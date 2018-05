Beno Udrih mentor Luki Dončiću? "Z lahkoto."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkar Beno Udrih se je na zaključnem turnirju evrolige veselil tretjega mesta, potem ko je s soigralci premagal veliki CSKA. Pri 35 letih se že nekoliko spogleduje z drugo kariero, a se še nekaj časa vidi na parketu. Rad bi se vrnil v ligo NBA. Za Luko Dončića, ki je pred vrati najmočnejše lige na svetu, ne vidi večjih težav pri privajanju na ameriški slog igre. Spregovoril je tudi o reprezentanci.

Z Žalgirisom ste osvojili tretje mesto v evroligi, kar je za Žalgiris velik uspeh v boju s tako premožnimi klubi, kot so Real Madrid, Fenerbahče in CSKA.

Dokazali smo, da smo zasluženo prišli na zaključni turnir. V petek smo igrali proti ekipi, ki je bila izkušena. Petkrat zapored na zaključnem mestu. Lepo je končati turnir z zmago. Tretje mesto je bistveno boljše kot četrto.

V boju s CSKA ste že imeli 20 točk naskoka, nato pa trepetali za 3. mesto …

Takšna ekipa smo, ki povedemo za več točk in tekmecu dovolimo, da se vrne v igro. Nekajkrat v tej sezoni je bilo tako. Mislim, da radi povzročamo Šarasu (Šarunas Jasikevičius, op. a.) malce več sivih las. Ampak zmaga je le zmaga.

Kako ste se navadili na evropsko košarko, potem ko ste po dolgih letih prišli iz lige NBA?

Malce težje je bilo, kot sem pričakoval. Nisem bil vajen, da centri kampirajo v raketi. Na koncu, če se držiš Šarasovega sistema, se lahko dobro igra. Ni bilo večjih problemov. Po kakšnem mesecu (smeh, op. a.)

Vse kaže na to, da bo po tej sezoni v nasprotno smer, od koder ste vi prišli, odpotoval Luka Dončić. Kakšna razlika v igri ga čaka?

V Evropi veliko igra na enki. V NBA so na tem igralnem mestu zelo hitri igralci. Ne vem, ali se bo prilagodil tej hitrosti. Če bo na dvojki ali trojki, ne bo imel nobenih težav. Ker ima prodor, met … Vse ima. Takšni igralci ne pridejo na sceno vsako leto, ampak morda na deset, dvajset let. Znašel se bo. Zna igrati z glavo, ima visok košarkarski IQ.

Beno Udrih se je v tej sezoni vrnil v Evropo, a pušča vrata za ligo NBA še vedno odprta. Foto: Sportida Bo imel v ligi NBA več prostora?

Več ga bo imel, ker v raketi ni nobenega, da bi kampiral. Luka je zelo iznajdljiv in pameten. Sčasoma se bo še več naučil. Ne bo imel veliko težav.

Kakšen nasvet bi mu dali?

Ne vem, kaj bi rekel. Želim mu le, naj bo zdrav. Za seboj ima zelo dobro ekipo, družino. Mislim, da se bo prav odločil, kakorkoli se bo.

Ali ste si vi že zaprli vrata za ligo NBA?

Nisem si jih še. Težko bo. NBA se pomlaja. Kakšno veteransko pogodbo z minimumom. Da bi bil hkrati tudi mentor mlajšim. Ali pa če čez dve leti pride kakšna priložnost za trenerja.

Bi bili mentor Luki?

Ne vem, bomo videli, kam bo šel. Sicer pa z lahkoto (smeh, op. a.).

Koliko časa se še vidite aktivnega na parketu?

Še dve, tri leta. Bom videl. Odvisno. Nisem še o tem razmišljal. Če me bo kdo hotel, bom rade volje igral. Rad grem na trening. Rad sem v kondiciji, pomagam soigralcem do zmag. Vsi pravijo, naj igram, dokler mi ne odpadejo kolesa.

Vaš trener Jasikevičius velja za zelo temperamentnega trenerja. Dobro šolo je imel tudi pri nas v Sloveniji. Se kdaj pogovarjata o tistih časih?

Včasih se malce pogovarjava o Zmagu Sagadinu. Imela sva istega trenerja, ko sva prišla v Olimpijo. Vesel je, da sem prišel v ekipo, jaz tudi. Zdaj gremo v lov na litovsko prvenstvo.

Skupaj s soigralci pri Žalgirisu se je veselil tretjega mesta v evroligi. Foto: Sportida Ali imate zdaj kaj drugačen pristop na treningih in tekmah, če se že spogledujete s trenerskim poklicem? Bolj pogledujete z očmi trenerja?

Vsekakor. Včasih tudi med treningom pogledam, če imam kakšno sekundo, da omenim kakšnemu igralcu, če ni bil na pravem položaju ali naj se umiri. Zadnje tri, štiri leta sem prav tako šel v NBA-kamp za trenerja, ki je v ZDA vsako leto.

Ali je možnost, da bi prišli igrat za Olimpijo?

Ne vem, o tem bom razmišljal poleti.

Nedavno ste dejali, da ste dali Košarkarski zvezi Slovenije vedeti, da ste pripravljeni igrati za reprezentanco. Ali upate, da vas bodo za junijski kvalifikacijski ciklus poklicali?

Upanje je vedno bilo. Vedno sem imel željo. Bomo videli. Če bo zdravje dalo, če ne bo poškodbe, če bo čas dopuščal, zakaj ne. Vedno sem hotel igrati za reprezentanco. Manjšina sem bil, zmagati je bilo težko. Če bi takrat, ko sem hotel spreminjati stvari, začeli tako delovati, bi morda že takrat osvojili. Pred tremi leti so začeli tako delati in rezultati so se pokazali. Ne izplača se pogrevati stvari. Kar je preteklost, je preteklost.