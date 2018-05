Besede Luke Dončića, ki so navdušile Srbijo in košarkarski svet

Košarkarski svet se klanju Luki Dončiću, ki mu je pri 19 letih uspel zgodovinski podvig. Postal je najmlajši MVP-igralec zaključnega turnirja evrolige vseh časov. Po slovenski reprezentanci je pokoril Evropo še v klubskem dresu Reala Madrida in v Beogradu doživljal stoječe ovacije. Kaj so tuji mediji zapisali o ponosu slovenske in svetovne košarke?

Pričakovano so se najbolj o Luki Dončiću, tudi zaradi tega, ker se v njem zaradi očeta Saše pretaka tudi srbska kri, razpisali mediji v deželi, ki je gostila zaključni turnir četverice evrolige. Dončić je Srbiji pokvaril načrte lani, ko jim je v dresu slovenske reprezentance v Istanbulu uničil sanje o evropskem naslovu. Zdaj je izstopal še v Beogradu, srcu Srbije, kjer je Fenerbahčeju, največjemu košarkarskemu velikanu iz Istanbula, dal 15 točk in bil med najbolj zaslužnimi, da se je Real znašel na evropskem prestolu.

Igrali so s srcem in glavo, imeli so tudi jaj...

Luka Dončić je s soigralci Reala v nedeljo stopil na evropski prestol. Foto: Reuters ''Oprostite izrazu, ampak imeli smo jaj…,'' je srbski časnik Blic Sport naslovil pogovor s slovenskim košarkarskim junakom. Zapisali so, da noče izpostavljati svojih zaslug, ampak jih posveča celotnemu moštvu, da je ostal brez besed po drugem evropskem naslovu v eni sezoni ter da je bila to najboljša tekma Reala v tej sezoni.

''Igrali smo s srcem in glavo, a smo, oprostite izrazu, imeli tudi jaj…,'' je uporabil priljubljen izraz za moškost, s katerim se v športnem izrazoslovju največkrat povezujeta hrabrost in drznost. Njegova primerjava je naletela na pozitiven odmev pri ljubiteljih košarke, o čemer priča tudi sprehod po komentarjih, kjer je Dončić deležen ogromne časti med starimi in mladimi. Mladi slovenski zvezdnik se je zahvalil vsem navijačem, najbolj pa mami, dekletu in babici, ki so stiskale pesti zanj v beograjski dvorani.

Najboljši košarkar evrolige v družbi sorodnikov, prijateljev in navijačev. Foto: Reuters

''To je najlepši način za slovo iz Reala,'' je Dončićeve besede prenesel srbski Kurir in dodal, da je supertalentirani košarkar zaradi tega, ker je postal evropski prvak v Beogradu, od koder je doma njegov priljubljeni klub Crvena zvezda, doživljal veliko slavje še toliko bolj čustveno.

''Vsi govorijo o individualnih nagradah, jaz pa se vedno, ko grem na parket, želim le zabavati,'' je dejal Dončić v srbski prestolnici. Srbski B92 ni pozabil omeniti, kako je slovenski as prejel kar tri individualna priznanja. Je najboljši igralec rednega dela evrolige, najboljši mladi igralec, na koncu pa se je v njegovih rokah znašlo še priznanje za MVP zaključnega turnirja četverice.

Srbi naredili vse, da bi Dončić igral zanje Srbski SportKlub je podal zanimivo zgodbo. Nekdanji košarkarski as Dejan Tomašević ne skriva žalosti, da Dončić ne igra za srbsko izbrano vrsto. ''Naredili smo vse, kar smo lahko, da bi igral za Srbijo. Škoda, saj bi se lahko zaradi tega finale Eurobasketa v Istanbulu končalo drugače,'' je dejal 45-letni Beograjčan, ki je zdaj podpredsednik srbske košarkarske zveze. Spomnil se je na lanski finale, kjer je Dončić skupaj z Goranom Dragićem in soigralci prek Srbije stopil na evropski vrh.

V nedeljo Dončić, prihodnjo soboto Ronaldo?

