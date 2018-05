Luka jasen: Uredite mi, jaz bi zelo rad igral

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Rado Trifunović je povsem vpet v tretje kvalifikacijsko okno za svetovno prvenstvo. Nadvse upa, da bosta na zbor prišla tudi Realovca Luka Dončić in Anthony Randolph. Pri obeh pa so postavljeni vprašaji. Kot pravi selektor, bi Luka z največjim veseljem igral, vprašanje je le, kako se bo razpletala zgodba, povezana z njegovim naborom v ligi NBA.

Po štirih tekmah prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo je Slovenija na drugem mestu s polovičnim izkupičkom. Prva je neporažena Španija, tretja Črna gora. In te tri ekipe bodo najverjetneje napredovale v drugi del. Naša izbrana vrsta bo zadnji dve tekmi prvega dela igrala prav proti Španiji in Črni gori, dobrodošlo pa bi bilo, da bi Slovenija na tla položila oba tekmeca, saj se osvojene točke iz prvega prenesejo v drugi del. Največja negotovost je, ali bosta zaigrala Luka Dončić in Anthony Randolph. Prvi zaradi nabora za ligo NBA, drugi pa je nekoliko previden, ko beseda nanese na reprezentanco. Medtem so nekateri košarkarji že končali sezono in tistim, ki bodo želeli, bodo na Košarkarski zvezi Slovenije poskrbeli (KZS) omogočili individualne treninge pred zborom, ki bo 25. junija. Slovenija se bo nato 28. junija v Stožicah pomerila s Španijo, tri dni pozneje pa prav tako v Ljubljani še s Črno goro.

Kaj počne selektor približno mesec pred začetkom tretjega kvalifikacijskega okna za svetovno prvenstvo?

Vso sezono počnemo isto. Spremljamo naše košarkarje, spremljamo nasprotne igralce, kako igrajo po klubih. Zdaj se končujejo stvari za tretje okno. Skratka, pripravljamo stvari za treninge.

Za tiste reprezentance, ki so že zaključili sezono, bodo omogočili individualne treninge. Foto: Vid Ponikvar V zadnjih dneh sta bila dva od kandidatov Luka Dončić in Anthony Randolph v središču pozornosti, potem ko sta osvojila Evroligo. Kako ste spremljali njun uspeh?

V Beogradu sem bil v petek, ko sta bili na sporedu polfinalni tekmi. V soboto sem šel nato domov, saj sem šel gledat finale državnega prvenstva v košarki. Vesel sem, da jima je uspelo. Takšno leto sta imela ... Ne vem, kdo je doživel kaj takega. Bila sta evropska prvaka, zdaj je sledila evroligaška krona. Luka je osvojil še MVP rednega dela in zaključnega turnirja. Zdaj je treba delati naprej do olimpijskih iger (smeh, op. a.). Zelo si želim da, bosta oba igrala za reprezentanco v tem oknu. Z Anthonyjem sem nenehno v navezi. Če bo vse normalno, pride. Tako mi je rekel.

Pri Luki bomo videli, kako bo z naborom. Kako bo nabor vplival na vse. Lahko se zgodi, da fizično na naboru ne bo prisoten, če bo igral še v španskem finalu. Ali bo moral nato takoj iti v ZDA, ko bo konec prvenstva, še ne vemo. KZS se trudi, da bi Luka vseeno igral proti Španiji in Črni gori. Tudi sam je rekel: 'Uredite mi, jaz bi zelo rad igral.'

Za Luko verjamemo, da si želi. Kaj pa tisti onstran Atlantika, ki ga bodo na naboru izbrali?

Lahko se zgodi tudi drugačen scenarij. KZS se kar nekaj časa trudi, da bi to uredili. Zlasti Rašo Nesterović se je angažiral. Poskušal bo izkoristiti vsa poznanstva, da bo Luka igral.

Kot pravi Trifunović, je Luka sam dejal vodilnim na KZS, naj mu uredijo, da bo lahko igral. Foto: Vid Ponikvar Bo imel klub zadnjo besedo?

Lahko jo ima. Anthony je rekel, da upa, da Luki uspe priti. Zlasti za prvih pet na naboru imajo drugačen tretma. Klubi jih namreč želijo pokazati temu sponzorju, drugemu sponzorju, opraviti morajo zdravniški pregled … Anthony je rekel, da to traja kakšen teden.

Ko smo ravno pri Anthonyju. Na zaključnem turnirju Evrolige ni bil ravno najbolj prepričljiv, ko je beseda nanesla na reprezentanco. Nenehno je le poudarjal: Bomo videli.

Prebral sem tisti intervju. On je zelo previdna oseba. Kadarkoli se z njim pogovarjaš, je zelo previden. Ne želi česa obljubiti. V glavi ima možnost, da se lahko zgodi nekaj nepredvidljivega. Če bo zdrav, pride.

Ali je njegova prisotnost tudi kaj odvisna od tega, če bo prišel Luka?

Ne bi rekel. Ko sem ga v Španiji obiskal, sem se z obema pogovarjal posebej kakor tudi skupaj. Neodvisen je. Dejal je, da bi igral. Takrat je bil ravno poškodovan in je rekel, da bo, le da naj minejo poškodbe. Mislim, da bo prišel.