ta podvig uspel v isti sezoni.

Združeni nogometaši in košarkarji so pozirali pred navijači na znamenitem Santiagu Bernabeuu. V središču pozornosti je bil tudi Luka Dončić, ki je bil spet del posebnega mejnika španskega giganta. Tudi on je imel pomembno vlogo pri tem, da je Real osvojil košarkarsko lovoriko. Postal je MVP rednega dela evrolige, prav tako zaključnega turnirja najboljše četverice. V njegove roke so romale še druge nagrade, na koncu pa je dvignil visoko v zrak tudi pokal za osvojeno najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje.

Bo moral Real iskati dve novi sedmici? Gre za Dončića in Ronalda.

Čeprav si navijači Real Madrida želijo, da bi tudi v prihodnji sezoni nosil beli dres, pa je v zraku vprašanje, ali bo slekel vsem znano sedmico in odpotoval v ligo NBA. Prav tako je v zraku negotovost glede nogometne sedmice. Cristiano Ronaldo je po velikem zmagoslavju v Kijevu dvignil prah, potem ko je ob osvojenem petem naslovu v ligi prvakov dejal, da je bilo lepo pri Realu. S tem je nemudoma sprožil debate, ali morda odhaja. V prihodnjih tednih bo zanimivo spremljati, ali se bo dejansko poslovil od španske prestolnice, pa čeprav ima še pogodbo z Realom..