Navijače Reala je že osrečil Dončić. Bo podobno v Kijevu storil Cristiano Ronaldo? Foto: Reuters Na Pirenejskem polotoku, kjer v teh dneh zaradi bližajočega se finala lige prvakov pričakovano že vlada nogometna vročica, je ABC zapisal, da je na svetu le nekaj igralcev, ki so v zadnjih tednih dvignili toliko zanimanja kot Dončić.

Španski športni dnevnik Marca, ki je zelo naklonjen kraljevemu klubu iz Madrida, je izpostavil željo, da bi po košarkarjih na evropskem prestolu znašli še nogometaši Reala. Pri belih baletnikih izstopa najboljši strelec lige prvakov Cristiano Ronaldo, tudi aktualni najboljši nogometaš na svetu, v evroligi pa je priznanje za najboljšega košarkarja prejel Slovenec. Še en junak Reala. Dončić je še vedno najstnik, a je že najboljši. ''Luka Dončić si ne bi zaslužil lepšega slovesa od evrolige,'' so se pri Marci sprehodili skozi številke, s katerimi si je prislužil priznanje za najboljšega igralca zaključnega turnirja v Beogradu.

Največja moč Reala je enotnost

Real je osvojil košarkarsko "decimo". Foto: Reuters Na današnji naslovnici Marce vlada največja pozornost košarkarjem Reala in Dončiću, manjši prostor pa je namenjen imenitnim španskih športnim asom, ki so zaznamovali nedeljo. To sta nogometaša Fernando Torres in Andres Iniesta, oba se poslavljata od la lige, pa teniški igralec Rafael Nadal in voznik motorja Marc Marquez.

Na naslovnici Asa je podobno kot pri Marci v ospredju žarela skupinska fotografija novopečenih evropskih klubskih košarkarskih prvakov.

Katalonski Mundo Deportivo je evropski naslov Reala omenil bolj v ozadju. Največjega prostora je bilo deležno slovo Andresa Iniesta od Barcelone, pri Dončiću pa so izpostavili njegovo misel o kolektivnem duhu Reala. ''Ali smo zmagovali ali pa izgubljali, imeli ogromno poškodb, vedno smo bili združeni, enotni in računali na veliko podporo navijačev,'' je Dončić izpostavil eno izmed osrednjih moči Reala.

Rekord porušil kar za štiri leta

Dončić je postal najboljši evropski košarkar še kot najstnik. Foto: Reuters Zahodni slovenski sosedi niso mogli mimo izjemne predstave Nicole Mellija, košarkarja Fenerbahčeja, ki je v finalu natresel Realu kar 28 točk. Sky Sports je novico o Dončiću uvrstili že pod zavihek, namenjen dogajanju v ligi NBA. Izpostavili so, da je Slovenec najboljši v Evropi in da to zagotovo ne bo ostalo neopaženo na drugi strani velike luže.

Italijani kar ne morejo verjeti, da je Ljubljančan star komaj 19 let, saj je že tako dolgo prisoten v vrhu evropske košarke. Zapisali so tudi, kako je z naskokom najmlajši junak, ki je prejel priznanje najboljšega igralca evrolige. Starostni rekord Miloša Teodosića, ki je postal MVP pri 23 letih, je izboljšal kar za štiri leta. Fenomen.

Kakšne genialnosti nam bo še podaril?

Dončićeve podvige so opevali tudi na Hrvaškem. ''Luka Dončić je bil ponovno neverjeten. Fantastični Slovenec je osvojil prvi evropski klubski naslov in preprečil enemu izmed najboljših trenerjev v Evropi, Srbu Željku Obradoviću, da bi prišel do jubilejnega desetega naslova,'' je poročal hrvaški časnik 24sata in dodal, da ima Dončić največ možnosti, kar se tiče nadaljevanja kariere v ligi NBA, pri sklenitvi dogovora z moštvom Sacramento Kings.

Real Madrid je v napetem finalu evrolige ugnal Fenerbahče s 85:80. Foto: Reuters

''Real je ukradel naslov Fenerbahčeju in Žocu (Željku Obradoviću, trenerju Fenerbahčeja, op. p.) la decimo, Dončić pa je združil evropski lovoriki,'' so zapisali pri Basketball.hr. Priklonili so se Dončiću in se vprašali: Kakšne košarkarske genialnosti nam bo ta fant vse še podaril? Komaj čakajo na njegovo prihodnjo sezono.

Mi tudi.