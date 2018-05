Randolph v iskanju posebnega podviga, negotovost glede reprezentance #intervju

Danes ne bo le Luka Dončić tisti košarkar, povezan s Slovenijo, ki bi lahko osvojil elitno evroligo. Veselil bi se lahko tudi naturalizirani slovenski reprezentant Anthony Randolph. Ponosen je, da je s Slovenijo osvojil EuroBasket, v veliko zadovoljstvo pa bi mu bilo, če bi v desetih mesecih osvojil kar dve pomembni lovoriki. Na vprašanje, ali ga bomo lahko poleti videli na delu v reprezentančnem dresu, ni jasno odgovoril.

Za vami je težka sezona. Košarkarji Real Madrida ste imeli veliko poškodb. Tudi sami ste se za nekaj časa znašli na stranskem tiru. Kaj je bil ključ, da vas poškodbe kot ekipo niso dotolkle?

Naša ekipa ima zelo dolgo klop. Če pogledate moštvo, lahko prav vsak pride s klopi in opravi svoj del posla. Vsak lahko nadomesti drugega. Te poškodbe so nas tudi bolj združile. Naslonimo se lahko na vsakega in ta bo pomagal ekipi do zmage.

Ali čutite kaj pozitivnih vibracij pred finalom s Fenerbahčejem?

Mislim, da smo sproščeni. Pritisk je na Fenerbahčeju, ne na nas. Mi moramo priti na igrišče, odigrati dobro tekmo, se nasloniti na sistem, ki ga imamo.

Kako bi primerjali razpoloženje pred finalom EuroBasketa s Slovenijo in zdaj v evroligi?

Ni velike razlike. To sta dve različni tekmovanji in obe izjemno pomembni. Lepo bi bilo, če bi zmagali. To bi bili dve lovoriki v desetih mesecih. Ne bi bilo slabo.

Kaj vam je dal naslov prvaka s Slovenijo?

To je bil ekipni uspeh. Kemija je bila izjemna. Nihče ni bil sebičen. Nihče ni gledal na statistiko. Vse je bilo za ekipni uspeh. Igrali smo skupaj in si pomagali.

Ali je kaj drugače, ker je bila na prvenstvu vsa država za vami, zdaj mesto in drugi navijači, čeprav jih je več kot iz vse Slovenije?

Mislim, da ni razlike. Slovenski navijači in navijači Real Madrida so super. Pomagajo v težkih trenutkih.

Ali se je vez z Luko Dončićem zaradi reprezentance in uspeha dodatno okrepila?

Če greš čez takšno izkušnjo, je to nekaj posebnega. Vedno se bom spominjal na ta uspeh, ki sem ga dosegel s super fanti.

Če ste imeli vi veliko navijačev v Istanbulu, ko ste osvojili zlato medaljo, jih bo zdaj imel Fenerbahče. Bo to prednost za Turke?

Ne bi rekel. Mislim, da ne bo težje kot lani. Mislim, da imamo izkušnje, kako igrati na gostovanjih. Naša naloga je, da pridemo na parket, odigramo tekmo in zmagamo.

Nasproti vam bo stala trdna obramba Fenerbahčeja …

Narediti bomo morali čim manj napak, kar bo ključno, in odigrati svojo igro.

Kako pomembno je za vašo ekipo to, da Luka Dončić igra tako dobro v tej sezoni?

Vedno želiš imeti soigralca, ki igra na visoki ravni, da bi kot ekipa zmagal. Računamo na njegovo pomoč. Za nas je Luka zelo pomemben.

Lani ste proti Fenerbahčeju v polfinalu izgubili. Je prišel čas, da mu vrnete za poraz?

Ni pomembno. Obe ekipi sta novi, tako njihova kakor tudi naša. Tokrat bo drugačna dinamika igre.

Ali vas lahko junija pričakujemo na reprezentančnem zboru tudi z evroligaško lovoriko?

Videli bomo, kaj bo. Mislim, da so le kvalifikacije. Upam, da se uvrstimo na prvenstvo.

Vas lahko pričakujemo?

Bomo videli. Zdaj se osredotočamo na finale.